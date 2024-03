Scopul primordial este de a oferi celor de vârsta a treia o bătrânețe liniștită

By

La mijlocul primei luni de primăvară, Casa de Ajutor Reciproc Elena Cuza Bârlad a avut Adunarea Generală, prilej cu care a lansat ultimul număr al revistei Viața Noastră. Raportul de activitate prezentat arată că organizația bârlădeană se implică activ în viața cetății.

Cu peste 25.000 de membri, Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza Bârlad este cea mai mare organizație a societății civile din regiune și cea mai importantă, dacă avem în vedere implicarea în activități culturale de anvergură și serviciile făcute membrilor și comunității în general. Chiar dacă suferințele societății românești lovesc și în viața organizației bârlădene, prin grija colectivului de conducere, al salariaților și al membrilor, Asociația C.A.R.P. Elena Cuza Bârlad a reușit să facă minuni în beneficiul persoanelor de vârsta a treia. Pensionarii reprezintă o categorie neglijată în România, ca să nu spunem defavorizată, așa că activitățile culturale inițiate de organizație sau ajutoarele acordate sunt mai mult decât binevenite. Fără o astfel de organizație, comunitatea ar fi mai săracă iar persoanele de vârsta a treia mai triste.

După cuvântul de bun venit, președintele Mihai Nicolaie a vorbit delegaților prezenți, într-un discurs emoționant, de importanță, implicare, speranță, credință, sprijin. Acestea sunt calități la care aspiră fiecare, dar puțini reușesc să le stăpânească. „Bine ați venit la Adunarea Generală anuală a Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” din Bârlad! Suntem încântați să avem toți angajații, colaboratorii și colegii reuniți pentru a reflecta împreună asupra realizărilor noastre, a discuta despre provocările cu care ne confruntăm și ne vom confrunta și de a stabili împreună obiectivele pentru anul următor. Această întâlnire reprezintă o oportunitate valoroasă, pe care sper că o vom fructifica la maxim. În timpul acestei întâlniri, vom avea șansa să ne cunoaștem mai bine, să ne revizuim performanța din ultimul an și să împărtășim informații despre planurile noastre strategice pentru viitor. Participarea și implicarea dumneavoastră la această întâlnire sunt esențiale, deoarece lucrăm spre obiectivele noastre comune, acelea de a impulsiona excelența în toate aspectele activităților Asociației noastre. Pe parcursul acestei întâlniri vă încurajăm să participați activ, să puneți întrebări, să vă împărtășiți gândurile și ideile, pentru a face din aceasta o experiență cât mai productivă și folositoare. Împreună putem stabili noi etape, noi strategii spre a depăși actuale și viitoare provocări; doar împreună, cu sinceritate, fidelitate, implicare și muncă dedicată – putem duce mai departe fericita moștenire a idealurilor care au stat la temelia viziunii Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” din Bârlad”, a spus pentru început președintele organizației bârlădene.

De menționat este că președintele Mihai Nicolaie a reușit să gestioneze foarte bine situația organizației chiar și-n momente de criză socială, economică și de altă natură, reușind să fie mereu alături de vârstnici și de familiile acestora. „Dăruirea și munca dumneavoastră asiduă au contribuit în mod definitoriu la succesul implementării viziunii Asociației noastre. Vă mulțumim că faceți parte din această frumoasă și prețioasă călătorie; vă mulțumim pentru dedicarea și angajamentul dumneavoastră și vă asigurăm că suntem cu adevărat recunoscători că avem alături o echipă atât de talentată și pasională.

În anul 2023 Asociația noastră și-a desfășurat activitatea atât la Sediul central de pe strada Nicolae Iorga 7/A, cât și la cele 28 de Sucursale, având un număr total de membri de 25.606, din care 12.982 membri în Municipiul Bârlad și un număr total de 12.624 membri la Sucursalele din teritoriu (raza județului Vaslui și Slănic Moldova, județul Bacău).

Scopul nostru primordial este definit de încercarea noastră de a o oferi celor de vârsta a treia un trai decent și o bătrânețe liniștită. În acest sens, în anul 2023, Asociația Casa de Ajutor Reciproc „Elena Cuza” din Bârlad a oferit unui număr de 5.900 de membri un total de 41.294.661 lei prin ajutoare rambursabile: Sediul din Bârlad a oferit 18.858.278 lei la un număr de 2.783 de membri, iar cele 28 de Sucursale 22.436.383 lei la un număr de 3117 membri.

În cazul ajutoarelor nerambursabile, am ajutat în 2023 un total 12.524 de beneficiari membri, valoarea totală a acestor ajutoare (nerambursabile) fiind de 1.347.618 lei. Am încercat și am și reușit să fim alături de toți membrii noștri prin diverse facilități și servicii – cabinete medicale, magazine, ateliere de prestări servicii, saloane frizerie; prin decontarea unei cote-părți din costul biletului de tratament în stațiunile balneare, dar mai ales, atenția noastră s-a focalizat pe membrii noștri aflați în mari nevoi – precum cei care au trecut prin incendii, inundaţii, cutremure, alunecări de teren și alte evenimente cu implicare de pierderi materiale; în caz de boli incurabile sau deces.

După cum bine știți, în ultimul an, Asociația noastră de Ajutor Reciproc s-a confruntat cu multe provocări, dar prin dăruire, muncă asiduă și sprijinul dumneavoastră, am reușit să le depășim, totalul realizărilor fiind de 130%. De aceea, vreau să profit de această ocazie pentru a-mi exprima profunda recunoștință față de fiecare angajat, membru și colaborator al Asociației noastre care au jucat un rol în succesul și misiunea Asociației Casa de Ajutor Reciproc „Elena Cuza” din Bârlad și a Sucursalelor sale.

Angajamentul dumneavoastră neclintit, al salariaților, colaboratorilor revistei „Viața Noastră”, lectorilor acțiunilor social-culturale, simpozioanelor și conferințelor, de a servi comunitatea noastră și membrii Casei nu a trecut și nu va trece neobservat. În aceste vremuri tulburi și reci, munca dedicată și mai ales fidelitatea, reprezintă virtuți din ce în ce mai rare. Eforturile și dedicarea Consiliului Director de a oferi sprijin material, social, cultural – și aș îndrăzni să spun inclusiv sufletesc – persoanelor de vârsta a treia, nu ar fi fost împlinite fără aportul dumneavoastră.

Doresc a-mi exprima sincera recunoștință acelor persoane care s-au remarcat cu adevărat într-un mod pozitiv în cadrul organizației noastre în ultimul an. Dăruirea dumneavoastră excepțională, munca grea și angajamentul neclintit față de excelență nu au trecut neobservate. Ideile dumneavoastră inovatoare, abilitățile de conducere și atitudinea pozitivă au fost esențiale în stimularea succesului asociației noastre și în formarea unei culturi pozitive a muncii. Vă mulțumim pentru contribuțiile extraordinare și pentru că sunteți o inspirație pentru noi toți. Munca dumneavoastră grea și dăruirea sunt cu adevărat apreciate, ne inspiră pe toți, și sunt recunoscător că am astfel de persoane excepționale în echipa noastră.

Astfel, felicităm în mod deosebit Sucursalele și implicit salariații acestora, care au depășit realizările pe anul 2023: Tutova (salariată Ghețău Viorica) – 433%, Popeni (salariată Chelaru Tița Daniela)– 352%, Pogana și Iana (salariată țurcanu Gina) – 247% + 166%, Zorleni (salariate Rîpan Rodica și Buzamăt Paula) – 237%, Viișoara (salariată Bogos Gina)– 179%, Ciocani (salariat Budeanu Ionel și voluntar Budeanu Silvia) – 172%, Băcani (salariată Ilie Mihaela) – 152%, Hălărești (salariat Boidache Marius – Cristinel) – 140%, Bogdănești (salariat Giuscă Liviu Neculai) – 131% , Bârlad – 131%, Voinești (salariată Dominteanu Dana) – 126%, Mălușteni (salariată Filiuță Ileana) – 120%, Ivești (salariată Popescu Anișoara) – 111%, Vetrișoaia (salariată – Trofin Mihaela) 110%, Murgeni (salariați Grigoraș Neti și Necula Sorin) – 101%. Vă felicităm și vă aplaudăm! Propun Adunării ca Sucursalele clasate pe primele 3 locuri (Locul I – Tutova, Pogana și Popeni, Locul II – Zorleni, Locul III – Viișoara, Ciocani și Băcani) să li se acorde o plachetă de merit. S-a avut în vedere la stabilirea clasamentului procentul de realizare de peste 152% până la 433%. Sucursalelor precum și punctului de lucru de la Sediul social al Asociației, care au avut realizări între 101-140%, propun acordarea de medalii de merit, după cum urmează: Hălărești, Bogdănești, Bârlad, Voinești, Mălușteni, Ivești, Vetrișoaia și Murgeni.

Menționez că, pe lângă mijloacele pecuniare de a oferi ajutor, după cum am arătat, Asociația noastră s-a axat dintotdeauna inclusiv pe oferirea de ajutor moral și sufletesc, prin marcarea în mod fericit a evenimentelor culturale laice și religioase, astfel încât acestea să înfrumusețeze viața nu doar a membrilor noștri, dar și a salariaților și colaboratorilor noștri. Astfel, noi, cei de la Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” din Bârlad, am căutat prin diverse activități festive să punctăm principalele sărbători religioase importante pentru orice creștin, principalele sărbători naționale și patriotice, cât și diverse omagieri ale comorilor noastre naționale – înaintașii noștri care s-au remarcat în toate domeniile (voievozi, scriitori, oameni de cultură, deschizători de drumuri în știință șamd).

Nu a lipsit și omagierea semenilor noștri de valoare, eroi locali sau naționali în viață – contemporanii noștri – care prin duhovnicie, știință, cultură sau chiar sport aduc în prezent o rază de mângâiere și speranță în sufletele românilor. Am știut să cinstim în egală măsură atât valorile noastre naționale, cât și pe cele locale: oamenii din jurul nostru cu care ne mândrim. În fiecare comunitate, există eroi necunoscuți care lucrează în liniște, „din culise”, având un impact semnificativ asupra vieții noastre prin contribuțiile lor artistice, științifice, culturale, sociale sau religioase. Acești eroi locali s-ar putea să nu caute întotdeauna recunoașterea sau faima, dar influența lor se simte departe, modelând însăși țesutul societății noastre. De la artistul pasionat care aduce frumusețe și inspirație pe străzile noastre, până la omul de știință sau dascălul dedicat care împinge granițele cunoașterii și inovației, până la asistentul social plin de compasiune care îi ridică pe cei vulnerabili în mijlocul nostru, până la salariații noștri care caută cele mai bune soluții pentru beneficiarii noștri și chiar până la simplii membri care nu au reușit altfel a-și expune darurile de la Dumnezeu sau talentele ascunse – eroii noștri locali reprezintă pilonii societății și ai comunității noastre: șansa, inspirația și mângâierea noastră sufletească. Din acest motiv aici, la această Asociație, am încercat întotdeauna a valorifica aceste comori umane – de multe ori ascunse și neștiute de nimeni, inclusiv prin intermediul revistei „Viața noastră”, prin omagierea celor care împlinesc un centenar de la naștere sau 50 de ani de la căsătorie sau a veteranilor de război șamd; prin organizarea anumitor spectacole am încercat a omagia inclusiv a tinerele talente – copiii și nepoții noștri – care sunt rodul trudei noastre de o viața și a căror reușite reprezintă mângâierea, inspirația și curajul nostru”, a mai spus în discursul domniei sale președintele Asociației C.A.R.P. Elena Cuza Bârlad, magistrat pensionar Mhai Nicolaie.