Prin locuri de legendă aduse în prezent

Written by:

Written on:

2019 este un an de cotitură la Roșiești în județul Vaslui, pentru că proiectele mari de investiții au intrat în aplicare.

Comunitatea are așteptări mari, spune primarul comunei Roșiești, iar bugetul de anul acesta este ceva mai bun decât în 2018. De ce sunt frumoase și au nevoie să fie dezvoltate satele Moldovei? Pentru că dintotdeauna aceste meleaguri de poveste au fost locuite de oameni vrednici. La fel cum spuneam și cu altă ocazie, fiecare comunitate are un moment de tresărire, când își scutură hainele vechi și începe să se îmbrace în straie noi, tinzând spre mai bine. Primul pas îl constituie alegerea unui fruntaș la conducerea comunității. Momentul de start pentru comuna Roșiești din județul Vaslui a fost în 2016, când gospodarii locului au ales un primar ambițios, un om care se zbate să transforme în realitate dorințele oamenilor. „Bugetul de anul acesta pare a fi ceva mai bun decât cel din 2018. Este în analiză și urmărim prioritățile. Nemulțumiri sunt permanent și vor fi pentru că și problemele sunt mari în mediul rural. Comunitățile așteaptă o îmbunătățire a condițiilor de viață și acest obiectiv major nu se poate realiza decât prin implementarea unor proiecte mari de investiții care necesită sume considerabile pentru puterea locală. Eforturile noastre vor fi dirijate astfel încât prioritățile momentului să fie acoperite cu sumele alocate comunei. 2019 va fi un an de cotitură pentru comuna Roșiești pentru că multe proiecte mari încep acum. Până anul acesta au fost întocmite documentațiile, s-au organizat licitațiile și acum începe munca în teren”, așa descrie în linii mari situația comunei Roșiești primarul Florin Anea.

Vorbim de o vatră istorică, de meleaguri locuite din cele mai vechi timpuri, care au dat României personalități de excepție. Istoria locurilor și frumusețea obiceiurilor sunt puse în valoare pentru dezvoltarea acestei frumoase comunități. „Școala din satul Valea lui Darie se modernizează printr-un proiect de 1,2 milioane lei. Lucrările au început în ritm susținut și cred că într-o perioadă scurtă se va finaliza acest obiectiv. ~ntr-o săptămână încep lucrările de extindere și modernizare la dispensarul uman din Roșiești. Este un obiectiv important al administrației locale. Proiectul se ridică la circa 1,3 milioane lei. Ambele investiții sunt prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) etapa a doua. Sănătatea este o problemă generală și de aceea punem accent deosebit pe acest obiectiv. Vreau ca toți cetățenii comunei Roșiești să aibă acces la servicii medicale de calitate. Noi facem ce ține de administrația locală. Un alt obiectiv important care începe în curând este drumul din satul Gara Roșiești. Aici se va asfalta aproape 1,2 kilometri de drum. Suntem la faza de proiectare, iar investiția este tot prin PNDL 2. Drumurile reprezintă o problemă. N-au fost drumuri asfaltate până acum. Primul drum asfaltat este drumul județean 244 N Roșiești-Idrici-Albești care acum e în fază finală. Avem în vedere, la capitolul priorități alimentare cu apă la Gara Roșiești și Rediu. Satele Idrici de Sus, Roșiești și Gura Idrici se află incluse, pentru alimentare cu apă, într-un proiect mare cu fonduri europene în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM). Aici așteptăm un răspuns pozitiv.

~n programul Operațional Regional (POR), deci tot cu fonduri europene, avem în așteptare două proiecte. Școala din Roșiești va fi reabilitată, iar al doilea proiect vizează construcția unei grădinițe în centrul satului Roșiești. O altă prioritate a comunității este extinderea rețelei de gaz metan. Vom depune un proiect în acest scop și sunt convins că vom reuși să ducem gazul metan peste tot în comună”, spune ambițiosul primar al comunei Roșiești.

Vorbeam anterior de linia de start la care vine fiecare comunitate. Iată că la Roșiești startul este bun și finalizarea investițiilor amintite înseamnă creșterea condițiilor de viață în această vatră strămoșească. De reamintit că la Roșiești a văzut lumina zilei marele cărturar Veniamin Costachi. Interesat de istoria locurilor și de promovarea comunității primarul Florin Anea a organizat anul trecut un simpozion dedicat personalității fostului Mitropolit al Moldovei Veniamin Costachi. Acolo, aproape de poalele pădurii, s-a născut marele cărturar Veniamin Costachi, fost mitropolit al Moldovei, dar și caimacam, locțiitor de domn. „Valorile nației au plecat din greutăți, astăzi mai rar auzim de mari personalități. Cel numit Luminătorul Moldovei s-a născut aici, la Roșiești, aproape de poalele dealurilor care veghează dintotdeauna cu strășnicie satul. Tot aici, spun bătrânii locului, la poalele dealurilor era biserica și cimitirul. Obligația noastră este să nu uităm istoria, pentru că altfel nu putem să creștem frumos. Pe lângă nevoile curente pe care le soluționăm, mereu avem în vedere promovarea personalităților care au văzut lumina zilei aici. E, dacă vreți, una dintre oportunitățile de dezvoltare pentru întreaga zonă”, spune ambițiosul primar al comunei Roșiești, din județul Vaslui, Florin Anea. (B. A.)