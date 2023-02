Satele comunei Duda Epureni, o veche vatră moldovenească, se dezvoltă într-un ritm susținut

Valea Grecului așezată la drumul european sau Epureni ori Duda și celelalte sate ale comunei dintre dealuri au straie noi și moderne astăzi și dacă primarul Petrică Chiriac e greu de contrazis la treabă mai apar unii analfabeți care se ocupă de bârfe visând să ajung din nou la primărie să continue furăciunile cum sunt învățați.

Mergi astăzi pe drumul european spre Albița și se văd pe o parte sau pe alta a drumului, mai mult pe partea stângă unde-i vechea vatră a satului, case mai noi sau mai vechi bine gospodărite, drumuri asfaltate în urmă cu ceva timp și altă imagine de localitate europeană răzbate de aici. În urmă cu niscaiva ani, când pe la primărie își făcea veacul un „vorbăreț” de profesie, că de alta s-a ferit în viața lui, plutea parcă deasupra satului Valea Grecului o imagine de neputință și nervozitate. Deja astăzi imaginea este total schimbată. Dacă satul se întinde pe coasta dealului și mai pe vale, acum sunt multe case noi făcute și mai aproape de drumul european. Asta înseamnă că administrația locală și-a făcut bine treaba, a făcut drumuri și a creat condiții pentru dezvoltarea satului care era cândva vestit pentru cei mai mulți copii.

La vizita recentă am fost și în satul Duda. E altă atmosferă. Școala e modernizată, iar satul în general este îmbrăcat în straie noi. „Mai am doar o școală cu grup sanitar în curte. Am avizat un container care va fi lipt de unitatea de învățământ și problema este rezolvată. Din 6 școli doar una rămăsese. Rezolvăm problema și acolo. Avem apoi o solicitare pentru o centrală termică mai mare la școala din Epureni. Facem anul acesta și o clădire acolo mai mare pentru centrală și magazie de lemne. Astfel problema este rezolvată. Vrem să modernizăm apoi Căminul cultural de la Duda. L-am acoperit anul trecut și vom continua lucrările de modernizare. Sunt investiții necesare. Comunitatea este vie. Are nevoie de viață socială și economică. Spuneam și de drumuri, că aici e o problemă la noi, deoarece multe drumuri sunt în pantă. Peste tot încercăm să punem asfalt că altfel se strică repede. Este de lucru, avem proiecte în derulare ce se vor finaliza cu succes. Mai sunt vreo patru drumuri de modernizat, cum să spui acum că e noroi? A fost cândva, dar acum situația este relativ bună. Mai avem până o să fie foarte bine în toată comuna”, spune în continuare primarul de la Duda Epureni, omul care a scos, la propriu, o comunitate din noroi și anonimat.

O mare problemă este gazul metan. Așa cum spunea realist primarul Petrică Chiriac gazul e încă un vis frumos. E necesar spunem noi pentru că pădurile s-au cam decimat și gazul ar fi varianta cea mai ieftină și la îndemână pentru localnici. Se va îndeplini cu siguranță și acest vis pentru că e aproape la Huși magistrala.

2023 este un an plin la Duda Epureani, așadar, însă primarul Petrică Chiriac și-a dus la bun sfârșit programul pe care și la propus an de an. Cum a reușit e problema domniei sale și a echipei pe care a format-o la primărie, iar beneficiile sunt culese de toți. La final mai spunem că așezarea vine din negura vremurilor și de-a lungul timpului a dat naștere unor personalități în multe domenii ale vieții sociale și culturale din regiune. Totul e bine când omul nimerit este la locul potrivit, cum spune o veche vorbă românească.