Sunt mai mulți bani la investiții și la funcționare

Programul de dezvoltare al municipiului Vaslui include investiții deosebit de importante pentru întreaga zonă. Voința oamenilor este respectată de administrația locală care a prezentat recent stadiul anumitor investiții și domeniile în care s-au alocat mai multe fonduri.

Bani mai mulți la școli pentru diverse investiții, burse mai mari pentru elevi, începerea unor investiții necesare orașului cum ar fi desecarea Vasluiețului sau asfaltarea unor drumuri din cartiere noi ori foste suburbii unde s-au realizat rețelele de apă și canalizare, începerea complexului social, acestea sunt câteva obiective aprobate recent de Consiliul Local al municipiului Vaslui la propunerea primarului Vasile Pavăl. Inaintea ședinței aleșilor locali, inginerul Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui a făcut o scurtă prezentare a obiectivelor care stau în atenția Primăriei și suplimentarea fondurilor pe anumite sectoare.

„Vreau să încheiem anul bine și am gândit repartizarea fondurilor primite pe funcționare și pe dezvoltare. De la început vreau să spun că la școli sunt asigurate condițiile pentru buna desfășurare a actului didactic. Vasluiul a primit 5,9 lei pentru funcționare, iar noi am avut în vedere analiza pe cele două zone: funcționare și dezvoltare. Am reluat în analiză cele două domenii și am operat completări. Au fost suplimentate bugetele la școli în urma centralizării solicitărilor venite din partea directorilor. Apoi am gândit câteva completări la obiectivele de investiții. Pentru canalul de desecare a Vasluiețului de la Kaufland la Cânepă am alocat 100.000 lei ca să începem lucrarea. Apoi, la Direcția de Asistență Socială sau la Poliția Locală au fost suplimentate fondurile pentru că vreau să încheiem anul cu bine. Am reanalizat și am introdus pe zona de dezvoltare investiții solicitate de oameni. Facem pachete de străzi care vor intra anul viitor la asfaltare. Avem un pachet pe Delea, apoi urmează Brodoc, pe străzile unde s-au realizat rețelele de apă și canalizare, de la Ocolul Silvic până la Rediu. La Moara Greci s-a predat constructorului amplasamentul pentru utilități și noi venim din urmă cu asfalt. Nu puteam să asfaltez străzile înainte de a se pune în pământ conductele de apă și canalizare. Rețeaua de gaz se extinde până la limita cu Băltenii. Pe Delea avem 5,2 kilometri de străzi incluse la asfaltare. Anul acesta începem cu proiectarea și continuăm la anul cu execuția. Avem apoi proiectul de la fosta unitate militară. Acolo sunt 17 hectare de teren. Pe 7 hectare facem complex de servicii sociale. Avem cereri multe din partea oamenilor pentru realizarea complexului. Se face întâi studiu de fezabilitate. Sunt activități unde comunitatea este implicată direct. Complexul va include, între altele, cămin de bătrâni, adăpost pentru oamenii străzii, pentru familii abuzate, sistem paleații, cantină socială, deci adunăm aici tot ce ține de partea socială. Acum suntem împrăștiați peste tot în oraș. Mulți vasluieni au solicitat aceste servicii. Partea a doua, care înseamnă 10 hectare, va fi probabil grădină botanică, spații verzi, încă se află în studiu. Pe cele 7 hectare destinate complexului social va fi construită și o creșă. Licitația pentru execuție se va organiza în primul trimestru al anului viitor”, a spus la început primarul Vasluiului, ing. Vasile Pavăl.

Burse mai mari pentru elevi

Un domeniu prioritar pentru administrația locală vasluiană este învățământul. Pe lângă investițiile la școli, Primăria stimulează performanța și sprijină elevii cu probleme sociale. La inițiativa Executivului Primăriei bursele pentru elevi au fost majorate. Anul acesta s-au alocat 2,5 milioane lei din bugetul local pentru bursele elevilor, iar anul viitor se vor aloca 3,6 milioane lei. Sunt 4.385 de elevi care primesc burse. „Dacă un copil are bursă socială va fi acceptat și la bursa de merit pentru că-i bine ca munca lui să fie recompensată. Sigur nu este suficient și eu aș vrea să fie mai mari bursele. Sunt voci care spun că 100 de lei este puțin, sunt de acord însă reprezintă un stimulent pentru copil. Din peste 13.000 de elevi, 4.385 primesc burse și consider că este un lucru bun”, a spus în continuare primarul Vasluiului.

Tot în acest domeniu, demn de menționat este că Primăria Vaslui sprijină Centrul de excelență în educație și premiază elevii cu rezultate bune la învățătură. Administrația locală vasluiană acordă o atenție deosebită învățământului tocmai pentru că este un domeniu al viitorului.

De asemenea, la școli se vor mai construi 4-5 terenuri sintetice, spune primarul Pavăl, pentru ca tinerii să aibă unde face mișcare. Două terenuri sintetice vor fi gata până la sfârșitul anului.

Speranța este că investițiile începute vor merge în continuare chiar dacă guvernul este <<în derivă>>

La centru vede fiecare ce se întâmplă. Acolo sunt alte interese decât dezvoltarea țării. Acolo se dau bătălii de orgolii, se urmăresc alte obiective mai mult personale și de grup, însă această situație nu ar trebui să blocheze realizarea investițiilor publice în plan local. Vasluiul are câteva proiecte mari care depind de guvern, iar primarul Vasile Pavăl spune că „speranța moare ultima”. „Nu mă clintește nimeni și nimic din convingerea că obiectivele inițiate vor fi duse la bun sfârșit. Eu sper să nu mă blocheze, că-n rest vom vedea”, spune edilul Vasluiului. La Vaslui sunt câteva obiective importante cum ar fi bazinul de înot, locuințele de serviciu, curățarea albiei Bârladului, șoseaua de centură și alte proiecte cu impact pentru dezvoltarea orașului Vaslui și a întregii zone. Apoi este programul de apă și canalizare care-i în lucru. Investiția se derulează greoi dar merge, iar în completare vin alte investiții. E vorba de stații de pompare, apoi rezervoare și un al treilea proiect vizează utilități pe străzile care nu sunt prinse în programul mare.

„Sper ca proiectele europene să meargă în continuare. Pentru creșă a fost semnat contractul, la fel pentru grădiniță și alt proiect pentru utilități la casele sociale din Rediu. Eu cred că marile proiecte vor merge în continuare. Avem bazinul de înot în fază avansată, apoi proiectul pentru locuințe de serviciu, dacă se blochează e rău. }in legătura permanent cu Apele Române să vedem ce se întâmplă cu albia Bârladului. ~n trimestrul 4 s-au alocat două milioane lei pentru acest obiectiv. Avem apoi șoseaua de centură, la care s-au început demersurile. E greu de crezut că aceste obiective se vor bloca de la nivel central. {oseaua de centură este un obiectiv major strict necesar pentru Vaslui. Aștept, de asemenea, contractul cu fonduri europene pe rețele, care înseamnă mijloace de transport, construcția depoului. Avem câteva principii pe care suntem obligați să le respectăm. Comunitatea se dezvoltă, iar investițiile publice se regăsesc în creșterea nivelului de trai. Mai ales investițiile pe fonduri europene cred că vor merge mai departe indiferent de cine va fi la guvernare. Sunt convins că vom răzbate, că vom merge mai departe”, a mai spus ing. Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui.

„Am fost, sunt și voi rămâne om al comunității”

O altă problemă ridicată de primarul Vasile Pavăl se referă la pregătirea pentru iarnă. „Acum încă e soare și e cald însă vine iarna și de aceea toți e bine să fie pregătiți. De ceva timp se vorbește că voi pleca nu știu unde. Eu am fost, sunt și voi rămâne om al comunității, iar atât timp cât sunt în această funcție îmi fac datoria ca și până acum. Asta ca să audă toți că eu aici rămân”, a mai spus primarul Vasluiului.

Problemele comunității sunt bine cunoscute la nivelul administrației locale, mai ales că primarul Vasluiului lucrează aici de la absolvirea facultății și cunoaște orașul „cu bune și cu rele” cum spune românul. Implicarea în toate situațiile ce apar în comunitate arată că administația locală își face bine treaba. O problemă la care se caută soluții este și cea legată de cimitir. Mulți vasluieni au reclamat că sunt probleme în cimitir, că vin așa ziși moștenitori care vând locuri de veci la prețuri nesimțit de mari, în timp ce alții fac lucrări foarte scumpe. Așa stând situația, primarul afirmă că nu poate sta deoparte și se caută soluții pentru a veni în sprijinul oamenilor. „Au reclamat oamenii că se întâmplă lucruri mai puțin corecte în cimitir și intervenim în sprijinul oamenilor. Acesta e rolul nostru aici. Dacă va fi nevoie Primăria își va face firmă care să execute lucrări în cimitir la prețuri normale nu cum este acum. Oamenii vorbesc de sume prea mari care se cer pentru lucrări. Cică vin de prin țară și vând locuri de veci. E absurd. Dacă sunt mulți constructori buni de ce nu merg să facă drumuri, de exemplu? Este de lucru. Totodată avem în vedere identificarea unui loc pentru un alt cimitir”, a spus primarul Vasil Pavăl cu privire la acest subiect important pentru orașul Vaslui. Concluzionând reportajul de față se poate spune că principiul dezvoltării permenente a comunității este literă de lege la Vaslui. (B. A.)