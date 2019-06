România are şanse uriaşe de calificare în semifinalele Euro Under 21 de fotbal

Din start doresc să precizez că de la Mondialul fotbalistic de seniori din SUA 1994 nu am mai văzut o naţională a României atât de dezinvoltă şi de frumoasă aşa cum este junimea Under 21 antrenată de Mirel Rădoi. În urmă cu 25 de ani ne încântau seniorii generalului Iordănescu iar reputatul cronicar Mircea M. Ionescu titra clar şi răspicat “Columb a descoperit America, Hagi a cucerit-o!”. Iar acum debutul micilor tricolori la Euro Under 21 a fost magnific. Cu unsprezecele de bază, Ionuţ Radu – Cristian Manea, Ionuţ Nedelcearu, Alexandru Paşcanu, Florin Ştefan, Tudor Băluţă, Alexandru Cicâldău, Dennis Man, Ianis Hagi, Andrei Ivan şi George Puşcaş, România a spulberat Croaţia, adică pe junii seniorilor deveniţi anul trecut vicecampioni mondiali. Într-o partidă cu de toate, inclusiv decizii luate după consultări video, superbii tineri ai României au câştigat cu 4-1 în urma golurilor antologice marcate de: George Puşcaş în min.11, Ianis Hagi în min.14, Tudor Băluţă în min. 66 şi Adrian Petre în min.90. Golul de onoare al croaţilor a fost marcat de Nicola Vlasici în min.18. Pentru amatorii de statistici să mai spunem că meciul a fost arbitrat foarte bine de scoţianul Bobby Madden care a fost ajutat la tuşe de asistenţii Frankie Connor şi David Roome. Cocoţată din start pe primul loc al Grupei C, după meciul Franţa – Anglia 2-1, tricolorii lui Rădoi au aşteptat următorul meci cu tinerii perfidului Albion. Pentru că România – Anglia a fost un meci de “totul sau nimic” pentru junii britanici. Iar partida a fost una interzisă cardiacilor! Pentru că senzaţionala victorie românească asupra “leuţilor britanici” a fost magia unei lupte în care jucătorii pregătiţi de Mirel Rădoi au fost cu mult peste aşteptări. Iată şi formula magică a României (foto înaintea partidei cu Anglia): Ionuţ Radu – Cristian Manea, Alexandru Paşcanu, Ionuţ Nedelcearu, Florin Ştefan, Tudor Băluţă, Alexandru Cicâldău, Andrei Ivan (min.63 Florinel Coman), Ianis Hagi (min.87 Dragoş Nedelcu), Dennis Man (min.74 Vlad Dragomir) şi George Puşcaş. După o primă repriză în care posesia mingii a fost mai mare de partea englezilor iar portarul Ionuţ Radu a fost imperial, având intervenţii extraordinare, scorul a fost 0-0. Iar partea secundă a fost una alertă la ambele porţi dar mingea s-a încăpăţânat să intre în vreo poartă. Până în min.75 când centralul partied a indicat penalty pentru România în urma unui fault clar în careu asupra noului intrat F. Coman. Lovitura este executată cu precizie de George Puşcaş care aduce pentru prima dată România în avantaj. Însă bucuria tricolorilor a fost de doar patru minute pentru că în min.79 englezul Gray înscrie un gol plasat şi frumos, restabilind egalitatea pe tabela de marcaj a stadionului Italian din Cesena. În min.85 Ianis Hagi prinde un şut senzaţional de la 17 metri şi aruncă în extaz “marea galbenă” de suporteri români, vreo 4.000 din totalul de 8.440 prezenţi la marea confruntare româno-britanică. Şi de data aceasta bucuria românească a fost de scurtă durată pentru că englezii egalează din nou, de data aceasta în min.87 prin Abraham. Partida capătă valenţe tragice, cum spuneam contraindicată cardiacilor, şi în min. 88 Florinel Coman şutează de la 20 metri, portarul englez scapă copilăreşte mingea şi 3-2 pentru România. În primul minut de prelungire, din totalul de patru dictate de arbitri, Anglia trimite mingea în bara porţii române. Iar în minutul trei al prelungirilor, Florinel Coman îşi trece în cont “dubla” şi aşează “bomboana românească pe coliva Angliei”. Scor final România – Anglia 4-2, britanicii pleacă acasă iar românii continuă magia Campionatului European Under 21 – ediţia 2019. După jucarea partidei Franţa – Croaţia 1-0, clasamentul Grupei C se prezintă astfel: 1. România 6 puncte (golaveraj 8-3), 2. Franţa 6 (3-1), 3. Anglia 0 (3-6), 4. Croaţia 0 (1-5). În seara de luni 24 iunie, după închiderea ediţiei ziarului, s-au jucat meciurile Franţa – România şi Croaţia – Anglia. În grupa A rezultatele primelor patru partide au fost: Polonia – Belgia 3-2, Italia – Spania 3-1, Spania – Belgia 2-1 şi Italia – Polonia 0-1. Iar în Grupa B scorurile primelor patru meciuri au fost: Serbia – Austria 0-2, Germania – Danemarca 3-1, Danemarca – Austria 3-1 şi Germania – Serbia 6-1. Reamintim că potrivit regulamentului, câştigătoarele celor trei grupe obţin garantat un loc în semifinale, în timp ce a patra echipa calificată va fi gruparea cu cel mai bun punctaj dintre locurile doi. Prima semifinală se va juca joi 27 iunie de la ora 19.00 iar a doua este programată în aceeaşi zi de la ora 22.00. Marea finală a Euro Under 21 se va disputa duminică 30 iunie de la ora 21.45. (Gabriel BALAŞA)