Soluțiile dezvoltării județului Vaslui sunt la profesioniștii în administrație

By

Județul Vaslui se află la răscruce, poate face o alegere istorică sau se poate întoarce la statutul de pol al sărăciei.

Mulți sunt chemați și puțini sunt aleși. Adică mulți se înghesuie să prindă funcții, dar puțini sunt cei care știu și vor cu adevărat să lucreze în folosul celor care i-au ales. Trăim vremuri mai mult decât interesante. Prezentul și viitorul apropiat se scrie sub ochii tuturor astăzi, nici mai devreme nici mai târziu. Destule accidente, adică alegeri greșite, au fost în 2020 prin comunitățile din Moldova, deci gata cu experiențele nefaste, pentru că rezultatele se văd. În alt material vom veni cu exemple concrete, aici însă vorbim de prezentul și viitorul județului Vaslui.

Singurul candidat care a venit cu un program clar pentru dezvoltarea județului Vaslui, ca să dispară de aici pata de pol al sărăciei, cu soluții, cu proiecte în derulare și proiecte viitoare este actualul vicepreședinte al Consiliului Județean, economistul Ciprian Trifan, omul care de 8 ani găsește soluții la marile probleme din zonă și a reușit să schimbe din temelii realitatea locului. Ciprian Trifan, candidatul PSD este singura soluție foarte bună pentru dezvoltarea pe viitor a județului Vaslui. Restul candidaților se prezintă fără programe de dezvoltare, de fapt nu se pricep la așa ceva, venind în fața electoratului doar cu minciuni și acuzații nefondate, cu povești de adormit electoratul.

De 28 de ani este în politică, iar de 8 ani este la vârful administrației județene. Dacă vedem astăzi investiții mari la spitalele din Vaslui, dacă vedem astăzi obiective noi în domeniul asistenței sociale, dacă vedem astăzi sute de kilometri de drumuri județene modernizate și proiecte pentru alte sute de kilometri, dacă vedem astăzi școli speciale moderne, dacă este apă curentă de foarte bună calitate în multe comune ale județului Vaslui și proiectul continuă, dacă vedem alte utilități în comunele județului făcute de la nivelul administrației județene, meritul pentru toate acestea este al vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan. Este un profesionist desăvârșit în administrație și este imposibil, în acest moment de răscruce pentru județul încă numit polul sărăciei din România, ca vasluienii să se aventureze în alte alegeri, pe 9 iunie, doar ca „să încerce și altceva”.

„Am cele mai bune intenții, am exepriența necesară pentru a dezvolta fiecare localitate în parte și pentru a crește calitatea vieții fiecărui locuitor al județului Vaslui. Mă voi preocupa să avem drumuri mai bune, utilități, școli mai dotate, spitale moderne, un mediu pritenos pentru antreprenori, voi susține viața culturală și spirituală și voi fi alături de agricultorii noștri.

Nu mă văd locuind niciodată altundeva decât în județul Vaslui, locuri pe care le iubesc și cărora mi-am dedicat viața”, spune președintele Ciprian Trifan.

Candidatul PSD la funcția președinte al Consiliului Județean Vaslui, la alegerile din 9 iunie 2024, Ciprian Trifan, are un program clar de dezvoltare, structurat pe capitole. A identificat soluții, are proiecte depuse și aprobate la finanțare, vine cu idei revoluționare în ceea ce privește legătura dintre mediul de afaceri și administrația județeană, are idei puse în practică sau care urmează să devină realitate pentru atragerea de venituri la bugetul județului. Ceilalți candidați sunt „și ei pe acolo” pentru că vor funcții dar, așa cum spuneam, mulți vor și puțini sunt cei aleși. „Administrarea unui județ este o activitate complexă care presupune o strategie bine pusă la punct care pornește de la identificarea nevoilor comunității, identificarea surselor de finanțare și până la rezolvarea acestora”, mai spune președintele Trifan.

Ciprian Trifan este o persoană cu o gândire strategică și cunoaște bine care-i mecanismul de a găsi soluții la nevoile județului.

Un aspect foarte interesant merită menționat în context. Biroul domniei sale este „îmbrăcat” în hărți, planuri și proiecte. {i nu de acum, ci de 8 ani de când este în administrația județului. Oriunde te uiți vezi ceva notat cu termene de execuție și toate datele necesare, pentru ca propunerea, obiectivul să devină realitate. Cine lucrează organizat reușește. Un alt aspect se referă la chibzuirea banului public. Județul Vaslui este cam lipsit de resurse proprii că așa este zona și deci mare parte din fondurile pentru dezvoltare vin de la bugetul central. Dacă și acești bani ar fi risipiți pe palmieri sau alte plante exotice ori pe diverse proiecte aiuristice, atunci cu ce s-ar mai face drumuri, spitale, școli, utilități și alte investiții foarte necesare în județ. „Vom deschide județul pentru investitori și sunt sigur că voi face din județul Vaslui un motor de dezvoltare al întregii zone. E adevărat, încă suntem la capitolul drumuri, apă, gaz, canalizare, spitale noi și alte investiții absolut necesare în această etapă, dar trecem cât de repede la cealaltă etapă care înseamnă sprijinirea mediului de afaceri, deschiderea județului spre alte investiții private care să asigure locuri de muncă și salarii decente pentru oamenii locului. Oportunități există și eu știu cum să le valorificăm. De ce să fie ținut în umbră județul? Doar pentru că sunt unii care vorbesc mereu de sărăcie fără să facă nimic pentru a schimba în bine realitatea locului? Consiliul Județean va fi un partener deschis pentru mediul de afaceri. Doar făcând un județ bogat, bine văzut la nivel național vom crește nivelul de trai”, mai spune președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan.

Lăsând aspectele tehnice la o parte, omul Ciprian Trifan a muncit, de la o vârstă fragedă, ca să se dezvolte profesional, fără să fie vreodată pus de cineva undeva într-o funcție. Toate funcțiile ocupate le-a câștigat prin muncă, prin concurs, deci cunoaște valoarea muncii. O altă calitate importantă este aceea de a chibzui orice bănuț. Fără fală, fără investiții inutile, președintele Ciprian Trifan a reușit să realizeze obiective deosebite în județ, păstrându-și modestia și omenia. COD AEP/CMF 21240002