Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei în fiecare an pe 16 noiembrie.

Creștinii îl cunosc și iubesc pentru că Matei a fost unul dintre cei doisprezece Apostoli ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Înainte de a deveni Apostol al Domnului, Matei a fost de meserie vameș și se numea Levi. Se trăgea din Capernaum și era fiul lui Alfeu. Nu se știu foarte multe detalii despre viața acestuia cum ar fi dacă a fost sau nu căsătorit.

Totusi, conform Traditiei si a scrierilor bisericesti Matei este binecunoscutul autor al primei Evanghelii. Acest lucru este marturisit credinciosilor de catre Eusebiu si Sfantul Epifanie, care ne spun ca Evanghelia a fost scrisa atat in limba greaca, cat si in limba aramaica. In Martirologul roman este specificat faptul ca Matei a murit ars pe rug de catre pagani cand acesta propovaduia cuvantul domnului in Etiopia. Textele apocrife mentioneaza trecerea sa la cele vesnice alaturandu-se Domnului nostru in Ceruri dar si faptul ca a avut parte de moarte de martir in Pont.

Șezând la vamă, îl aude pe bunul Dumnezeu spunandu-i “Urmeaza mie”. Iar Matei, la auzul vorbelor Creatorului, renunță la toate bunurile materiale și urmează Domnului întru totul, făcând loc bunului Dumnezeu în casa sa mare, precum însuși el spune în Evanghelia sa.

Incepand cu acel moment si pana cand se muta la Domnul, Matei va fi numarat langa ceilalti apostoli. Odata inzestrat cu puterea Sfantului Duh, in ziua Cincizecimii, a scris Evanghelia sa in limba evreiasca. La opt ani de la inaltarea Mantuitorului, trimite evaluarea la evreii cei nou luminati.

De-a lungul vietii sale a invatat pe mideni despre Hristos, le-a construit biserici si a savarsit foarte multe minuni. Isi gaseste sfarsitul prin foc datorita celor necredinciosi. Iar pe cand era inca in viata, Matei impreuna cu alti ucenici si apostoli obisnuiau sa inconjoare locul si cetatea ce-i cadea la sorti, continuand sa propovaduiasca Evanghelia lui Iisus Hristos. Aflandu-se in aceste parti, se urca singur pe munte si zaboveste acolo, cu o singura haina si fara niciun acoperamant.

Zaboveste acolo o vreme, timp in care Dumnezeu i se arata ca prunc si ii da apostolului un toiag spunandu-i: “Ia aceasta si, pogorandu-te din munte si mergand la cetatea Mirmina, sadeste toiagul acesta inaintea usii bisericii de acolo, unde facand din radacini si inaltandu-se din mana Mea cea dreapta, se va face copac mult-roditor”; iar din varful crengilor sale se va pogori mursa de miere, iar din radacina sa va iesi izvor de apa.”

Matei primi cu cucernicie toiagul de la Dumnezeu si coboara muntele sa mearga la Mirmina. Femeia imparatului, Fulvana il intampina impreuna cu fiul si cu fiica sa. Acestia se apucara sa strige cu glasuri aspre si cu saltari salbatice in preama apostolului. Cei trei, posedati de duhuri necurate sunt mai apoi certati si linistiti de Hristos.

Odata ajunsi in cetate, episcopul Platon il astepta afara impreuna cu clerul. Apostolul infige toiagul in pamant si face totul precum i-a spus insusi Dumnezeu. Toate cele graite de Domnul s-au adeverit iar oamenii cetatii stateau inmarmuriti parca nevenind a le crede minunea ce s-a intamplat.

Dar multe patimind de la imparat, apostolul sfarseste prin foc si isi primeste sfarsitul. Totusi, in urma l-a convins pe imparat sa se intoarca la credinta cea dreapta prin minunea facuta de moastele sale. Imparatul este botezat cu numele de Matei si a decis sa duca razboi pentru zdrobirea idolilor, a convins pe supusii sai sa creada toti in Hristos.

Evanghelia dupa Matei face parte din lista Canonului Muratori si este amintita de Sfintii Parinti Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului si Grigore de Nazianz. Autenticitatea acesteia a fost recunoscuta si de sinoadele din Laodiceea (360), canonul 60 Hipo (393). De asemenea, Evanghelia a fost confirmata si de Sinodul ecumenic Trulan (692) si sinodul al VII-lea (787). Motivul care a stat in spatele scrierii evangheliei este de a dovedi cititorilor vremii ca Mesia este cel care a fost prezis de catre profeti iar toate vechile profetii s-au indeplinit odata cu venirea Mantuitorului pe Pamant.