Promotorii instabilității politice sunt mercenarii finanțați de grupările de interese dușmănoase

Pamflet jurnalistic

Suntem beneficiarii șansei cosmice de a ne fi născut. Reprezentăm pentru părinții noștri de obicei o bucurie și multe griji în plus. Vorba proastă din bătrâni „cine are copii să îi trăiască, cine nu să nu-i dorească”. Când ne naștem toți suntem la fel, fără gânduri ascunse, văzând în părinții noștri niște zei protectori omnipotenți. Și gata cu poezia dezamăgirilor de după ce mai creștem! Realitatea este că trăim o singură viață, mai lungă sau mai scurtă, de care ar trebui în mod firesc să ne bucurăm în fiecare clipă. Pământul are destule resurse să putem trăi cu toții o viață fericită și lipsită de griji. Cel puțin teritoriul nostru moștenit de la strămoși poate asigura un nivel de trai ridicat pentru 100 de milioane de oameni. Ne bucurăm de această bunăstare și mulțumire sufletească ținând cont că suntem sub 20 de milioane de oameni!? Mileniul trei a venit cu o explozie tehnologică care ar trebui să ne facă viața mai frumoasă la toți. Când colo, ce să vezi? Practicile feudale și coloniale pe care le credeam dispărute odată cu noul mileniu au reînviat cu o brutalitate demnă de epoca cruciadelor și cruzimii coloniale. Se dezvoltă sclavia, care acum nu se mai face cu africani, pentru că ar fi prea costisitor. De exemplu, țara noastră deține în ultimii mulți ani locul 1 european la traficarea conaționalilor noștri pentru sclavie sexuală sau prin muncă. Ne întrebăm cum este posibil așa ceva să se perpetueze an după an. Simplu! Prin întreținerea unei instabilități politice permanente finanțate cu o sumă infimă din ce se obține din cel mai rentabil trafic și anume acela de oameni. Traficanții recunosc public că din traficul de oameni se scot în siguranță mai mulți bani decât din traficul de droguri. Ne întrebăm cum este posibil așa ceva când avem un aparat politic care să ne ofere legi pentru eradicarea acestui flagel de către autoritățile competente bine finanțate și instruite de la bugetul de stat. Aici intervin contractorii ce se îmbogățesc promovând instabilitatea politică de câte ori este nevoie să fie distrasă atenția de la adevăratele scopuri ale grupurilor de interese dușmănoase. Aceștia evident că urmăresc să fie nederanjați în scopul lor de a ne extorca economic ca națiune și ca oameni.

Credeți că atacurile mediatice științific elaborate asupra politicienilor și partidelor politice se fac pe gratis? Îndepărtarea și arestarea liderilor de opinie pe baza unor calomnii odioase, care ulterior se dovedesc invenții rău intenționate, maschează de fiecare dată acte de corupție, trafic de influență și găuri la bugetul de stat. Instabilitatea politică promovată de așa-ziși jurnaliști pe bani foarte mulți ne provoacă și pagube uriașe de imagine și credibilitate în plan internațional. Traficanții au reușit să scoată legea calomniei și prevalându-se de dreptul democratic la libertatea de exprimare, instrumentele lor jurnalistice încalcă toate drepturile oamenilor pentru care sunt plătiți. Acești ticăloși fără națiune distrug pentru bani imaginea și credibilitatea unor oameni de valoare dovedită după o viață de muncă cinstită. De unde credeți că trusturi de presă sau jurnaliști care în viața lor nu au scris un articol de calitate câștigă atât de mulți bani într-o perioadă când tot ei spun că este criză economică și lumea nu are bani. Politicienii sunt ținte ale șantajului cu familiile lor, dacă nu votează legile impuse de traficanți sau grupările de interese economice străine. Aceasta este corupția politică prin șantaj emoțional. Credeți că parlamentarii sau consilierii votează ca oile pentru că vor să se ia decizii în detrimentul bunăstării alegătorilor din care fac parte și familiile lor? Peste tot trăiesc oameni care din nefericire pentru ei devin ticăloși pentru bani sau de frică. Credeți că efemeridele politice care au ajuns în Parlament și Consilii care sunt de fiecare dată împotriva a tot ce ar fi în interesul bunăstării și stabilității sociale fac acest lucru pe gratis? Violența și acuzele publice fundamentate pe calomnii de ocupație sovietică practicată și de politicienii unor partide apărute peste noapte sunt tot ticăloșii executate pe bani mulți și neimpozabili. Toată lumea știe că politrucii de ocazie au ajuns în parlament sau în consilii finanțați de niște stăpâni nemiloși pe care îi cunosc numai ei. Cu toate că realizează că se sinucid politic execută și de frică ce li se ordonă. Mai avem ticăloși strecurați și în rândul magistraților și autorităților competente care încalcă drepturile oamenilor nevinovați aparent la comandă mediatică. Dacă mai au și argumentul fals al opiniei publice jucat de programele cu boți și troli abuzurile și încălcările drepturilor omului pe care ar trebui să le protejeze le încalcă fără conștiință pe salarii și prime de invidiat pentru omul jumulit care le plătește. Ce nu știu pentru că sunt ticăloși tineri este că vor avea un final de viață chinuit iar pentru urmașii lor din ce s-a demonstrat cu fiecare generație trecută garanția unor vieți de coșmar. În concluzie, este bine să știm că demoralizarea controlată practicată la nivel de mase este o activitate infracțională bine elaborată și finanțată de către traficanții de ființe umane pentru a-și procura mai ușor viitoarele victime ale sclavagismului modernizat. Morel Bolea