România la raport privind traficul de persoane

La începutul lunii martie a.c. s-a aflat în România o importantă delegație a Directoratului General al Democrației din cadrul Consiliului Europei pentru o serie de întâlniri GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings – Grupul de Experți în Acțiune împotriva Traficului de Ființe Umane). Delegația a fost condusă de domnul Frédéric Kurz – Procuror General adjunct, Ministerul Justiției, Belgia; doamna Ia Dadunashvili – Membru GRETA și Mats Lindberg – Administrator la Consiliul Europei.

Întâlnirile au fost organizate la București având ca teme: noile modalități de trafic de persoane, cadrul legal pentru combaterea fenomenului, strategia de urmat pentru prevenția și combaterea traficului de persoane, instituții, responsabilități și resurse.

Din România au participat la întâlniri reprezentanți ai tuturor instituțiilor implicate în prevenția și combaterea traficului de persoane, de exemplu reprezentanți ai: Ministerului de Justiție, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației Naționale și Cercetării, Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și Terorismului din cadrul Parchetului – DIICOT, Avocatul Poporului și reprezentanți ai organizațiilor din societatea civilă partenere în lupta împotriva traficului de persoane.

Asociațiile EuroDEMOS și Kasta Morrely au fost reprezentate la întâlniri de domnul Morel Bolea – Președintele Fondator EuroDEMOS și doamna Diana Gabriela Alexandroae – Președinte al Asociației Kasta Morrely.

Vă reamintim că Asociația EuroDEMOS este o asociație de apărare a drepturilor omului cu 30 de ani de activitate civică, care în ultimii 20 de ani a reușit să își aducă o contribuție recunoscută la nivel internațional în anticiparea și combaterea traficului de persoane. Asociația EuroDEMOS a efectuat timp de câțiva ani un studiu privind activitățile, evenimentele și festivalurile din domeniul modei și industriilor creative în toată lumea. Echipa de cercetare a descoperit în acest fel existența traficului modern de persoane care are loc prin intermediul agențiilor de modeling și care se dezvoltă liber la nivel internațional pe fondul ignoranței generale asupra legalității activităților specifice domeniului. La sugestia autorităților competente, pentru a sprijini anticiparea și lupta împotriva traficului modern de ființe umane, EuroDEMOS a folosit acest studiu pentru a concepe și legaliza proiectul standardelor naționale pentru prima dată în lume pentru ocupația de manechin (2005) și pentru Organizator de Spectacole (2006). A urmat scrierea primelor manuale de specialitate din domeniu, dezvoltarea Centrului Anti Modern Trafic și toate evenimentele dezvoltate în sprijinul informării tinerilor care pot cădea victime ale acestui flagel.

Reprezentanții internaționali prezenți la București au semnalat corupția endemică și presupusa complicitate la infracțiuni de trafic de persoane a funcționarilor guvernamentali, în special funcționari care au exploatat minori aflați în centre de plasament de stat și au acționat în complicitate cu traficanții.

De asemenea, s-a reținut necesitatea modificării legislației pentru a permite autorităților să sancționeze agențiile de recrutare pentru infracțiuni legate de traficul de persoane. Recrutarea online și riscurile asociate cu utilizarea necorespunzătoare a resurselor disponibile pe internet sunt, de asemenea, subiecte de abordat în campaniile de anticipare a traficului de persoane punându-se accent și pe identificarea unor soluții prin care statul să compenseze financiar victimele traficului de persoane. Astfel, fiecare campanie de conștientizare trebuie să se bazeze pe tendințele identificate recent privind traficul de persoane.

Mai mult, au fost abordate și schimbările Codului Penal care ar putea reduce capacitatea poliției de a strânge dovezi în diferite tipuri de anchete penale, inclusiv în cazuri de trafic de persoane. Prevederile legale referitoare la pensionarea anticipată a polițiștilor au dus la pensionarea a 30% din personal, drept urmare polițiști suprasolicitați au ajuns să gestioneze mai multe cazuri simultan și să se zbată să genereze cazuri puternice pentru procurori. Reprezentanții societății civile au semnalat că multor polițiști și judecători le lipsesc pregătirea specializată și sensibilitatea necesare în cazurile de trafic de persoane în scop de exploatare sexuală și în aspectele privind traficul de persoane, inclusiv o înțelegere de bază a traficului de persoane și cursuri de instruire adaptate la noile modificări ale pieței traficului de persoane.

În concluzie, România rămâne țară sursă principală pentru traficarea victimelor bărbați, femei, copii în scopul exploatării sexuale și a exploatării prin muncă forțată în Europa. Femeile și copiii din România sunt victime ale traficului în scopuri de exploatare sexuală în România și alte țări europene. S-a semnalat creșterea numărului de femei din România recrutate pentru căsătorii false în Europa de Vest, scopul fiind prostituția sau exploatarea prin muncă. Minorii constituie circa 50% din numărul total de victime identificate în România.

Reprezentanții asociațiilor EuroDEMOS și Kasta Morrely au subliniat și buna colaborare cu autoritățile locale, naționale și internaționale oferind organizațiilor partenere prezente modalități de comunicare pentru a facilita întărirea parteneriatului societății civile cu autoritățile și instituțiile abilitate.

În urma vizitei, GRETA va pregăti un proiect de raport care va fi trimis autorităților române pentru completări. GRETA va adopta ulterior un raport final, care va fi publicat la începutul anului 2021.