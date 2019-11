România a cunoscut din nou umilinţa suedeză

Vineri 15 noiembrie 2019, stadion Arena Naţională din Bucureşti, spectatori 50.000, partida România-Suedia contând pentru preliminariile CE de fotbal din 2020. România: Ciprian Tătăruşanu (căpitan) – Vasile Mogoş, Adrian Rus, Ionuţ Nedelcearu, Nicuşor Bancu, Ciprian Deac (min.46 Ianis Hagi), Tudor Băluţă, Nicolae Stanciu (min.73 Denis Alibec), Alexandru Mitriţă, George Puşcaş, Claudiu Keşeru (min.57 Florinel Coman). Antrenor Cosmin Contra. Suedia: Robin Olsen – Mikael Lustig, Victor Lindelof, Andreas Granqvist (căpitan), Pierre Bengtsson, Sebastian Larsson (min.67 Gustav Svensson), Albin Ekdal, Emil Forsberg, Kristoffer Olsson, Marcus Berg (min.78 Alexander Isak), Robin Quaison. Antrenor Jan Andersson. Arbitrul de centru Daniele Orsato ajutat la tuşe de arbitrii asistenți Lorenzo Manganelli şi Fabiano Preti, toţi din Italia.

Coşmarul suedez pare să nu se mai termine de 25 de ani, de la acel sfert de finală de la Mondialul american din 1994 când Suedia ne-a anulat biletele pentru o semifinală contra Braziliei. Atunci blondul Kennet Anderson marca cu capul, în faţa unui Prunea ieşit total neinspirat, şi trimitea partida în prelungiri. Iar la loviturile de la 11 metri au câştigat sudezii în faţa a peste 80.000 de spectatori şi frumoasa naţională a României a „murit frumos”. Acum, la vreme de noiembrie 2019, naţionala română a fost lamentabilă şi a pierdut urât şi fără vlagă. După 18 minute de joc, în care fotbaliştii români nu au ameninţat deloc poarta oaspeţilor, Marcus Berg a înscris cu capul şi a deschis scorul spre dezamăgirea numerosului public. Soluţia golului egalizator a întârziat să apară şi cei care au marcat au fost tot suedezii prin „ciocolatiul” Robin Quaison care a trecut în min.35 pe „bulevardul Nedelcearu-Rus”. 0-2 fiind şi scorul la pauză. Imediat după golul nordicilor, fanii au început să arunce cu petarde în teren, chiar în spatele porţii Suediei. Imediat centralul italian Daniele Orsato a cerut întreruperea partidei, din fericire, spiritele s-au potolit repede, iar atmosfera nu a degenerat cu alte incidente, astfel că meciul a fost reluat după doar un minut şi jumătate de pauză. În partea a doua a jocului, introducerile lui Hagi jr., Alibec sau F. Coman au mai animat olecuţică răvăşita echipă română dar fără finalitate pe tabela de scor. La final de meci, amărât şi neputincios, selecţionerul Cosmin Contra a spus: „Astăzi ne-a bătut o echipă mai bună. Echipa națională are o șansă în plus, să se califice la campionatul mondial prin Liga Națiunilor. Toate gândurile pozitive trebuie să fie la meciurile din martie. E normal să fie nemulțumire, dar ne-a bătut o echipă net superioară. Noi nu am reușit să ieșim din pressing-ul adversarilor. Au alergat mai mult decât noi. Am făcut și greșeli individuale. Am lucrat aceste tranziții rapide în jumătatea adversă. Au avut mai multă agresivitate. Nu ne-au lăsat să respirăm niciun moment în prima repriză. Calificarea s-a pierdut pe tot parcursul traseului. Din primul meci, când nu am reușit să scoatem un punct în Suedia. Când pornești cu o înfrângere, stai cu teamă să nu mai faci alți pași greșiți. Alta ar fi fost liniștea dacă băteam Norvegia. Astăzi am încercat să introduc o formație care poate să aducă ocazii de gol, o echipă cu două vârfuri, dar am avut în față un adversar care nu ne-a lăsat să ne exprimăm la valoarea noastră”. Naţionala României mai păstrează o șansă de calificare la Euro 2020 prin barajul din Liga Națiunilor, acolo unde vor întâlni Scoția sau Islanda în semifinale. Meciul va fi în deplasare. (Gabriel BALAŞA)