Sună clopoțelul

Peste 60.000 de copii din județul Vaslui încep de luni un nou an școlar. Momentul, încărcat de emoțiile elevilor, ale părinților și dascălilor, are un alt conținut în acest an! Este o etapă dificilă, pe care o traversăm cu toții, creată de pandemia de coronavirus, și trebuie să gestionăm cât mai bine această provocare.

Sunt alături de voi, dragi elevi, dascăli și părinți, în dificila misiune de a face față provocărilor pandemice și de a pune în practică pasiunea pentru învățătură!

Dumneavoastră, stimați profesori și învățători, aveți dificila, dar frumoasa misiune de a căuta soluțiile cele mai bune pentru a forma viitorii membri ai comunității noastre, iar acest lucru nu este posibil fără sprijinul părinților. Educația înseamnă viitorul nostru, care se materializează doar prin învățătură.

Vă doresc spor la muncă în noul an școlar și cu rezultate bune!”

Dumitru BUZATU,

Președinte CJ Vaslui