S-a dezlănțuit cerul

Pagube importante s-au produs în multe zone din Moldova din cauza ploilor torențiale care au adus mari cantități de apă într-un timp scurt. Drumuri de piatră au devenit râpi într-o jumătate de oră. Autoritățile locale au avut de făcut intervenții considerabile pentru a remedia situația. La Vaslui, în zona Brodoc drumul de lângă școală a fost spălat de piatră două zile la rând. Direcția de specialitate a Primăriei Vaslui a intervenit prompt vineri 24 mai și sâmbătă 25 mai pentru a reda circulației mai multe drumuri din oraș.

Se pare că primăvara de anul acesta e destul de capricioasă. Temperaturile înregistrate până acum au fost de iarnă, de vară caniculară, dar mai puțin de primăvară. Natura se dezlănțuie, dar e ceva normal, așa a fost din toate timpurile, cu mențiunea că înainte de 1990 se efectuau lucrări de amenajări hidrotehnice, în afara localităților pentru ca apele provenite din ploi să nu intre în cantități mari în localități. După ce oamenii au luat în proprietate suprafețele de teren din afara localităților au stricat șanțurile betonate care dirijau apele iar efectele se văd. Administrațiile locale sunt în imposibilitatea de a interveni pentru că terenurile sunt ale oamenilor și nu le rămâne decât să repare drumurile după fiecare zbatere a naturii.

Moldova a fost zilele trecute sub cod portocaliu de ploi și vijelii. Multe localități au fost aproape sub ape. Autoritățile locale și centrale au făcut eforturi considerabile pentru a îndepărta în timp relativ scurt efectele ploilor torențiale, dar soluția este prevenirea unor astfel de nenorociri. In județul Vaslui, de exemplu, s-au tras și rachete antigrindină de la stațiile amplasate aici și nenorocirea ce se anunța a fost cumva limitată, dar se impun măsuri, în primul rând măsuri de prevenire ce se pot realiza doar cu participarea proprietarilor de terenuri. Efectele grindinei au fost relativ micșorate însă apele au făcut ravagii pe drumuri și-n gospodării.