Să fii aproape de oameni ca să le știi nevoile este cheia succesului în administrația locală

Inima Văii Prutului, comuna Vetrișoaia, acolo dintotdeauna, îmbină armonios prezentul cu tradițiile deosebit de frumoase moștenite din moși strămoși.

Pe naționalul spre Galați, de-a lungul Prutului călătorul este încântat de peisajele frumoase, fie vară fie iarnă. Cândva erau ierni pe Valea Prutului de se îngropau casele în zăpadă. Acum iernile sunt ceva mai blânde. Atunci și acum gospodarii din zonă au știut să reușească, luptând mereu pentru ca ziua de mâine să fie mai bună decât cea care a trecut. La Vaslui ninsese bine noaptea și era un strat de zăpadă. Mergând spre Huși, iar de acolo pe Valea Prutului stratul de zăpadă se subția văzând cu ochii. Trecând pe la Stănilești spre Vetrișoaia deja zăpada era doar un praf pe câmpuri. Lunca Prutului, cu terenuri mănoase, are parte de mai puține precipitații. Cam asta e regula. De aceea aici s-au căutat dintotdeauna soluții pentru a uda pământul, ca să rodească bine. Ultimii ani înseamnă și încercări multiple pentru a repune în funcțiune întregul sistem de irigații din zonă. „Se reface sistemul de irigații. Atât sistemul privat cât și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) lucrează la acest obiectiv. Se fac investiții cu fonduri europene prin Asociația Udătorilor. Pământul e roditor, însă zona are parte de puține precipitații tot anul. Fără irigații e cam greu să obții producții agricole. Anul trecut a fost jale. Nimic. Porumbul a rămas mic și a fost tăiat cu tot cu cocean pentru mâncare la animale. Am cumpărat cereale ca să plătesc arenda la oameni”, spune tânărul și ambițiosul primar al comunei Vetrișoaia Corneliu Stângă.

E la al doilea mandat în fruntea comunei și are motive de satisfacție, dar spune permanent că întotdeauna este loc de mai bine. Are înțelepciunea și mândria moldoveanului. A reușit în mediul privat să aibă activități de succes. A reușit în administrația locală și astfel și-a câștigat respectul majorității gospodarilor din comună. La ultimele alegeri din septembrie 2020 a fost votat de 84% dintre gospodarii comunei. Altfel spus a jucat aproape singur în acea competiție, ca să-i spunem așa, pentru că de fapt alegerile înseamnă angajamente ale candidatului și obligații din partea cetățenilor pentru cei care sunt aleși în frunte.

Dacă știi nevoile oamenilor, dacă ești aproape de ei, se creionează și strategia de dezvoltare a unei comunități. A venit pandemia și s-au închis școlile. De la nivel central se vorbea de învățământ online, dar guvernanții au cam uitat să spună că sunt mulți elevi care n-au acces la un calculator, o tabletă sau internet. Povara s-a mutat de la nivel central la nivel local. Administrația locală are contact direct cu oamenii și atunci primarul Corneliu Stângă a înaintat un proiect cu fonduri europene prin care a achiziționat tablete și a pus internet. „Am încercat să asigurăm condiții tuturor elevilor. Le-am dat tablete luate cu fonduri europene și avem internet. Pandemia ne-a obligat și e bine că am reușit să facem acest efort pentru elevii comunei. Acum, la redeschiderea școlilor, ne-am preocupat să asigurăm condiții bune pentru desfășurarea cursurilor”, mai spune în continuare primarul comunei Vetrișoaia.

Legat de învățământul din comună există și o problemă, care se regăsește în multe localități rurale. {colile din mediul rural, cu predilecție, duc lipsă de profesori buni. Mulți profesori sunt navetiști și stau cu ochii pe ceas. Ce carte îi învață aceștia pe copii? Aici este problema. Cu mai multă implicare lucrează un profesor care locuiește în comună și pentru simplul fapt că se înâlnește mereu cu oamenii. Fiind navetist ce legătură are profesorul cu o comunitate?

Tot legat de copii, adică de viitorul comunității, primarul Stângă mai spune că cei care au nevoie primesc o masă caldă printr-un proiect european. De asemenea, administrația locală vrea să construiască o cantină printr-un proiect cu fonduri europene.

Omul vrea apă la robinet, canalizare, vrea condiții civilizate de trai

Ultimii patru ani au însemnat investiții în infrastructura rutieră și identificarea soluțiilor pentru utilități. „Oamenii vor condiții civilizate. Apa și canalizarea în comună sunt prinse în proiectul mare al județului. Include 56 de unități administrativ teritoriale. E prea mare proiectul și este greu de crezut că se va finaliza la termen. Vara aceasta va fi scos la licitație. Oricum ar fi tot vom găsi soluții pentru utilități. De asta sunt aici. De asemenea, am intrat în asocierea privind aducțiunea de gaz metan. Mai durează, la gaz metan sunt investiții mari, însă am făcut un prim pas. Este imposibil să spui când va fi gaz metan la Vetrișoaia. Cine avansează un termen greșește. Am avut proiecte pentru infrastructura rutieră. La PNDL am avut 3 proiecte și unul a fost admis. Am depus un proiect la AFIR și a fost admis dar fără finanțare. Ce am constatat este că instituțiile statului se faultează între ele mai ceva ca-n relația cu mediul privat. Credeam că mediul privat are probleme cu instituțiile statului, dar acum îmi dau seama că e mai dificilă relația dintre instituțiile statului. Aici e nevoie de ceva schimbări de optică. Mai e o problemă și cu fondurile europene care sunt greu accesibile pentru mare parte dintre comunitățile locale. Ai nevoie de monumente istorice sau obiective de atracție turistică ori acces la cale ferată, aeroport și așa mai departe. Sunt condiții pe care puține comunități locale reușesc să le îndeplinească. Avem o biserică veche și o vom face obiectiv turistic”, spune primarul Corneliu Stângă.

Uitându-ne la experiențele reușite din mediul privat, dar și la succesele obținute în fruntea comunei Vetrișoaia de către primarul Stângă se constată ușor că prin implicare și printr-o abordare unitară a problemelor comunității se găsesc cele mai bune soluții. Interesantă este poziția primarului comunei Vetrișoaia legat de vechimea unui ales în această funcție. Primarul Corneliu Stângă spune că ar fi bine să se limiteze la două mandate, adică opt ani. „Eu sunt pentru limitarea la două mandate ca primar. Deja după opt ani cred că intervine rutina, obișnuința, iar dacă vine altcineva în fruntea comunității are alte idei, are altă determinare”, a concluzionat primarul comunei Vetrișoaia, Corneliu Stângă.