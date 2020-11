Startul dezvoltării a fost dat la Poienești

Investițiile publice din ultimii patru au crescut considerabil prețurile terenurilor din Poienești, județul Vaslui. Crește gradul de confort iar zona este căutată de cei care vor să locuiască în condiții mai sănătoase decât la bloc.

Ultimii ani au însemnat o dezvoltare fără precedent a județului Vaslui. Fiecare comunitate locală a pus în practică proiecte de dezvoltare cu sprijin de la județ, de la Guvern și cu fonduri europene.

Pe drumul național spre Bacău, aproape de Vaslui, începe comuna Poienești. Din drumul național începe un drum județean spre Bârlad. Primul sat prin care trece este Poienești. Consiliul Județean Vaslui condus de președintele Dumitru Buzatu, președinte al organizației județene a PSD, a reușit să obțină fonduri europene pentru modernizarea acestui drum important. Lucrările sunt în plină desfășurare. Drumul județean este o alternativă foarte bună pentru cei care vor să ajungă mai repede la Bârlad, venind dinspre Bacău. Mai important de atât e faptul că toate localitățile prin care trece acest drum județean înregistrează o dezvoltare fără precedent. Lucrările sunt în curs, așa cum spuneam și deja prețurile terenurilor din zonă au crescut considerabil. „Dacă acum câțiva ani, când am venit la Primărie, cu 10.000 de lei cumpărai o proprietate aici, în comuna Poienești, acum vorbim de mii de euro și mai mult. Investițiile publice pe care am reușit să le facem și modernizarea drumului județean spre Bârlad, care trece prin satele comunei Poienești, creează o perspectivă deosebită comunității noastre. Sunt oameni care vin de la oraș, cumpără terenuri sau case mai vechi și se stabilesc aici, construind case mari și frumoase”, spune primarul comunei Poienești Manole Caragață, omul care a scos, la propriu, din noroi întreaga zonă. Drumul județean de care am pomenit anterior trece și pe la celebra mănăstire de la Florești, monument istoric și spiritual care-i vizitat an de an de zeci de mii de iubitori de frumos. Strategia privind construcția și modernizarea drumurilor județene din județul Vaslui, pe care a promovat-o Consiliul Județean, vizează tocmai punerea în valoare a obiectivelor istorice alături de o dezvoltare armonioasă a întregii zone.

Drumuri asfaltate, școli care asigură condiții moderne copiilor comunității, dispensar medical nou, terenuri de sport pentru tineri, apă curentă în toate satele

Intrăm pe drumul județean, care-i în lucru, și mergem spre centrul satului Poienești. Ajungem la primărie. În spatele primăriei se vede o școală modernizată, iar alături un teren de sport modern construit nu demult. Până la școală am văzut dispensarul nou, iar drumurile în toată zona sunt asfaltate de vreo doi ani. E un tablou, dacă vreți, al dezvoltării unei comunități. Centrul civic al comunei este frumos amenajat, semn că bunul gust și spiritul gospodăresc sunt calități ale primarului în funcție. Vorbim cu câțiva oameni și spun, cu subiect și predicat, că fără primarul Manole Caragață zona era tot în noroi. „Domnule, omul ăsta se ține de cuvânt. La început, prima dată când a candidat, era cam greu să-l crezi când spunea că o să avem asfalt, că o să avem apă la robinet, că o să avem dispensar modern sau școli ca la oraș. Iată că s-a ținut de cuvânt și suntem foarte încântați că avem un om vrednic în frunte”, ne-a spus în treacăt nea Ion, un cetățean care a observat că facem poze și a intrat în dialog cu echipa ziarului nostru.

Cum e la al doilea mandat, l-am întrebat pe primarul Caragață? „Mai responsabil decât la primul mandat. Toate proiectele pe care am reușit să le facem în comună sunt importante. Toate investițiile erau prioritare. Fiecare sat are nevoie de apă curentă, canalizare, drumuri modernizate, școală, dispensar, teren de sport, loc de recreere, asta e gândirea mea și a echipei din Primărie. După ce am stabilit nevoile, am început să căutăm surse de finanțare. Așa am reușit ca-n patru ani să aplicăm câteva proiecte foarte importante pentru întreaga zonă”, mai spune modest primarul comunei Poienești.

S-au schimbat multe la Poienești în ultimii patru ani și zona a devenit atractivă atât pentru cei care vor să-și construiască case cât și pentru investiții de orice fel.

Cel mai important proiect pentru perioada următoare vizează gazul metan

Vorbind cu oamenii am înțeles că există rețele de alimentare cu apă și canalizare, iar acum se vorbește de gaz metan. Cel mai important proiect pentru perioada următoare este aducțiunea de gaz metan. „Domnule, un metru cub de lemne costă 500 de lei la noi. Dacă aduce primăria gazul metan este cea mai bună soluție, din punct de vedere al prețului, dar și al confortului”, spune un alt cetățean.

„Lucrăm la proiectul pentru gaz metan, împreună cu trei comune vecine. Va fi gaz metan la Poienești. Sunt convins. Avem apoi un proiect de 11 kilometri de drumuri asfaltate și alt proiect pentru 8 kilometri de drumuri. Modernizarea școlii de la Oprișița este aprobată la finanțare prin Compania Națională de Investiții. Ce să spun, de lucru este, pentru că și nevoile erau mari și încă mai sunt”, afirmă primarul comunei Poienești, Manole Caragață.

Iată, așadar, ca-n fiecare săptămână și astăzi am prezentat, pentru zecile de mii de cititori ai ziarului regional Informatorul Moldovei, un exemplu de bună gospodărire, un exemplu de om dedicat comunității, care a reușit să așeze pe harta dezvoltării o comună cu tradiții frumoase, o comună de oameni vrednici, o comună cu potențial deosebit. Astfel de oameni merită aprecierile tuturor. (B. A.)