Sute de tineri sunt înșelați de patronii școlilor de șoferi iar instituțiile statului nu intervin

Dintr-o serie de 18 cursanți doar 2 au luat proba practică a examenului. Asta arată clar că nu au fost învățați să conducă o mașină și care sunt regulile de circulație. În aceste condiții se mai miră cineva de ce se petrec atât de multe accidente grave? Școlile de șoferi au „profesori” de 25-30 de ani. Sunt atât de multe genii prin zonă și noi nu știm? Cum poți să devii instructor la 25 de ani? Câtă experiență la volan poți să acumulezi până la 25-30 de ani? Ca să poți învăța pe altul e nevoie ca mai întâi tu să știi bine să conduci. Că vorbim de Autoichim, AEO Emi, Auto BHN, toate din Vaslui sau multe alte școli din județele Moldovei, situația este la fel. Ce credeți că spune un instructor tinerel când numai 2 cursanți dintr-o serie de 18 au promovat examenul auto? „Am avut dispute cu Poliția Rutieră și acum ei (polițiștii rutieri, n.r.) se răzbună”, e declarația unui instructor auto. Acesta și mulți alții ca el nu-și asumă răspunderea pentru pregătirea sub orice critică pe care le-o dau viitorilor șoferi. De la cursanți am aflat că instructorii conduc de fapt mașinile iar ei ascultă muzică și bârfesc. Bieții cursanți nu înțeleg că ei trebuie să ceară să fie învățați și nu să aștepte să-i învețe instructorii care nici ei nu prea știu. Despre autorizarea școlilor de șoferi aproape că nu mai e nevoie să spunem că se face contra unor „atenții”. Procentul de promovabilitate este sub 50% în 2018, ceea ce arată că patronii școlilor de șoferi au un singur scop: să ia banii celor care visează să conducă o mașină. Examenul era mult mai ușor când permisele se vindeau cu 300-400 euro bucata. Acum această activitate s-a restrâns, fără să poată cineva afirma cu certitudine că a dispărut, iar numărul celor care iau permisul a scăzut considerabil. Continuare în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei.