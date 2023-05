Școala astăzi este compatibilă cu societatea în care trăim; nici mai bună nici mai rea

By

Cadrele didactice au nevoie să fie motivate pentru că formează viitorul țării.

La centru sunt proteste. Cadrele didactice își exprimă public nemulțumirile. Învățământul a fost mereu persecutat. Care o fi cauza e imposibil de precizat. Președintele României și-a asumat cică un proiect care vizează învățământul. În afară de titlul pompos, România Educată, mai nimic s-a văzut până jos, la catedră. Noile legi ale învățământului sunt în Parlament. Ministresa Ligia Deca, om de casă al președintelui Iohanis, vorbește foarte frumos despre învățământ ascunzând gunoiul sub preș. România Educată cu profesori săraci, ca să evităm a le spune muritori de foame sau bătuți de elevi și înjurați de părinți o să fie la anul și la mulți ani, după cum spune o veche vorbă românească. În 2017, pe timpul guvernării PSD, s-a dat o lege care stipulează creșteri de salarii. Dacă în alte domenii s-au aplicat legile guvernului PSD din 2017-2018 la profesori s-a spus „pas”. Până să plece PSD de la putere, prin „voința străzii”, legile au fost aplicate, în ceea ce privește salarizarea. După ce au venit la putere liberalii, useriștii și alții, legea a fost încălcată și majorările salariale în cazul profesorilor au tot fost amânate. Astăzi situația este la fel și din acest motiv au ieșit în stradă sindicatele din învățământ.

În plan local e liniștea dinaintea furtunii. Actul de învățământ se derulează oarecum normal, pentru că dascălii, în marea lor majoritate, fac munca din pasiune. Chiar sunt interesați de „produsul” muncii lor.

Văzând tensiunile de la nivel central, am ales la întâmplare un inspectorat școlar pentru a lua pulsul învățământului, la firul ierbii cum s-ar spune, acum pe final de an școlar. La Inspectoratul Școlar Vaslui am găsit o echipă ambițioasă. Surprinzător, pentru că în unele perioade pe la aceste instituții erau tot felul de găști politice, care lucrau orice altceva și deloc pentru învățământ.

Profesor de științe socio-umane, cu multe specializări la activ, inspectorul școlar general adjunct de la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, Andrei Huiban a vorbit în termeni optimiști despre prezentul și viitorul învățământului pe aceste meleaguri. „În plan local e liniște aș spune, fiecare își face treaba, dar e clar că legea salarizării în învățământ trebuie respectată. Sunt oameni pregătiți în sistem care-și fac treaba. Apar și mici probleme, care țin de toți, aș putea spune. E nevoie ca părinții să se implice, alături de cadrele didactice și atunci succesul este garantat”, spune continuare profesorul Huiban. Au fost multe discuții publice legate de „poticnelile” unor cadre didactice la examenele de titularizare, respectiv de notele mici pe care le obțin. Apoi, un alt subiect este legat de gradul de promovabilitate în unele școli din județ. „Ca peste tot sunt și uscături în branșă, dar cazurile sunt puține. Problema este că domeniul învățământului este mai puțin atractiv în România. Spun foarte clar că mulți absolvenți foarte buni preferă să plece în străinătate sau să lucreze altceva decât să vină în învățământ, din cauza faptului că salariile sunt mici. Fiecare tânăr visează la o întemeierea unei familii, iar pentru asta vrea o casă a lui. Cu salariul primit la catedră, mai ales ca debutant, e imposibil de realizat aceste obiective și atunci preferă să plece după salarii mai mari, chiar dacă mulți nu lucrează în domeniul pentru care s-au specializat. E o mare problemă aici și nu e de astăzi ori de ieri. E nevoie ca profesorii să fie salarizați corespunzător muncii depuse și atunci situația se schimbă radical”, mai spune inspectorul Huiban. Continuare în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei.