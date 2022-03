Roadele eforturilor administrației locale din ultimii ani încep să se vadă

După mai mult de trei decenii de stat în noroi, a răsărit soarele și deasupra comunei Oltenești din județul Vaslui. Mai multe proiecte de asfaltare au intrat în lucru în comuna care a stat 3 decenii fără o palmă de asfalt. 2022 este decisiv pentru întreaga zonă, aici fiind lansate investiții unicat.

Are acces la drumul european spre Albița, conducta de gaz trece prin comună, calea ferată spre Huși trece prin satele comunei și totuși toate aceste argumente ale dezvoltării au fost „nimicuri” pentru administrația locală din Oltenești până prin 2016 când chiar s-a produs o schimbare majoră aici. Zilele, lunile, anii treceau la fel și nimic se schimba în bine la Oltenești. Atunci gospodarii locului au hotărât să facă o schimbare. Bine au gândit. Astăzi când vorbim, la Oltenești sunt în lucru câteva proiecte care înseamnă asfalt într-o comună care a stat în noroi aproape 3 decenii. Din 2016 și până astăzi s-a lucrat mult la proiecte, că birocrația este „senzațională” în România, iar acum a venit momentul ca și-n satele comunei să se facă drumuri de asfalt. Insist pe acest subiect pentru că această zonă, apreciată și căutată înainte de 1990, rămăsese codașa județului la dezvoltare. Bine mai spuneau strămoșii că omul sfințește locul.

Zbaterea oamenilor ca să aibă și ei în bătătură un trai mai bun a dat rezultate. „Acum vedem că e posibil să mergem și noi pe drumuri asfaltate. Vedeam în comunele vecine și când spuneam la primărie mereu ni se răspundea cță nu sunt bani. Iată că acum s-au găsit și bani și chiar s-a lucrat mult în ultimii ani. Felicitări dlui primar Galeru că a găsit soluții. Refuz să mă gândesc și ca mine sunt foarte mulți oameni din comună ce ar fi fost dacă nu se producea o schimbare la primărie în 2016”, ne spune un gospodar din Oltenești.

Cel mai mare sat al comunei a văzut mai devreme asfaltul. La Târzii a fost începută asfaltarea drumului principal. Lucrările vor continua. „Avem pe Compania Națională de Investiții (CNI) un proiect care a început. E vorba de 3,9 kilometri de asfalt împărțit în trei sate: Târzii, Oltenești și Curteni. Mai este un proiect de 2,7 kilometri tot la fel împărțit în toate satele. Lucrările sunt în derulare, e bine, însă e puțin în raport cu nevoile comunității. Mai avem un proiect de 9,8 kilometri de asfalt prin programul Anghel Saligny. Eu cred că se vor mișca treburile și în acel program”, spune modest primarul Constantin Galeru.

La Oltenești era înainte de 1990 ferma partidului și comuna era dezvoltată, oamenii aveau de lucru, dar acum destul de mulți tineri au luat calea străinătății sau lucrează prin țară. De menționat este că în ultimii 7 ani s-au realizat investiții deosebit de importante aici. Dacă era greu cu banii pentru asfaltare și au apărut alte oprortunități pe școli sau alimentare cu apă, administrația locală a mers în acea direcție și a luat fonduri cu care a modernizat unitățile de învățământ. S-a construit și o grădiniță nouă care va fi dată în folosință anul acesta.

Traversată de pâraiele Crasna și Lohan, comuna se întinde și pe deal și pe vale. Pe vale se făcea cândva legumicultură, iar dealurile erau acoperite de plantații de viță de vie. Tot pe coastă erau terenuri foarte roditoare. Acum situația este relativ schimbată pentru că sunt alte perspective de dezvoltare. Fiind așezată pe coline, apele care vin cu putere au săpat adevărate râpi în unele zone. Mergând acum să vedem minunea aflată, cu modernizarea drumurilor, pe drumuri care erau adevărate râpi, am rămas fără cuvinte. Sectoarele de drum prinse în proiectul aflat în lucru erau îndreptate, aveau piatră și lucrările de pregătire pentru asfaltare continuau. Cu modernizarea drumurilor a mai fost o problemă care venea de demult. Drumurile comunei nu erau intabulate și era imposibil să accesezi fonduri pentru modernizare. Au mai trecut vreo doi ani până să fie intabulate drumurile și comuna să aibă acces la surse de finanțare. Altfel spus, totul era vraiște aici și echipa care s-a înhămat la treabă în 2016 a depus eforturi considerabile. Una e să duci mai departe unele proiecte și investiții începute și alta e să începi să faci totul din nimic.

Comuna Oltenești va avea stație de tratare a apei dar și stație de încărcare mașini electrice

Unde până acum lipseau și drumurile cât de cât accesibile, acum comuna Oltenești va avea stație de încărcare pentru mașini electrice. E un mare pas înainte. De asta spuneam că zona renaște și în câțiva ani aici vom vedea o comună de nivel european. Unii gospodari de-ai locului se gândesc ce era dacă s-ar fi făcut schimbarea mai devreme.

„Avem câteva proiecte importante în lucru sau care vor începe anul acesta. E mult de treabă, dar le-am pus într-o oarecare ordine. Cea mai mare dorință a oamenilor este legată de drumuri. Iată că am început un proiect și altele vor intra la finanțare. Proiectul pe Anghel Saligny, care-i mai mare, a fost licitat, s-a desemnat constructorul și se așteaptă finanțarea. Vor da drumul la bani până la urmă. Mai avem speranțe la fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Am avut de lucru mult și cu intabularea drumurilor. Aș spune că e bine anul acesta. Am proiect depus în 2018 care a început acum. Durează de când începit să faci un proiect și până încep efectiv lucrările. Oamenii știu cum erau drumurile și văd că este foarte mult de lucru. Am pus piatră spartă în 202 pe un drum și acum s-a așezat de zici că e asfalt. Dacă pui balast îl ia apa și rămâi tot cu pământul gol. Terminăm proiectul cu cele 3 poduri de la Târzii și Vinețești. Grădinița se termină anul acesta. De asemenea, tot anul acesta montăm stație de tratare a apei. S-au făcut lucrări la rețeaua de apă, la Vinețești și Curteni, e funcțională și vom monta o stație de tratare. Mai avem în proiect să montăm o stație de încărcare pentru mașini electrice. Apoi, lucrările la iluminatul public, printr-un proiect finanțat de Fondul de Mediu, se vor finaliza curând. Va fi iluminat public în toată comuna, la costuri mult mai mici. Am finalizat, de asemenea, proiectul privind achiziția de tablete, table interactive și calculatoare pentru școli. Avem 180 de tablete, 18 table interactive și 29 de laptopuri. Proiectul este cu fonduri europene. Ne-a <<rupt>> însă cu birocrația. Aștepți luni de zile tot felul de avize, faci mii de hârtii ca să derulezi un proiect indiferent cât de mic este. Mai avem un proiect prin CNI pentru o sală mare de sport. E în analiză”, a menționat în continuare primarul comunei Oltenești.

Evoluția comunei Oltenești din ultimii ani este unicat în Moldova și-n România. E imposibil să găsești altă comună care să fi stat 3 decenii și apoi să fi lansat atâtea proiecte în doar câțiva ani.

Spuneam anterior că satele comunei Oltenești vin din negura istoriei. Pe timpul marelui voievod al Moldovei {tefan cel Mare și Sfânt sunt pomenite așezări în această zonă. Legenda spune că în acele vremuri ar fi venit în zonă un boier pe nume Oltenescu. De aici, se spune, că ar veni denumirea actuală a comunei de la drumul european spre Albița. Posibilitățile de dezvoltare sunt multiple aici. Vechimea gospodarilor pe aceste meleaguri frumoase înseamnă și tradiții deosebite care acum sunt duse mai departe de copiii comunității.

Așa cum am spus de fiecare dată, dezvoltarea unei comunități înseamnă, în primul rând, să pui în valoare oportunitățile ce apar și valorile locului. Un aspect mic dar important acum este ideea cu stația de încărcare a mașinilor electrice. Instalarea unei astfeld e stații va face mult mai vizibilă comuna și întreaga zonă. Prin creșterea gradului de acces și a confortului pentru localnici și colinele domoale din zonă vor fi puse în valoare și exploatate așa cum au fost dintotdeauna. La Oltenești se vorbește de un nou început, iar asta înseamnă că întreaga zonă are viitor. Un alt mare proiect este legat de gazul metan. Pe aici trece o conductă spre Huși. Până atunci însă primăria a făcut demersuri pentru exploatarea corectă a pădurii pe care o deține în proprietate. Concluzionând, printr-o bună gospodărire, lansând proiecte mai mari sau mai mici de investiții, la Oltenești realitatea se schimbă în fiecare zi. Acea atmosferă mohorâtă, cu zilele care curgeau la fel, cu oamenii privind cu jind către satele vecine unde se făceau lucrări de modernizare, devine amintire. A fost nevoie doar un gospodar în fruntea comunității. Condiția s-a îndeplinit și comuna se află în trenul dezvoltării.