Prunele și Ralucile au invadat România

Chiar țărișoara asta, cotropită de cine a vrut cu ajutorul trădătorilor din interior, are numai Raluci și Prune sau Perje, cum spune moldoveanu’, toate împuțite și trecute, pe care să le pună în fotolii de miniștri? Pe lângă o Ralucă mai vine și o Alină în lista gheneralului de armată cu cai de lemn. Iar Pearja de pe margine pocnește de ciudă că a primit câteva șuturi în partea mai sensibilă, chiar dacă schimbase Justiția cu alt minister. M-am crăcănat de râs, dar era un râs amar, când am văzut în lista sexosului fără sex definit, care a fost șef pe la ăia din Evropa care nu-și definesc sexul, că lucrează sub acoperire, pe madam Pearjă pusă la vreo trei ministere. Carevasăzică, Pearja are ’nalte pregătiri academice de justiție, de construcții, de mediu, de agricultură etc. Pearja, deci, ca să fie clar, e bună peste tot. Dar cine crede că știe să facă de toate, face totul prost. Acum Pearja explodează de ciudă, că tot a trecut vremea ei, toamna s-a dus, pentru că pe listă în locul Perjelor au apărut Aline și Raluci. Evident că guvernul gheneralului de armată cu cai de lemn este o glumă proastă a lui Ioha și toți râd cu gurile până la urechi, dar așa, ca idee, chiar Perjele, Ralucile, Alinele au invadat România? România are femei deștepte și a ajuns doar la câteva Raluci sau Perje obosite de atâta dans la bară? Ur(n)ma alege! (Cărăbușul Auriu)