Proiect european dedicat abilităților antreprenoriale

Trainingul european Trigger your potential implementat în perioada 3-10 martie 2023 în Sivas, Turcia a fost prima activitate transnațională de formare din cadrul proiectului cu același titlu. La training au fost implicați activ participanți din România, Turcia și Italia. România a fost reprezentată de 4 lideri de tineret și un formator european implicat în buna desfășurare a sesiunilor de formare, reprezentanți ai Asociației Kasta Morrely, partener în cadrul proiectului european Trigger your potential (Dezvoltă-ți potențialul). Coordonatorul proiectului este Asociația Development Youth and Sportdin Turcia. Proiectul este finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Obiectivele trainingului au fost creșterea cunoștințelor și dobândirea de noi experiențe privind utilizarea metodelor de învățare non-formală ca instrumente de dezvoltare a competențelor de leadership și antreprenoriale; dezvoltarea de competențe în ceea ce privește procesul de învățare non-formală și informală, învățarea interculturală și impactul asupra comunității locale și crearea unei rețele de profesioniști (lucrători de tineret și lideri de tineret) pregătiți să dezvolte noi proiecte Erasmus+.

Dintre rezultatele și aprecierile reprezentanților Kasta Morrely la trainingul internațional menționăm:

Mădălina: Începutul acestui an a fost marcat pentru mine și alți 3 participanți de “declanșatorul” potențialului nostru, și anume, trainingul “Trigger your potential”. În ansamblul său, trainingul a urmărit prin temele sale principale conștientizarea și asimilarea unor informații raportate la piața muncii și factorii care îi determină existența și fluctuațiile, competențe cerute de angajatori, metode ale educației formale, informale, NON-formale și distincții între acestea, precum și instrumente oferite la nivel european în vederea facilitării angajării. În zilele alocate dezbaterii pe tematica pieței muncii, am întocmit situații în sumar a contextului fiecărei țări participante pentru a înțelege diferențierile care apar, influențate de regimul politic, economie, gradul de industrializare a țării, migrația populației și chiar tendințele conservatoare, prezente sau nu, al respectivului popor. Prin exercițiile întreprinse am cunoscut și direcțiile spre care se îndreaptă piața muncii și accesibilitatea opțiunilor pentru tinerii ce urmează a-și pune bazele unei cariere.

Ștefan: Pentru mine proiectul „Trigger your potential” a fost plin de momente frumoase și am învățat multe lucruri. De exemplu, am învățat ce este o metodă non-formală de învățare, iar la final alături de echipa mea am creat o metodă de educație non-formală. Mai mult, toate exercițiile și metodele pe care le-am implementat alături de trainerii proiectului m-au ajutat să mă dezvolt și consider că astfel de proiecte te ajută pe viitor, dar și în dezvoltarea personală.

Alex: Scopul proiectulului în care am participat, “Trigger Your Pontential” este de a ne ajuta pe noi tineri pentru dezvoltarea personală. Proiectul a fost organizat în Turcia (în orașul Sivas), o țara deosebită, frumoasă și bine dezvoltată financiar și cu o istorie bogată. Mi-a plăcut în acest proiect deoarce am cunoscut oameni atât din Turcia cât și din Italia. Am participat la diferite activități, jocuri de rol abordând tematici despre antreprenoriat și piața muncii. Consider că acest proiect ne va ajuta pe noi tinerii pentru a pune în practică abilitățile, cunoștințele. Mulțumesc frumos doamnei Ana-Cristina Zacornea, doamnei Maya Clincu și domnului Olcay Atbin.

Miruna: În acest proiect, am făcut schimb de experiență cu tinerii din Italia și Turcia. Un moment special, pe lângă toate celelalte momente, a fost seara interculturală, moment în care, ne-am prezentat fiecare țara și tradițiile specifice regiunilor noastre. Am învățat câte ceva unii de la alții, despre tradițiile fiecărei țări în parte, iar această experiență a fost educativă și plină de noi informații culturale. Consider că toate activitățile în parte, și-au pus amprenta asupra noastră într-un mod pozitiv și bine definit, contribuind la dezvoltarea noastră personală și în propriul viitor.

Pentru detalii privind etapele următoare ale proiectului va invităm să accesați paginile Asociației Kasta Morrely pe rețelele de socializare www.facebook.com/kastamorrelyngo și www.instagram.com/kastamorrely.ngo/. Kasta Morrely este o asociaţie internaţională culturală, de apărare a drepturilor omului coordonată în totalitate de specialiști multi-calificați, ce militează activ pentru dezvoltarea sustenabilă a societăţii democratice prin promovarea competenţelor și calificărilor în toate sectoarele de activitate ale societăţii. Kasta Morrely este recunoscută ca organizație exemplu de bune practici la nivel european pentru proiectele sale internaționale de training care fac parte din programul pe termen lung necesar formării calificate de viitori lideri europeni.