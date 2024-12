PSD a câștigat alegerile iar PNL se cere în opoziție!

By

Rareș-Batistuță de la PNL, după ce a bătut câmpii cu succes, începând cu tăierea pensiilor speciale în prima lună de guvernare (după alte câteva luni bune la guvernare cu USR!) și continuând cu mesaje care „îmbărbătau” despre câștigarea tuturor alegerilor din acest an, acum se cere în opoziție. Omul și-a văzut sacii în căruță din vară și acum vorbește de opoziție asta pentru ca PSD să roage PNL să vină la guvernare. E jalnic! Sub conducerea lui Iohanis, prin Orban, Câțu, Ciucă pe prima poziție și Rareș Bogdan, Gheorghe Flutur etc în coastă, PNL s-a dus aproape de coșul de gunoi al istoriei. Adevărul doare! Rareș Bogdan, ca să fugă de răspundere, minte cu nerușinare și acum. Ei abia așteaptă să-i cheme pesediștii la guvernare dar, exact ca aia de moravuri ușoare, așteaptă rugăminți!

Revenind, la alegerile de duminică pentru viitorul României românii s-au mai trezit pe ici pe colo prin părțile esențiale, vorba lu’ nenea Iancu! Au votat pe cei care construiesc refuzând minciunile așa zișilor suveraniști. AUR-ul umflat mincinos de Simion cu milioane de euro mai negri a luat prea mult în raport cu cât merită. 15% e prea mult pentru AUR că țara asta mai are și oameni care gândesc nu numai analfabeți.

Așadar, PSD trece de 23% și corect ar fi să formeze viitorul Guvern într-o coaliție cu PNL și UDMR. Dacă peneliștii se dau „fete mari” atunci să stea în opoziție. Dreapta, mult cântată de useriști, liberali etc, nu adună voturile necesare formării unui guvern. Poate forma doar un guvern minoritar. Mai mult de 25 de județe au votat masiv PSD. Celorlalți, adică liberalilor, useriștilor, auriștilor, potiștilor, sosiștilor, udemeriștilor le-au rămas aproape 12 județe. Asta arată că oamenii normali din România normală, reală, au votat pentru dezvoltare, pentru stabilitate, pentru un trai liniștit și au refuzat categoric aventurile. POT, AUR, USR, SOS, FD, PMP și alții sunt aventuri de moment, erori care mai târziu se plătesc foarte scump.