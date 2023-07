Să vezi și să nu crezi! Maghiarii cu Kelemen în frunte se bat și pe cruci

Am trăit s-o vedem și pe asta! Kelemen Hunor cu maghiarii de strânsură pe care-i duce unde vrea el reaprinde un scandal fals, inventat. E vorba de un cimitir internațional al eroilor din Valea Uzului. Ce or fi având maghiarii, adică Hunor cu niște cruci chiar că e greu de spus. După ce a fost aruncat de la putere, că prea prinsese rahatul coajă, cum spune românul hâtru, acum șeful unui partid, care de fapt este o organizație a societății civile, dar are pretenții de partid politic, readuce în atenție o temă falsă. Primarul comunei Sânmartin spune că el crede în reconciliere. Ce fel de reconciliere când el cu Hunor în frunte au demolat crucile pe care erau scrise nume de eroi români? O fi pământul lor adus din Ungaria? Culmea e că știrea apare în publicații maghiare. Oare în România legea se aplică în funcție de etnie? Repetăm că la Valea Uzului este un cimitir internațional, unde sunt eroi români, maghiari, francezi, nemți și alte naționalități.

Cum să pună stăpânire pe cimitir UDMR-ul lui Kelemen Hunor? Kelemen Hunor spune că UDMR consideră că amplasarea ilegală a unor cruci în cimitirul militar internațional de la Valea Uzului este inadmisibilă, adăugând că sprijină Primăria Sânmartin în restabilirea ordinii de drept. Primarul Sandor Birtalan a declarat că vor fi luate măsurile legale necesare, după ce au fost puse cruci de lemn în locul celor de beton. Liderul UDMR a declarat că „naționaliștii extremi, șovini” români s-au dus în cimitirul militar din Valea Uzului pentru a „profana din nou cimitirul și memoria militarilor ale căror rămășițe se află acolo”. În exprimarea lui Hunor, câteva sute de români, care au mers la cimitir în frunte cu preoți sunt șovini, sunt extremiști, sunt naționaliști. Patrioți sunt însă nicidecum șovini.

