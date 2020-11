Se pune la cale cea mai mare fraudă electorală din ultimii 30 de ani

Cei care închid biserici, încălcând multe drepturi ale omului și Constituția României, blochează accesul egal la educație al tuturor copiilor și tinerilor, alături de ceilalți care au uitat că s-au cununat la Biserică și acum încalcă legea refuzând să jure pe Biblie la investirea în funcția de ales local, vor guverna, din păcate, România după 6 decembrie 2020, prin furt de voturi.

La alegerile din 6 decembrie va fi ca la Marea Adunare Națională. Unanimitate-n gânduri și-n simțiri. Ce importanță are cum votează românii? Se vede clar cum vor fi numărate voturile. Comanda e la servicii care sunt dirijate de europeni și americani. La nivel european și mondial chiar există un curent al „cămășilor verzi”, să le spunem, la care au aderat așa zișii oameni noi care calcă-n picioare tradiții, credință, tot ce e frumos și sfânt la un popor.

Cârciumarii și prostituatele de la USR, care au primit voturi, la alegerile locale, din partea celor care le-au numărat, au refuzat ostentativ să jure cu mâna pe Biblie la instalarea în funcție. Dacă ar fi fost votați, cu adevărat, de români, pentru că ar fi mai buni ca alții, acum s-ar fi comportat normal, omenește, legal și ar fi avut respect de oameni și de lege. Așa însă, știind că au fost puși acolo de servicii și toate infracțiunile pe care le comit se trec cu vederea, se comportă precum cămășile verzi sau Garda de Fier din perioada interbelică.

Cum să refuzi să respecți legea care prevede un anumit parcurs la investirea într-o funcție de ales? Legea prevede clar jurământul cu mâna pe Biblie, dar useriștii care „manevrează” saci cu voturi și încalcă legea de ce s-ar teme de urmări? S-a sesizat vreo instituție a statului din cauză că, ilegal, useriștii au intrat în sala cu sacii de voturi și au luat de acolo ce au vrut? Da de unde! La ei, adică la useriști, legea se aplică așa cum vor ei. Acești ratați și prostituate care se autodenumesc oameni noi în politică se comportă de parcă ar fi stăpânii țării.

De cealaltă parte, peneliștii reformatului și trădătorului Iohanis se comportă ca pe moșia proprie știind că tot pe ei îi vor pune străinii la guvernare. Asta până când vor vinde în totalitate România la bucată.

Analfabeta de la Educație, împreună cu șomerul Orban și reformatul Iohanis încalcă la vedere Constituția interzicând accesul egal al copiilor și tinerilor la educație. Au fost închise școlile. S-a vorbit de tablete și internet în toate unitățile de învățământ din țară. ~n loc de asta ce au făcut artizanii dezastrului? Au introdus declarații pe propie răspundere pentru elevi și părinți. E ceva de neconceput. La fel cum au plătit măști de protecție pentru persoanele defavorizate, care au fost cumpărate, cică, dar lipsesc cu desăvârșire, la fel cum au dat 50 milioane euro presei de partid numai ca să transforme megahoțiile guvernului în realizări mărețe, la fel e cu povestea tabletelor și a internetului pentru unitățile de învățământ.

Liberalii au împrumutat România pe următorii 50 de ani în vreo zece luni de guvernare. Unde s-au dus banii? ~n buzunarele „băieților deștepți”. Ferească Sfântu’ de momentul când le va ajunge românilor cuțitul la os! Liberalii și useriștii vor fi fugăriți pe străzi cu ciomegele. Mai durează până atunci însă pentru că serviciile au o misiune de îndeplinit.

Se vede clar că useriștii pregătesc desființarea bisericilor, a familiei, pentru că aceștia vor ca românii să trăiască în turmă și ei să fie stăpâni.

Liberalii pun la cale cea mai mare austeritate de la Boc încoace. {i așa însă ei vor guverna România după decembrie 2020.

Se vor ține alegeri cu orice preț pentru supremația celor fără vreun Dumnezeu și a penalilor cuplului Iohanis-Orban

Te uiți pe listele useriștilor și ale peneliștilor și te crucești. Prostituate, cârciumari, ratați, semianalfabeți și alte specimene din astea. Se spune că bolșevicii au scos hoți, criminali și violatori de după gratii ca să instaureze în România regimul comunist. Istoria se repetă. Acum, useriștii și peneliștii scot în față tot ce are țărișoara asta mai prost.

Există vreun termen de comparație între profesori universitari, care candidează pe listele PSD și debusolații care candidează pe listele USR-PLUS și PNL? Punem un semianalfabet, care făcut un liceu sportiv pe la Roman, că la Vaslui a fost exmatriculat și apoi a cumpărat o diplomă de „frecat menta” de la Spiru Haret în aceeași balanță cu o profesor respectat, cu experiență? Vor deveni colegi în Parlament? Vor deveni. Punem un profesor universitar doctor în aceeași balanță cu un penal care a furat fonduri europene cu vagonul și acum e mare lider de partid fără Dumnezeu?

Penalii, prostituatele, analfabeții ăștia vor ajunge în Parlament, dar vor ști măcar să citească un proiect de lege?

„Domnule, cred că am luat-o razna. Ne îndeamnă să mergem la alegeri în timp ce în toate celelalte țări s-a închis totul în afară de școli. Cred că suntem proști rău de tot! Adică ce facem noi? Nu putem merge să alegem mai târziu? E obligatoriu să mergem acum? Care e problema?

Adică în loc să îndemne oamenii să stea în casă, cum se face în Franța, unde s-a închis totul și doar copiii merg la școală și învață în continuare, noi suntem chemați la alegeri. De ce nu copiem și noi ce fac <<proștii>> ăia de francezi, de nemți? La noi apar politicieni la tv să ne spună despre coronavirus. Păi nu se pricep în primul rând. Lăsați-i pe cei care se pricep, fraților! Nu mai ieșiți voi în față. Ce facem, ne mai trezim și noi? Mai devenim și noi bărbați vreodată în țara asta sau nu?

Eu n-am nevoie nici de Iohanis, nici de Orban! Am nevoie de doctorii care se pricep. Nu mă duc la alegeri și îi îndemn pe toți românii să nu meargă la alegeri. Cu riscul de a mă băga la pușcărie”, spune Ilie Năstase.

Cum va fi guvernată România din decembrie încolo?

Odată cu depunerea listelor pentru alegerile parlamentare, s-a intrat într-o sarabandă a ofertelor, manipulărilor și loviturilor electorale. „Desigur, există încă și scenariul alternativ al unui LOCKDOWN MONDIAL, impus de starea COVID după jumătatea lui noiembrie, iar dacă Germaniei îi surâde economic o atare posibilitate, este posibil ca și nouă să ne fie impusă amânarea alegerilor pentru februarie-martie. Dacă alegerile se țin la termen, se întrevede cu suficientă precizie care va fi majoritatea parlamentară ce va guverna România, cel puțin pe durata lui 2021.

„Liberalii au șanse electorale să-și adjudece locul 2 în urma votului din 6 decembrie, dar este foarte important dacă scorul lor va fi la plus-minus 30% sau mai apropiat de 35%. Handicapurile unei guvernări execrabile, listele cu vulnerabilități flagrante, atacurile tuturor împotriva lor, vor crea PNL și lui Iohannis nu doar o nervozitate vecină cu isteria, dar și nevoia implementată subteran de a frauda votul prin orice mijloace, iar ceea ce s-a produs (și nu s-a anchetat!) la locale, îi va încuraja să procedeze cu și mai multă râvnă în operațiunea de FURT ELECTORAL.

Pesediștii au prima șansă și se pregătesc serios să câștige alegerile, dar știu bine că vor CÂȘTIGA pentru a fi în OPOZIȚIE. Există doar un scenariu posibil, dar improbabil, al câștigului majorității parlamentare simple după redistribuire, dar și-acolo GARDIENII LUI IOHANNIS s-au pregătit și vor fi circa 25-30 de parlamentari ce vor schimba tabăra pesedistă dacă va fi nevoie, imediat după depunerea jurământului, pe modelul UNPR-INTERES NAȚIONAL, patentat demult de către STATUL PARALEL.

Pluseriștii nu mai sunt considerați azi ca alternativă, căpătând în urma rezultatului slăbuț totuși de la locale, statutul de BALAMA PARLAMENTAR|. Scorul lor va fi așezat în jurul a 10%, neputând atinge nici măcar pragul de 15%, din mai multe motive: acuzele dovedite de fraudă la locale temperează drastic entuziasmul alegătorilor lor, scandalurile interne se vor înmulți substanțial în următoarele zile, sunt dezorganizați în mediul rural, diaspora îi va vota în număr mult mai mic decât la europarlamentare, și-n fine, vedeta Nicușor Dan și-a semnat demult transferul în echipa Iohannis-PNL, dar își va oficializa statutul doar în decembrie, tocmai spre a fi mai credibil în rolul de ACUZATOR PUBLIC al PSD, pe aliniamentul trâmbițării despre administrarea frauduloasă a Bucureștiului de către Gabi Firea.

Popularii conduși în această campanie de către Eugen Tomac, ce va fi sprijinit doar de către Băsescu, are șansa mesajului național-patriotic, ce-i asigură adresabilitatea la un electorat potențial ce sare de 20%. Dacă Tomac reușește să motorizeze un echipaj parlamentar de 4-5 vectori publici credibili pentru acest electorat, apoi să spargă bariera mediatică impusă cu mai multă forță în campania electorală de PNL, are șanse bune să-și îmbunătățească rezultatul de la locale către un 7-8% consolidat.

Udemeriștii se mișcă discret și eficient sub bagheta lui Hunor Kelemen, care azi apare chiar ca cel mai sofisticat lider de partid politic. Nu cred că are nicio problemă să-și atingă obiectivul de 7% ca reprezentare parlamentară.

După locale apare clar că lui Tăriceanu și Ponta, li s-a <<terminat benzina>>, iar într-un fel asocierea lor, „nășită” de către REZERVIȘTII STATULUI PARALEL în scopul creării altei balamale parlamentare, apare azi ca o masură disperată, de UNIRE A NEPUTINȚELOR. Scandalurile de corupție dovedită ce se vor ține lanț de ei în perioada următoare le vor mina în plus potențialul electoral, așezându-i pentru un vot ce nu va depăși 4%.

Partidele de tipul PER sau PPUSL vor genera un vot de cca 2% fiecare și vor mai exista formațiuni ce vor câștiga în jurul a 1%, întregind tabloul electoral până la 100%”, a spus recent Cozmin Gușă.

Care va fi majoritatea ce va guverna din decembrie?

Un prim scenariu ar fi o guvernare PNL-USR/PLUS-PMP-UDMR, pentru consolidarea susținerii parlamentare și împărțirea “judicioasă” a oprobiului public din 2021. Ar fi cel mai comod pentru Iohannis, Klaus atingându-și astfel scopul declarat public de izolare totală a PSD. Al doilea scenariu apare în cazul radicalizării (din disperare sau comandamente externe!) a mesajului USR/PLUS împotriva PNL-Iohannis. Atunci se va încerca o majoritate mai fragilă de tipul PNL-PMP-UDMR, în acest scenariu fiind transferați rapid în echipajul Iohanis niște pesediști și parlamentarii din USR-PLUS fideli lui Nicușor Dan, pe care acesta îi va momi cu sinecuri consistente ce țin de PMB.

Al treilea scenariu de criză ține de scorul PNL și obligațiile externe pe care Iohannis și le-a asumat subteran. E posibil și guvernare PNL de criză, deci minoritară, dar care va fi sprijinită la învestire pe modelul din noiembrie 2019.