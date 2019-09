Respect şi admiraţie pentru parfumul Teilor de Aur şi Argint

Un eveniment cultural de o importanţă majoră s-a derulat pe 21 septembrie în sala de lectură a Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” din Botoşani, instituţie condusă de profesoara Cornelia Viziteu. Aproximativ o sută de participanţă au ţinut să onoreze cea de-a XVIII a ediţie a Premiilor Eminescu pentru Literatură, Arte Vizuale, Colecţii şi Colecţionari toate distincţiile reunite sub traţionala denumire Teiul de Aur şi Teiul de Argint. Organizată de Editura Geea, condusă cu profesionalism de scriitoarea Elena Condrei, manifestarea a devenit de-a lungul anilor un reper important pe scena culturii botoşănene şi nu numai. Condus de conferenţiarul universitar ieşean Dragoş Pătraşcu, juriul acordării premiilor menţionate s-a dovedit unul exigent, echilibrat şi de bun simţ. Printre oaspeţii de onoare care au onorat manifestarea din acest an s-au numărat academicianul Mihai Cimpoi de la Chişinău, scriitorii şi jurnaliştii Vasile Tărâţeanu şi Vasile Bîcu de la Cernăuţi, eminescologul Theodor Codreanu, scriitoarea Doina Cernica şi alţii. Rolul de mediator a revenit gazetarului Traian Apetrei, directorul Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani, care s-a achitat cu brio de nobila misiune. Manifestarea a debutat cu prezentarea unui film dedicat activităţii Editurii Geea în cei 25 de ani de la înfiinţare precum şi secvenţe de la ediţiile trecute de acordare a Teiului de Aur şi Teiul de Argint. În 2019, juriul a decis acordarea prestigioaselor premii după cum urmează: Literatură – Teiul de Aur pentru Valeria Manta Tăicuţu din Râmnicu Sărat şi Teiul de Argint pentru Lucian Costache din Piteşti; Arte Vizuale – Teiul de Aur pentru Lucia Puşcaşu din Suceava iar Teiul de Argint pentru Romulus Harda din Bucureşti; Colecţii şi Colecţionari – Teiul de Argint pentru Gheorghe Dolinski din Suceava; Publicistică – Teiul de Aur pentru Nicolae Dinescu Mărăcineanu iar Teiul de Argint revistelor Spaţii Culturale şi Agora; Diploma în rang de excelenţă şi medalia Eminescu – Teiul de Aur a fost decernată academicianului Ioan Aurel Pop din Cluj, preşedintele Academiei Române; Folclor – Teiul de Aur a primit Carmen Antal Cujbă din Topliţa. Totodată în cadrul ediţiei din acest an au fost prezentate şi două apariţii editoriale remarcabile, respectiv „Convorbiri cu Theodor Codreanu – Itinerare în miracolul eminescian” şi „Cristelniţa de la Uspenia – Taifas din petice cu Ion Filipciuc”, ambele lucrări scrise de Elena Condrei, prezentarea celor două cărţi fiind făcută de bunii români de la Chişinău şi Cernăuţi, Mihai Cimpoi şi Vasile Tărâţeanu. Despre eminescologul Theodor Codreanu, la adresa căruia academicianul basarabean Mihai Cimpoi a rostit doar superlative, scriitoarea Elena Condrei menţionează: „.. gânditor care străbate timpurile de ieri şi de azi prin cuvântul eminescian de care s-a apropiat cu pioşenie sub acoperişul modestiei specifică omului cultivat. Spirit academic din interiorul ethosului românesc, esenţă analitică, perseverent structural specificului poeticii şi creaţiei eminesciene, Theodor Codreanu aduce acel plus de culoare al cosmicului coborât pe pământ, prezenţă prin Cuvântul Divin însămânţat speciei umane şi în special credinţei, sentimentului iubirii spre eternitate”. Una peste alta, evenimentul iniţiat de Editura Geea la biblioteca botoşăneană este o dovadă în plus că la Botoşani se mai respiră doar prin cultură, aşa cum o fac cu perseverenţă şi biblioteca şi teatrul din Botoşani. Pentru că în restul domeniilor bate vânt pustiu de toamnă… (Gabriel BALAŞA)