Sandu Cazma și Liviu cel mai hoțoman de pe Lohan se bat pe burdihane cu micii diasporenilor

A venit luna august. A sosit luna diasporenilor vasluieni. Că veni vorba de diasporeni, cum le place să le spună Sandu Cazma unor indivizi plecați prin țări străine cu diverse „afaceri” și care vin din timp în timp la baștină, obligatoriu la volanul unor hoarle de mașini strălucitoare, ca să afume tot târgul ista nevoiaș, am descoperit recent o diasporeancă din asta care s-a făcut premăriță, după ce a fost bucătăreasă ori cofetăreasă prin cel Occident. Cea mai mare realizare din toate timpurile și până în zilele noastre la ea în satul de unde a plecat în străinătățuri a fost o cofetărie. A ei, adică a diasporencei noastre care-i cunoscută până peste ocean cum singură se laudă. Dând o prăjitură moca celor mici și un rachiu moca celor mari a câștigat premăria. Că s-a făcut premăriță e treaba ei, problema cocoșată e în curtea boborului de la ea din sat. Că în glod au fost și tot în glod au rămas. Revenind la Sandu Cazma și la Liviu cel mai hoțoman de pe Lohan, am aflat una tare de tot. Cică Sandu Cazma s-a cam supărat pe diasporeni că au uitat să dea buluc la prăvălia proprie să cumpere niște ciment la reducere care-i mai scump ca-n alte prăvălii de prin târg. Dacă tot s-a supărat a „uitat” și promisiunea că va da mici și bere gratis la diasporeni chiar în buricul târgului. Continuarea în ediția print a regionalului Moldovei.