Se încheie un an cu multe investiții publice și începe altul cu mai multe obiective

Written by:

Written on:

Dacă în anii din urmă problemele comunității se rezumau la șomaj, sănătate, acum circulația este subiectul fierbinte aflat pe prima poziție în lista de priorități a administrației locale vasluiene.

2019 a fost un an bun pentru Vaslui, spune primarul orașului, ing. Vasile Pavăl, dar mai sunt multe probleme de soluționat. „Pentru noi a fost un an destul de bun, dar mai am rezerve încă, pentru că aștept opiniile oamenilor. Permanent mă întâlnesc și discut cu vasluienii. Constat că circulă multe povești, unii spun că strada lor figurează ca asfaltată și de aceea va rămâne cum este acum. Oamenii sunt nerăbdători și e de înțeles. O stradă se modernizează începând cu utilitățile, rețele de apă, canalizare, extinderea rețelei electrice acolo unde este cazul și apoi continuă cu asfaltare, amenajarea de trotuare și tot ce presupune o stradă modernă. Voi continua informarea populației pentru ca informația corectă să ajungă la toți. Mi-au spus unii oameni că strada lor ar figura ca asfaltată, ceea ce-i departe de adevăr. De aceea sunt permanent în dialog cu populația. Avem stabilite pachete de străzi pentru asfaltare după ce se finalizează utilitățile. Pe Delea, Cantemir, la Moara Greci chiar oamenii întreabă când ajunge asfaltul și la ei. S-au făcut investiții în 2019 privind utilitățile iar în 2020 continuăm cu asfaltarea străzilor. Pentru 2020 avem o mare problemă și anume circulația în Vaslui. De la zi la zi e tot mai aglomerat. Vom face cu ajutorul specialiștilor un studiu privind circulația, parcările și tot ce presupune acest aspect. Facem un program pentru fluidizarea circulației în oraș. Dacă în anii din urmă erau probleme cu șomajul, sănătatea, acum circulația este cea mai importantă problemă de soluționat”, a spus primarul municipiului Vaslui la finalul anului 2019.

Pe lângă manifestările culturale de excepție, în decembrie s-au pregătit lucrările care se vor derula anul viitor „pentru ca pe 6 ianuarie să trecem la treabă”, după cum spune primarul Vasile Pavăl. Tot în luna decembrie s-a lucrat la structura noului an școlar pentru că așa prevede legea. La Vaslui structura unităților de învățământ este la fel ca în 2019. „Am avut discuții cu toți factorii responsabili din domeniul învățământului. Erau două școli cu semn de întrebare dar am reușit să le păstrăm. La școala 1 Brodoc vor învăța și copiii din Rediu. Pentru acești copii vom asigura gratuit transportul pe 2 kilometri cât au de mers până la școală. {coala din Brodoc e modernizată și asigură condiții bune de studiu copiilor. Celelalte școli vor funcționa la fel.

Tot la ultima ședință de Consiliul local din 2019 vom da către Transurb cele două microbuze noi și vom stabili, conform legii, taxele pentru deținătorii de cabluri. Ianuarie se anunță o lună plină, adică o lună obișnuită. Vom lucra în primul rând la bugetul pe 2020. Avem puțin excedent, mai sunt lucrări în continuare din 2019, iar cel mai important aspect îl constituie dezvoltarea. Domeniul va fi o piatră grea de încercare. Suntem obligați să găsim și alte surse financiare pentru cofinanțarea unor proiecte mari. E posibil să apelăm și la credite dacă e nevoie. Gradul de îndatorare al orașului este de 3% deci avem posibilitatea de a contracta credite dacă va fi nevoie. Conform legii gradul de îndatorare se poate duce până la 30%, dar este exclus ca noi să ajungem până acolo.

Când am vorbit de obiective mari m-am gândit în primul rând la pasajul din Crucea Gării. E o investiție mare dar necesară pentru a fluidiza circulația. Acest obiectiv se va realiza pentru că altfel se blochează circulația”, ”, a mai spus primarul municipiului Vaslui.

Cu un om în frunte dedicat comunității iată că la Vaslui s-au înregistrat creșteri semnificative în toate domeniile. Dacă în urmă cu câțiva ani orașul era cam pustiu, se desfășurau câteva activități economice pe ici, pe colo, acum Vasluiul este motorul dezvoltării întregii zone. Programul de dezvoltare al orașului inițiat de inginerul constructor Vasile Pavăl a dat roade și despre Vaslui se vorbește la superlativ acum. Este un oraș modern, din ce în ce mai căutat, iar perspectivele sunt deosebite.

La finalul conferinței de presă pe care a susținut-o primarul Vasile Pavăl la sfârșitul anului trecut a mai fost adus în discuție și subiectul fondurilor europene. „Sunt și sursele de finanțare europene pe care le-am utilizat până acum și le vom utiliza în continuare. Aici însă au intervenit ceva modificări, în sensul că până acum se vorbea de încheierea unei etape de finanțare în 2020, iar acum se vorbește de orizontul de așteptare 2020-2022. Politica europeană se îndreaptă spre dezvoltarea regiunilor, iar pe viitor agențiile regionale vor decide fără să mai treacă pe la agenția națională. E o variantă mai apropiată de nevoile fiecărei regiuni. Avem așteptări mari și pe această linie. E îmbucurător faptul că proiectul de modernizare a iluminatului public, o investiție de 5 milioane euro, a intrat pe fonduri europene. Concluzionând se poate spune că încheiem un an bun și avem așteptări mari de la anul care vine”, a conchis primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl. (B. A.)