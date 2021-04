România pierde încă un tren al istoriei și probabil că nu va fi ultimul

Medicul Virgil Păunescu de la Centrul ONCOGEN susține că ar fi avut nevoie de 5 milioane de euro pentru a scoate pe piață un vaccin anti-covid-19, sub forma unui spray nazal. El se plânge că Guvernul României i-a închis ușile și a fost umilit.

„Cum ne batem joc de șansele pe care le are România, de oameni și de tot, inclusiv în pandemie:

Anul trecut, în plin debut al pandemiei, am spus că Centrul OncoGen poate produce un vaccind anti-Covid 19. Noi lucrăm de 3-4 ani la un vaccin personalizat în cancer, care dă un răspuns celular, nu un răspuns cu anticorpi. Ne-am gândit să facem vaccinul mai ușor de acceptat, adică sub formă de picături sau spray intranazal. Se putea produce în țară, nu ar fi necesitat cine știe ce fabrici ultra-sofisticate, căci niște picături putem face și noi.

Noi, la Onco Gen. cercetăm de ani de zile cancerul, iar propunerea noastră de vaccin anti-Covid viza un răspuns imun, tocmai bazându-ne pe imunoterapia împotriva cancerului, creând un răspuns puternic și de durată. Când spun ”de durată”, mă refer la 17 ani, nu la câteva luni. Sistemul imunitar începe să recunoască virusul și să-l distrugă pe termen lung, ceea ce vaccinurile omologate și administrate în prezent nu fac.

Am fost luați în derâdere, am fost alungați cu pietre, că nu ar fi posibil un vaccin elaborat într-un singur an. Împreună cu Institutul Cantacuzino, astă-vară, pusesem la punct ultimele detalii ale vaccinului: UN SPRAY NAZAL, care rămâne stabil o lungă perioadă de timp la temperatura camerei și nu necesită condiții speciale de păstrare și transport, nu are nevoie de un lanț de frig, precum vaccinurile prezente astăzi pe piață. Aveam nevoie de 5 milioane de euro din partea statului român acordate Institutului Cantacuzino, care împreună cu noi, ar fi testat și omologat acest vaccin.

România ar fi putut fi astăzi, în mai puțin de un an, printre țările producătoare de vaccin anti-Covid. Nu am fi fost nevoiți să stăm cu sutele de mii pe liste de așteptare pentru vaccinuri importate, ci am fi putut noi exporta vaccin, inventat și fabricat în România.

Or, Guvernul României ce a făcut? Ne-a închis toate ușile. Ne-a izolat și ne-a umilit.

Germania a preluat propunerea noastră, care fusese deja publicată în revistele de specialitate, încă din 8 februarie 2020, cu singura condiție de a cita sursa informației. Au început să testeze vaccinul la Universitatea din Tubingen și Spitalul Universitar asociat. Testele sunt foarte bune, așa cum și noi eram siguri din studiile de laborator. Doar că noi trăim în România, o țară care nu-și recunoaște valorile, ba le mai și îngroapă, cât se poate de adânc, să nu cumva să aibă vreo șansă. Trăim în România, țara care dă bani grei oricui, doar cercetării proprii, nu. Și nu țara are vreo vină, ci conducătorii ei, lipsiți de viziune, de pregătire și de respect. Prin pierderea vaccinului anti-Covid propus de Onco Gen, România pierde încă un tren al istoriei și probabil că nu va fi ultimul. Va repeta aceleași greșeli până când toate gările vor rămâne pustii. Păcat!”, a declarat medicul Virgil Păunescu.