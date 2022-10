Leave a Comment

A fost ținut, județ, târg, iar astăzi, când vorbim despre frumoasa zonă a Fălciului, este o comună normală, după cum se prezintă singură. Normalul aici înseamnă investiții publice de amploare, unele se finalizează, altele încep, grație unei administrații locale normale conduse bine de primarul Neculai Moraru.

Iscusința moldovenilor dă vechimea lor pe aceste meleaguri frumoase și binecuvântate de Dumnezeu. Mai greu e cu guvernanții de ieri și de azi, care parcă vor să desființeze Moldova. În urmă cu vreun secol mai erau cârmuitori care se gândeau să dezvolte satul moldovenesc și această regiune, leagănul multor personalități în toate domeniile. Ieri și astăzi însă parcă s-au cocoțat acolo „sus” doar din ăia repetenți la geografie. Despre Moldova și despre județul Vaslui parcă n-au auzit. Aici însă trăiesc din toate timpurile oameni vrednici care mereu au luptat să-și creeze condiții mai bune de trai la ei în bătătură. La Fălciu, pe Valea Prutului vedem cum și-n criză la fel ca și-n timpuri mai bune administrația locală găsește soluții pentru a moderniza comunitatea și întreaga zonă. Mai greu e cu cei de „sus” așa cum spuneam și anterior.

Cea mai nouă decizie a guvernului, contestată aprig de președintele Asociației Comunelor din România, filiala Vaslui, Neculai Moraru, este legată de abandonarea unui proiect privind construcția unui drum de mare viteză care să permită județului Vaslui o dezvoltare accentuată. Onor guvernanții au ajuns la concluzia că este circulație destul de redusă pentru ca un drum de mare viteză să fie util în zonă. Asta după ce au cheltuit niște milioane de euro pe mai multe studii. După cum spuneam conducerea Asociației Comunelor din România, filiala Vaslui, a protestat public împotriva acestei aberante decizii.

Revenind la Fălciu, după ani de muncă și multe proiecte de dezvoltare astăzi comuna este ca un mic orășel, dar încă mai este de lucru. Punând în valoare frumusețea și oportunitățile locului primarul Neculai Moraru a reușit să creioneze o așezare tradițional-modernă.

Vrednicia oamenilor se vede la tot pasul. Gospodăriile sunt îngrijite, iar administrația locală completează tabloul de comunitate în dezvoltare. Mai rar întâlnești și-n orașe bănci și coșuri de gunoi la porțile oamenilor. Ca să arate frumos, administrația locală a montat un singur model de bănci și coșuri de gunoi la gospodăriile oamenilor. Erau bănci, dar fiecare gospodar își făcea bancă după cum avea posibilitate și o vopsea cum dorea. Erau multe culori, dar acum este un singur model și aceeași culoare, formând un tablou tradițional modern. Greșit se va spune că e un aspect minuscul, pentru că și prin imagine o comunitate este atractivă și se dezvoltă. Până acum e singura așezare din județul Vaslui unde am întâlnit bănci și coșuri de gunoi la porțile oamenilor. Că veni vorba, multe comunități spoiesc centrele și în interior e jale, dar se laudă că „pe afară-i vopsit gardu’”! La Fălciu chiar am mers prin multe zone pentru a vedea dacă și aici se respectă „regula”. Multe drumuri sunt asfaltate și se vede că oamenilor le place frumosul pentru că fac curățenie în dreptul propriilor gospodării. Fiindcă veni vorba de gunoi, aici mai este mult de lucru până se vor obișnui oamenii să aleagă gunoiul, dar și să ducă la container doar deșeurile fără pământ sau frunze. Administrațiile locale plătesc gunoiul în funcție de cantitate. Dacă oamenii amestecă pământ cu plastic operatorul de gunoi refuză să-l ridice. „Am vorbit și vorbim permanent cu oamenii, am amenajat platforme pentru gunoiul selectat, fiecare gospodărie are tomberon și saci pentru a selecta gunoiul, dar încă sunt probleme”, spune primarul Neculai Moraru.

Investițiile cu fonduri europene și guvernamentale merg mai departe

Cât privește investițiile, așa cum este în toată țara, dar mai mult în zona Moldovei și-n județul Vaslui, investițiile se derulează greoi, chiar dacă sunt fonduri. Motivul este lipsa forței de muncă. La Fălciu sunt multe investiții publice în lucru. „Centrul de incluziune socială, liceul de la Fălciu, centrele sociale pentru bătrâni de la Rânzești, la toate aceste obiective se lucrează. Avem pe Anghel Saligny investiții cu apa la Copăceana și Odaia Bogdana, extindere canalizare la Fălciu peste tot, iar decontările vor fi de la anul. Au crescut mult cheltuielile și la aceste investiții dar mesajele de la guvern sunt pozitive. Continuăm și ducem la bun sfârșit investițiile începute pentru că sunt foarte importante pentru comună. O problemă este cu facturile la curent electric, la combustibil, dar vom încerca să ne descurcăm. Lemnele iarăși s-au scumpit, e ceva de groază, dar suntem obligați să facem față”, spune primarul Neculai Moraru. Stabilitatea, mesajul pozitiv pe care-l transmite primarul, echilibrul imprimat de atâția ani, investițiile publice reușite până acum, cele care sunt în lucru și altele care vor începe, toate acestea creează oportunități de dezvoltare deosebite pentru comuna Fălciu. Din acest motiv spuneam că am întâlnit destule comunități unde se spoiește puțin centrul, se mai construiește câte un sediu faraonic pentru confortul primarului și cam atât.

Mergând prin satele comunei Fălciu am întâlnit oameni parcă mai senini la chip deoarece au speranța că principalele probleme se rezolvă și nivelul de trai crește odată cu modernizarea comunității. Este încântător să vezi cum oamenii se implică activ în viața comunității, cu excepții, bineînțeles, dar în general comunitățile care se dezvoltă se bazează pe gospodarii satelor care au știut să-și aleagă în frunte pe cel mai gospodar. Pe latură socială, spuneam că se amenajează unități specializate pentru că și probleme sunt destule, ca peste tot. La unitatea de la Fălciu, la centrul de incluziune sunt înscriși 125 de copii și 125 de adulți care au posibilitatea să se califice în meserii căutate pe piața muncii. Aici s-au mai organizat cursuri de calificare și recalificare, iar beneficiarii au primit diplome care sunt recunoscute în țările Uniunii Europene. Cu forța de muncă este o problemă peste tot, așa cum spuneam anterior și tocmai de aceea sunt necesare cursuri de calificare și recalificare, dar și un parteneriat activ între piața muncii și unitățile de învățământ.

În ceea ce privește perspectivele comunității, primarul Neculai Moraru spune că populația este în descreștere, sunt construcții noi dar cei care construiesc lucrează în străinătate, însă există oportunități în plan local care vor fi puse în valoare. „distanța față de oraș influențează viața socială a comunității, însă făcând investiții care cresc gradul de confort e clar că există perspectivă”, a concluzionat primarul comunei Fălciu, Neculai Moraru.

La final merită precizat că o comună cum este Fălciul și toată zona s-ar dezvolta dacă ar avea legături rutiere mult mai bune, cum spuneam la început de drumul de mare viteză care a fost amânat dar și gaz metan. Chiar dacă e scump, gazul metan este o soluție care contribuie la dezvoltarea comunităților locale.