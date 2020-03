Primăvara e desprinsă din suflet, iar femeia din floare

Written by:

Written on:

Luna martie a dat semnalul mult așteptat de renaștere și reînnoire spirituală, renaștere oglindită atât de armonios în natură. Este adevărat că iarna a fost atipică, însă obiceiurile ce însoțesc prima lună a primăverii ne îndeamnă să pătrundem în atmosfera de sărbătoare a vieții.

Primăvara aduce cu ea speranța că anul ce abia a început va fi roditor și că toți oamenii vor găsi pe parcurs resursele necesare să depășească obstacolele vieții de orice natură, așa cum o tulpină firavă de floare împunge pământul pentru a ieși la lumina soarelui. Suntem de părere că fiecare persoană ce hotărăște să devină membru al Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza se înscrie pentru a deveni mai responsabil față de propriul destin și acționează chibzuit în privința resurselor, cugetând la binele său, cât și la binele generațiilor viitoare. Deoarece asociația noastră are ca scop principal asigurarea resurselor materiale pentru membrii săi, dar nu se rezumă doar la acest aspect, am hotărât să vă transmitem gândurile noastre care să vă însoțească în încercările acestui an.

Anotimpul de primăvară ne vorbește despre vigoarea și despre vitalitatea ce o posedă toate ființele, despre forța spirituală ce animă călătoria numită viață. Acest lucru ne-a făcut să contemplăm la ceea ce simt membrii noștri, în special persoanele vârstnice deoarece dumnealor ne adresăm cu precădere. Veți spune că persoanele trecute de vârsta a treia nu mai posedă forța fizică din tinerețe, însă vă atragem atenția că tăria spirituală le este pusă la încercare și le este antrenată zi de zi. Această categorie socială se bucură de rodul experienței de o viață, anume înțelepciunea. Această înțelepciune oferă capacitatea de a vedea rostul vieții chiar și în clipele de grea încercare, viața fiind sădită cu bucurie și sens de către Dumnezeu în toate aspectele sale.

Dumnezeu a mai avut grijă ca omul să nu ducă o viață solitară și să aibă un sprijin, o jumătate care să-i completeze existența. Este vorba despre femeie. Luna martie este desemnată ca fiind luna femeilor, în data de 8 sărbătorindu-se Ziua Internațională a Femeii. Cu acest prilej dorim să ne exprimăm aprecierea față de membrele asociației și să fim mesagerii domnilor pentru doamnele ce le înseninează traiul de zi cu zi.

E dovedit că femeile știu să ocrotească, să fie blânde, să ne ghideze în cele mai dificile momente și să ofere iubire, inspirând încântare și fermecându-ne inimile asemenea florilor. Cuvintele nu vor fi niciodată suficiente pentru a exprima recunoștința față de aceste daruri specifice femeii, însă putem face o încercare.

La fel ca natura, femeile au capacitatea unică de a da viață, membrele Asociației îndeplinind rolul de mame și aflându-se în centrul dinamicii nenumăratelor familii cărora le oferim suport. Cuvântul mamă, poate cel mai prețios cuvânt pentru omenire, este rostit prima oară de către copii, mama desemnând realitatea cunoscută de micuți în primii ani de viață. Oamenii rămân dependenți mult timp de părinți după naștere, în mod special față de mamă. Ea este sursa principală de bunăstare și supraviețuire a nou născutului, ea rămâne elementul cheie în dezvoltarea copilului. Rolul de mamă are în „fișa postului” îndatorirea de a avea o inimă puternică, o inimă capabilă să genereze răbdare, bunătate și gingășie atunci când limitele fizice și psihice își spun cuvântul.

Responsabilitatea creșterii copiilor revine de multe ori bunicilor, motiv pentru care putem spune că bunicile sunt de două ori mame. Vă mărturisim cu acest prilej că în activitatea noastră am întâlnit foarte multe membre pensionare care au în grijă nepoții deoarece contextul social și dificultățile financiare au obligat părinții copiilor să plece să lucreze în țări străine. Bunicile rămân cu responsibilitatea imensă de a realiza legătura emoțională dintre copil și mama care lipsește. Sursa principală de ocrotire și dragoste pentru acești copii este, după cum vă puteți da seama, bunica. Chiar dacă nu lipsesc din țară, viața ocupată a tinerilor părinți îi determină să apeleze la ajutorul bunicilor care au trei resurse de neînlocuit: timpul, înțelepciunea și răbdarea.

Dragi membri, fie ca anotimpul primăverii să vă aducă schimbări benefice! În apropierea zilei de 8 martie luați-vă răgaz să priviți în ochii mamelor, soțiilor, surorilor, cuprindeți-le umerii pe care, așa cum spunea Grigore Vieru, „se reazămă/ cerul de pace” și spuneți-le „mulțumesc”.

Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza vă urează să cultivați în suflet o primăvară fără sfârșit!

Președinte, Redactor Revista „Viața Noastră”,

Mihai Nicolaie Daniș Mădălina