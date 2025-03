Proiect european: Sport cALL for a healthy lifestyle

By

“Sport cALL for a healthy lifestyle” este un proiect de cooperare europeană în domeniul sportului, coordonat de Asociația Kasta Morrely din România și implementat într-un consorțiu din care fac parte și organizațiile partenere: Development Youth & Sports Association din Turcia, Intercultural Association for All din Portugalia și EuroFRC din Polonia.

Proiectul se va desfășura în perioada ianuarie 2025 – iunie 2026 și va contribui la dezvoltarea calității activităților sportive de masă în aer liber și la consolidarea capacității organizațiilor societății civile din domeniul sportului și al educației, în beneficiul educației pentru mediu.

Proiectul “Sport cALL for a healthy lifestyle” urmărește:

Să promoveze beneficiile sportului pentru un stil de viață sănătos prin complementaritatea dintre sport și educația în aer liber, într-o abordare multidisciplinară aplicată

Să sprijine colaborarea a cel puțin 50 de actori din domeniile sportului, activității de tineret și educației non-formale din România, Polonia, Portugalia și Turcia, demonstrând beneficiile cooperării pentru un stil de viață ecologic prin sport.

Să consolideze parteneriatul dintre cele patru organizații partenere, active în domeniul sportului de masă și al educației non-formale, contribuind la dezvoltarea cooperării europene în activități dedicate sportului și educației, cu accent pe conștientizarea protecției mediului.

Una dintre principalele activități ale proiectului este boot camp-ul internațional „Fuziunea dintre sport și mediu” care va include diverse activități sportive (jocuri de ștafetă, fotbal, arte marțiale, dans și orientare) și va facilita schimbul de bune practici sportive, evidențiind beneficiile acestora pentru sănătate și bunăstare.

În toate cele 4 țări parteneri vor fi organizate campanii de conștientizare „Sport cALL for a healthy lifestyle” prin mijloace online, workshopuri, activități sportive în aer liber și evenimente demonstrative desfășurate în spații publice.

Rezultatele proiectului vor fi promovate printr-o broșură care va include metode educative ce pot fi implementate în aer liber sau într-un cadru natural specific, centrate pe protecția mediului prin tehnici sportive.Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.