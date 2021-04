Ritmul dezvoltării impus în Vaslui de primarul Vasile Pavăl dă roade

La Vaslui, bugetul propus de Executivul Primăriei în 2021 este cu circa 30% mai mare față de 2020. O contribuție importantă o au fondurile europene.

Când totul în jur este incert, când protestele arată direcția greșită în care-i condusă țara, un mesaj optimist de la conducerea unei comunități locale este ca un tratament minune pentru o boală incurabilă. Dacă fantastic, așa cum se exprimă Câțu, dar politica lui este înspre rău, e ceea ce se întâmplă în țară, la Vaslui programul de investiții și situația în general este fantastică în sensul corect al cuvântului.

Recent, într-o conferință de presă, primarul Vasluiului, inginerul constructor Vasile Pavăl a spus că bugetul de anul acesta al comunității este cu circa 30% mai mare decât anul trecut și prin urmare vor fi date în folosință câteva obiective majore iar altele se află în lucru. Având o bază solidă creată în ani de muncă, dezvoltarea Vasluiului este simțită de orice localnic dar și de cei care vizitează orașul ori sunt numai în trecere.

„Suntem într-o perioadă grea. Am încercat și cred că am reușit să trec această comunitate printr-o perioadă grea cu costuri cât mai puține. Am luat măsuri din timp și situația este relativ bună. Am cumpărat tablete, ne-am implicat în amenajarea laboratoarelor pentru testare și vaccinare, în timp ce relația administrației cu cetățeanul s-a desfășurat mereu în condiții bune. N-am avut întrerupte servicii în primărie. Toate măsurile adoptate au dat rezultate pe măsură. Indicele de infectare s-a stabilizat cumva și este undeva la 1,2 la mie. Școala a trecut la scenariul galben dar se desfășoară în condiții bune, atât fizic cât și online.

Apoi, o altă activitate importantă din această perioadă este întocmirea bugetului. 2021 este un an greu. Avem cel mai mare volum de investiții publice din ultimii ani. Sunt proiecte în derulare care se finalizează anul acesta și alte investiții care încep. Deja cele 11 proiecte cu fonduri europene sunt în diferite stadii. Începutul a fost în 2019. S-au realizat proiectele, au trecut de toate fazele, iar acum intră în lucru. Vorbim de grădiniță nouă, modernizarea Parcului Copou, troleu, depou, modernizare străzi, obiectivul de la Mincu, acestea sunt câteva proiecte intrate în lucru. La aceste investiții se lucrează din 2019, așa cum spuneam anterior, dar s-a lucrat la documentații, autorizații și tot ce este necesar, iar acum a venit momentul să înceapă lucrările. De asta spuneam că 2021 este un an foarte greu. Pe lângă aceste proiecte am început activitatea foarte serios în ceea ce privește definitivarea modernizării cartierelor. E vorba de infrastructura rutieră. Acolo unde s-au finalizat lucrările de modernizare și extindere la rețelele de apă și canalizare venim cu asfaltarea străzilor, cu trotuare și tot ce este necesar. Sunt 24 de kilometri de străzi care se modernizează în cartierele Filaturii, Cantemir, Moara Greci, Viișoara, Brodoc și zona fostului Obor. Programul de modernizare durează vreo trei ani. Pe lângă aceste străzi care se realizează eșalonat, de asta am dat 3-4 ani ca termen, avem obiective la fosta unitate militară. Avem Complexul de servicii sociale, cu centru de paleație, cantină și tot ce prevede un astfel de obiectiv, apoi grădiniță și alte obiective importante pentru vasluieni. Apoi, de la bugetul local avem în atenție două proiecte importante. E vorba de modernizarea străzilor Traian și Decebal. Se lucrează la proiectul tehnic iar în semestrul doi anul acesta va avea loc licitația pentru execuție. În proiectul de buget, la capitolul Dezvoltare sunt multe proiecte și sarcina noastră este să găsim constructori buni care să realizeze aceste obiective de interes major pentru comunitate. Noi asigurăm finanțarea iar constructorii să lucreze cât mai bine. Așa cum ne-am obișnuit, în fiecare an am plătit la timp, însă ei au mai … În acest an ne vom mobiliza cu mai multă responsabilitate. Avem, totodată, de pus în funcțiune câteva obiective anul acesta. E vorba de Bazar, Piață Auto, Zona Nord, ca obiective mai mari. Bugetul pe anul acesta este cu circa 30% mai mare decât în 2020, iar pe funcționare este la fel, deci au crescut sumele de la dezvoltare. Aceste sume vin din foduri europene și din excedent”, a spus recent primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl.

Pe aceste argumente menționate în reportaj s-a bazat afirmația privind mesajul optimist. Dacă ar fi cât mai multe comunități locale în situația prezentată în reportajul de astăzi, atunci România s-ar dezvolta chiar și-n ciuda groparilor care conduc țara acum.