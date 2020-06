Târgul Fălciului este o zonă modernă europeană

Planul de investiții al comunei Fălciu se ridică la peste 40 milioane lei. Multe investiții din acest plan sunt realizate în timp ce restul sunt în execuție. Avantajul comunei Fălciu, în această perioadă mai grea, este că investițiile sunt cu fonduri europene.

Pe malul Prutului, în locuri pline de istorie, unde s-au desfășurat lupte aprige pentru fiecare palmă de pământ românesc, se întinde fostul târg Fălciu, mai târziu capitală de județ, iar astăzi una dintre cele mai mari și mai frumoase comune ale județului Vaslui. Cu multe sate înșirate de-a lungul drumului național spre Galați și de-a lungul Prutului, comuna Fălciu este un model de dezvoltare. Natura și oamenii vrednici ai locului au contribuit din plin la frumusețea comunei. Ultimii ani reprezintă cea mai bună perioadă a comunei Fălciu în ceea ce privește dezvoltarea și modernizarea. Formând o echipă bună la primărie, primarul Neculai Moraru a reușit să identifice finanțare pentru multe proiecte de investiții necesare acestei minunate comunități. Chiar dacă e criză, chiar dacă sunt restricții în vigoare, la Fălciu se lucrează la mai multe investiții publice. „Avantajul nostru este că investițiile publice sunt cu fonduri europene. Lucrările continuă. E adevărat că la încasări anul acesta e mai dificil, din cauza pandemiei, dar vom trece și peste această perioadă”, spune optimist primarul Neculai Moraru.

De apreciat la edilul comunei Fălciu este faptul că mereu se află în căutare de soluții și dacă fondurile de la bugetul statului sunt mici, atunci a mers pe varianta fondurilor europene pentru modernizarea drumurilor, în domeniul învățământului sau în cel social. Lista contractelor de finanțare este lungă și arată implicarea edilului în dezvoltarea comunității de la Prut. La Fălciu se vorbește mai puțin și se face mult mai mult decât în alte zone ale Moldovei unde se vorbește mult. Modernizarea comunei face ca întreaga zonă să devină interesantă pentru agrement dar și din punct de vedere turistic. Ca-n toate satele Moldovei, agricultura este ocupația de bază, dar încet, încet, situația se schimbă, pentru că frumusețile naturii și vrednicia oamenilor merită a fi puse în valoare. Tocmai în această direcție îndreaptă comunitatea administrația locală condusă bine, în ultimii ani, de primarul Neculai Moraru.

Dacă am pomenit de agrement, se merită a preciza că aici este în lucru un proiect cu fonduri europene, care se derulează prin AFIR, pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de agrement, de la nivel local, în valoare de 1.041.939 lei. Până să ajungă la modernizarea infrastructurii de agrement, Primăria Fălciu a inițiat mai multe proiecte care vizează, între altele, asfaltarea drumurilor, construcția și modernizarea unităților de învățământ, reabilitarea, modernizarea și extinderea dispensarului uman și a centrului medical de permanență. Asta arată că nevoile comunității au fost atent selectate și așezate în ordinea normală. Anul acesta au ca termen de finalizare mai multe proiecte importante, dintre care amintim obiectivul de investiții privind modernizarea străzilor în localitatea Rânzești. Proiectul se ridică la peste un milion de lei. Satul Rânzești este prins și într-un alt proiect pentru modernizarea drumurilor și străzilor în localitățile Fălciu, Bogdănești și Rânzești din comună. Al doilea proiect are ca termen de finalizare anul acesta și are o valoare peste 4,5 milioane lei. La Fălciu se înființează un centru multifuncțional de incluziune socială. Contractul de finanțare pentru acest obiectiv este semnat și investiția are ca termen de finalizare anul 2022.

Copiii din Fălciu au acum la dispoziție o grădiniță nouă și modernă construită printr-un proiect cu fonduri europene. Valoarea obiectivului a depășit 2,6 milioane lei.

Un alt proiect de o valoare mai mică vizează achiziția de echipamente pentru situații de urgență. De precizat că toate investițiile de care vorbim sunt aprobate la finanțare, existând contract de finanțare semnat de finanțator și beneficiar pentru fiecare obiectiv.

Pentru asfaltare drumuri în comuna Fălciu sunt contracte semnate de peste 22 milioane lei

Spuneam la început că valoarea contractelor de finanțare semnate se ridică la peste 40 milioane lei. Din această sumă, pentru proiecte de asfaltare sunt peste 22 milioane lei. Concret s-au asfaltat și se asfaltează drumuri și străzi în toate localitățile comunei Fălciu. Un proiect important, pentru asfaltare drumuri de interes local în comuna Fălciu, are termen de finalizare anul acesta și se ridică la peste 16 milioane lei.

Pe latură socială se lucrează la înființarea de centre sociale pentru persoanele vârstnice. Acest proiect are o valoare de 3.161.593 lei și va fi terminat anul viitor.

Cel mai important domeniu într-o comunitate este învățământul. Pentru dezvoltarea învățământului, pentru a crește armonios generațiile viitoare, administrația locală a comunei Făcliu a inițiat mai multe proiecte de investiții care sunt aprobate la finanțare. E vorba de reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Rânzești, printr-un proiect de peste 1,5 milioane lei. Termenul de finalizare al proiectului este 2022. La reabilitare, modernizare și dotare intră și Școala Gimnazială Copăceana, în cadrul unui proiect de 1.422.980 lei. Lista de investiții publice continuă cu proiectul pentru reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman și centru medical de permanență în comuna Fălciu, care se ridică la 4.142.860 lei și are ca termen de finalizare anul 2022.

Un proiect mai mic, de 83.125 lei, vizează promovarea conectivității la internet WiFi4EU în comună.

Revenim la capitolul învățământ menționând un proiect de investiții cu impact pentru toată zona. Este vorba de Liceul Tehnologic Dimitrie Cantemir din comună. Se va construi un corp nou de clădire la Liceul Tehnologic printr-o investiție de peste 5 milioane lei. Spuneam anterior că educația este esențială pentru viitorul fiecărei comunități. Iată că la Fălciu se investesc foarte mulți bani în rețeaua școlară pentru a fi asigurate condiții moderne de studiu copiilor și elevilor comunei, dar și din comunele vecine. La Liceul Tehnologic, acolo unde se va construi un corp nou, printr-un proiect finanțat în Programul Operațional Regional, învață și elevi din comunele vecine. Fălciul este un centru al zonei dintotdeauna și se dezvoltă armonios prin grija administrației locale. Vorbim astăzi despre o comunitate care a reușit să contracteze fonduri europene pentru dezvoltare, în toate domeniile vieții sociale, de peste 40 milioane lei. Este o comună din județul Vaslui și asta arată că această zonă a Moldovei, cu o istorie bogată, care a dat țării și lumii personalități de excepție în multe domenii, are oameni vrednici și viața e altfel decât se prezintă uneori la nivel național, din rea credință ori din cauza neștiinței.

Spuneam anterior că se vorbea de Ținuțul Fălciului la 1466, când în toată Moldova erau doar 24 de ținuturi. Ținutul a devenit județ apoi și ulterior a rămas târg. Dintotdeauna zona a fost locuită de oameni vrednici și chiar dacă, din timp în timp, au fost perioade mai grele, astăzi fostul Târg al Fălciului se prezintă vizitatorului în toată frumusețea dată de natură și de oamenii locului. Aici, la Fălciu, oamenii sunt ambițioși, vrednici și se află permanent într-o întrecere cu ei înșiși ca să-și creeze condiții mai bune de trai și să asigure comunității un viitor frumos, pregătind în condiții optime generațiile viitoare. (Barbu A.)