Repetentul după ușă bate toba la păpușă

Pamflet

Senzațional. Pe meleagurile saraci viețuiește un geniu. Pardon, două genii sau trei. Deputatul Repetent știe tot, domnule, despre pârdalnicul de Șengăn. A învățat când a dat corigența la tenis cu piciorul pentru ca să treacă clasa la cea mai „tare” școală din Europa, Liceul Sportiv din Roman. Ca să dea bine le TeVe s-a dus și s-a sfătuit cu Liviu cel mai hoțoman de pe Lohan și cu exmenistrul Măscuță. E cea mai tare echipă politică de la facerea lumii încoace!

Din surse foarte mincinoase am aflat că cei trei crai politici de la Răsărit au pus țara la cale, căutând să afle cine-i Șengăn aista, pe marginea piscinii cât o casă pe care o deține pe persoană care este Măscuță. A, dar era să uităm, că a fost la discuție și cărătorul de geantă, sluga lui Măscuță, pus de exmenistru mare șef peste RARul din giudețul sarac.

Deputatul Repetent: Cine-i Șengăn aista, dle menistru?

Măscuță: Proștovane, se zice Șenghen.

Deputatul Repetent: Cum s-o zice e altceva, dar cine-i? Mă duc eu și-i dau o „liniuță” și așa îl conving că suntem băieți buni.

Liviu cel mai hoțoman de pe Lohan: Treaba cu Șenghenul, cum zice bossul, e grea pentru tine. E treaba cu libera circulație. Eu am simțit-o pe pielea mea când am fost să aduc rahat de la turci ca să am ce mânca în CeJeul din giudețul nostru sarac.

Deputatul Repetent: Păi dacă e numai cu circulația, e simplu. Cine duce nește iarbă de la noi aiurea prin lume și aduce înapoi bănuți negri pentru zile albe, are voie să circule necontrolat. Cine refuză lasă ca să stea la controale. Vali Crețosu’: Stai, măi nene, că crezi că-i așa de simplu? Eu care am făcut parandărăruri și cu epuroi europeni știu cam cum merge treaba. Bine că la proiectele mele sociale, prin care am zis că am calificat mult popor, dar eu am luat doar firfireii europeni, m-a ajutat bossul, dar tot am învățat ceva. Am băgat bine la tioagă că treaba cu circulația e bună dacă se merge cu „plinul” la șăfi. Vezi, de asta mai bag eu câte un proiect cu școlile mele de șoferi, ca să am pe ce pune mâna când vin la boss la piscină. Vai, apropo de asta, boss, ce piscină frumoasă ai! Continuare în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei.