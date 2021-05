Să facem fiecare în pătrățica lui ca frumusețile Vasluiului să fie cunoscute

Biblioteca reprezintă mult mai mult decât un loc de unde împrumuți o carte. Biblioteca este o veritabilă instituție de cultură care se implică activ în viața comunității și are în vedere mereu promovarea comunității cu frumusețile pe care le deține.

La nivelul intelectualității vasluiene există o nemulțumire legată de faptul că mulți, prea mulți promovează în exces știri negative despre Vaslui. Cert este că știrea negativă se vinde, se caută la nivel național, dar din acest obicei dăunător suferă întreaga comunitate. Vasluiul astăzi, așa cum am relatat periodic în ziarul regional Informatorul Moldovei, este un exemplu de dezvoltare la nivel regional și național. „Am avut plăcerea să primim vizita unei delegații din Hunedoara. Colegi de la Biblioteca județeană de acolo erau în trecere prin Vaslui. Dimineață devreme au ajuns în Vaslui și înainte de a merge la o gustare ne-am dus pe jos până în Parcul Copou. Acolo, ce să vezi, la prima oră a dimineții ne-am întâlnit cu primarul municipiului care era cu directorul de la Goscom, cu directori din primărie și discutau programul de lucru. Colegii mei din Hunedoara au fost profund impresionați de tot ce au văzut mergând prin oraș. Chiar m-au întrebat de mai multe ori dacă suntem în Vaslui. Ei știau de Vaslui de la televizor unde au văzut doar știri de groază. De asta e bine ca fiecare în pătrățica lui să ne facem treaba, să promovăm ce avem frumos aici și e bine să recunoaștem că avem, că orașul este îngrijit, se modernizează permanent, iar cei care vin la Vaslui chiar au ce vedea. E contra firii să vorbești urât despre Vaslui când aici sunt frumuseți desoebite, sunt tradiții, Vasluiul are istorie, Vasluiul a dat României personalități în multe domenii și toate acestea sunt puse în valoare de administrația locală, de noi cei de la Biblioteca județeană Nicolae Milescu Spătaru, de toți cei care iubesc Vasluiul”, spune profesorul Gelu Bichineț, directorul Bibliotecii județene Nicolae Milescu Spătaru din Vaslui.

Purtând un dialog liber despre comunitate, carte, bibliotecă, oameni, tineri, prezent, promovarea valorilor, am descoperit cât de frumos vorbește un intelectual cu o carieră solidă, în raport cu un analfabet fripturist care prinde și el o funcție pe criterii politice, iar dacă rămâne fără este zero, despre locul în care trăiește și cât de mult suferă dacă unii lovesc pe nedrept comunitatea.

Rep: Ce înseamnă cultură în pandemie?

Gelu Bichineț, director Bibliteca județean Nicolae Milescu Spătaru: Chiar dacă a fost pandemie și încă mai este noi am avut activitate cu respectarea măsurilor prevăzute de lege. Haide să-ți spun ceva! Mulți oameni încă mai cred că biblioteca este locul în care mergi să împrumuți o carte. Am depășit demult acest stadiu. Am ieșit pe stradă, de exemplu, și am citit poezii pentru vasluieni. Mulți au rămas plăcut surprinși. Avem activități de promovare a tinerelor condeie, a tinerelor talente, pentru că numai prin punerea a valoare a bogăției care există în tineri comunitatea se dezvoltă. Așa cum se vorbește de personalități ale culturii românești care au văzut lumina zilei la Vaslui și astăzi sunt plecați dintre noi, tot așa vreau să fie cunoscute la nivel național personalitățile de astăzi. De ce să vorbim frumos despre o personalitate doar după ce a murit? Noi facem activități care să pună în valoarea personalitățile Vasluiului în timpul vieții acestora. Vreau să-ți mai spun că <<iau foc>> dacă cineva, undeva, își permite să vorbească de rău Vasluiul. Invit pe toți cei cu care mă întâlnesc cu diverse ocazii să viziteze Vasluiul pentru că vor vedea un model de dezvoltare, vor vedea un oraș cultural. E ușor să urmărești câteva știri negative și de aici să-ți faci o impresie greșită. E mai greu să vezi fața adevărată a orașului Vaslui. Colegii de la Hunedoara mi-au spus la plecare că refuză să se mai uite la televizor și cu atât mai puțin să creadă știrile negative care se difuzează despre Vaslui. Le-am spus doar să vadă, să aprecieze dacă le place și să spună mai departe.