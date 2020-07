Proiecte ambițioase pentru următorii patru ani

Până-n 2012 la Duda Epureni era jale, dar de atunci realitatea locului s-a schimbat mult în bine. Primarul Petrică Chiriac a reușit să asfalteze drumuri și cu bani de la bugetul local pentru că a gestionat bine fondurile comunității și spune că-n fiecare an va asfalta câte 1-2 kilometri din surse proprii. Unde există voință de a dezvolta comunitatea rezultatele se văd.

„Împins” în al treilea mandat în fruntea comunei Duda Epureni, după cum singur spune, primarul Petrică Chiriac vorbește de investiții fără precedent în istoria comunității din apropierea orașului Huși. Odată cu amânarea alegerilor locale, din iunie s-a intrat în următorul mandat sau în „prelungiri”. Ca la fotbal. Cert este că următorii patru ani comuna Duda Epureni va fi administrată de actualul primar Petrică Chiriac, deoarece gospodarii locaului vor drumuri de asfalt, vor școli moderne pentru copiii lor, vor o perspectivă clară de dezvoltare pentru comuna lor. Ca să aibă toate acestea e nevoie să-l aleagă pe actualul primar care-n următorii patru ani va aplica alte și alte proiecte de investiții ce vor schimba radical în bine condițiile de trai din satele comunei. Mai în glumă, mai în serios, cum spune moldoveanul hâtru, primarul Petrică Chiriac afirma recent: „Am intrat deja în al treilea mandat, dar împins. Sper să modernizăm comuna în următorii patru ani de să n-o mai cunoască nici cei care au trăit aici”. Dacă privim în urmă, primarul Chiriac are pe ce să se bazeze când face astfel de afirmații. „Am reușit să asfaltăm drumuri și cu bani de la bugetul local. Avem 1,2 kilometri de drumuri cu asfalt, investiție realizată cu fonduri de la bugetul local. Am chibzuit bine resursele proprii și ne-am încadrat în buget fără probleme în fiecare an. De acum înainte, an de an, vom asfalta câte 1-2 kilometri de drumuri cu bani de la bugetul local. Suntem în lucru cu renovarea Căminului cultural. E o investiție destul de importantă pentru comunitate. De asemenea se lucrează la școala din satul Bobești. S-a lucrat și la pietruirea drumurilor ca să nu fie probleme. Am finalizat achiziția buldoexcavatorului și intervenim imediat acolo unde este necesar”, spune optimist primarul Petrică Chiriac.

A pornit de la zero dezvoltarea comunei de la drumul european spre Albița

Privind în urmă doar gospodarii locului au posibilitatea să spună cum era în urmă cu opt ani și cât de mult doreau ca și-n satele lor să fie condiții moderne de trai. Omul sfințește locul și acolo unde există implicare din partea primarului comunitatea se dezvoltă pe toate planurile. Mergând pe drumul european spre Albița, călătorul trece prin satul Valea Grecului care aparține de comuna Duda Epureni. Satul e întins pe două dealuri care stau față în față. Cine trece astăzi prin această zonă plină de istorie vede oameni mai senini la chip și încrezători că au condiții normale de trai. Drumurile satului nu se mai înfundă la câte o ploaie zdravănă. Pe ici pe colo se văd solarii, se vede pământul bine lucrat, dar mai important este că gospodăriile localnicilor înfloresc. Asta arată că satul, comuna și întreaga zonă au viitor. Dacă intrăm în comună pe drumul județean spre Arsura ajungem în Epureni unde găsim și sediul primăriei. Acum vreo câțiva ani și drumul principal era inaccesibil când ploua sau când ningea. Ba chiar la o ploaie zdravănă și fostul primar avea probleme cu accesul în gospodăria proprie, atât de gospodar a fost în fruntea comunității. Unii vor spune astăzi că vor mai mult. Sunt îndreptățiți să ceară mai mult de la administrația locală. Să-și amintească însă că mai mult de două decenii au mers prin noroaie pentru că „foștii” aveau alte ocupații decât investițiile publice pentru dezvoltarea comunității. De bine ce era prin localitățile natale mulți au luat drumul străinătății. Apoi, după ce a fost lansat programul de investiții publice unii s-au întors. Spuneam că și la primărie se ajungea greu, dar acum e drum de asfalt și centrul comunei va fi modernizat în continuare. Peste toate satele comunei se văd schimbări în bine pentru că-n ultimii opt ani chiar s-a lucrat. La căminul cultural din Epureni se lucrează, județeanul care merge la Duda este modernizat, prin satul Epureni sunt drumuri asfaltate, la școli s-a lucrat anul trecut la exterioare și se dorește construirea de grupuri sanitare în interior cât mai urgent. Se vor construi grupuri sanitare în interior la 3 școli, pe rând. Primarul Petrică Chiriac spune că e posibil să înceapă cu școala din Valea Grecului. „Anul acesta, fiind cu alegeri pentru primari în iunie, am chibzuit bugetul și investițiile în așa fel încât să reușim în timpul cât îl aveam la dispoziție. A venit pandemia și am intrat „împins” în al treilea mandat. Asta până la alegerile care vor fi, probabil, în septembrie. Am gândit strategia pentru viitor și am trecut la treabă. Următorii patru ani vom lucra la modernizarea comunei de va fi greu și pentru cei care au crescut aici să o mai cunoasă”, spune ambițiosul primar Petrică Chiriac.

Aducțiunea de gaz metan este solicitată gospodarii locului

O investiție necesară, la care abia dacă visau locanicii acum vreo câțiva ani, este pa cale să înceapă în comuna Duda Epureni. Este vorba de aducțiunea de gaz metan. Studiul de fezabilitate este întocmit. Fondul de Dezvoltare și Investiții înființat de fostul guvern PSD era o sursă de finanțare deosebit de importantă pentru comunitățile locale așa cum este și Programul Național de Dezvoltare Locală înființat tot de guvernul PSD. Guvernul PNL a desființat Fondul de Dezvoltare însă vrea să-l înființeze la loc, pentru că reprezintă o posibilitate concretă de dezvoltare pentru toate comunitățile locale din România. Așadar, vor fi surse de finanțare pentru investiții mari cum e cea privind aducțiunea cu gaz metan. Cum comuna Duda Epureni are documentația întocmită va prinde finanțare.

„Mai discutăm de un proiect de 8,5 kilometri de asfalt. Am spus că în fiecare an voi asfalta din resurse proprii câte 1-2 kilometri de drum. Avem nevoie și de un proiect mai mare. Acum se lucrează la acesta. Cred că se va derula prin Compania Națională de Investiții. Proiectul de asfaltare include toate cele 4 sate ale comunei”, spune primarul Chiriac.

Pentru situații de urgență, administrația locală a amenajat un punct cu 4 locuințe, iar acum se finalizează lucrările privind utilitățile. Primarul Chiriac spune că atunci când apar situații dificile va avea unde să cazeze persoanele care au temporar probleme. Tot pe domeniul situațiilor de urgență Primăria a cumpărat un tractor și o mașină mai mică de intervenții.

Cu toată pandemia și cu toată criza pe care o parcurgem, printr-o bună gestionare a resurselor financiare aflate la dispoziție, dar și cu sprijin de la județ, administrația locală de la Duda Epureni dă un semnal optimist în ceea ce privește dezvoltarea comunității în următorii patru ani. „Sunt convins că vom fi sprijiniți și de la județ pentru investițiile pe care le vom demara în perioada următoare. Avem trei școli unde vom face grupuri sanitare în interior. Apoi vreau să modernizez tot centrul comunei. Sunt investiții necesare. După cum spuneam și anterior, mereu am chibzuit ce ar fi mai bine de făcut pentru comună și am reușit. Acum cu pandemia nu ne-am lansat în achiziții dubioase și am avut dreptate. Ce înseamnă să cumperi măști la nu știu ce prețuri sau dezinfectante ori alte minuni?”, a concluzionat dialogul primarul comunei Duda Epureni, Petrică Chiriac.

Iată așadar un model de dezvoltare locală, care confirmă faptul că dezvoltarea se face de jos în sus, acolo unde primarul este vrednic. (B. A.)