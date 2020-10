Primarul Vasile Aștefanei a început al patrulea mandat cu investiții mari

Gospodarii din Bălțați județul Iași au sancționat minciuna și prostia unor candidați în alegerile locale care au crezut că prin minciună înving.

Despre Bălțații Iașilor am scris de mai multe ori, dar mereu găsești ceva nou aici, pentru că o comunitate crește și se dezvoltă în timp. Inginerul Vasile Aștefanei a început al patrulea mandat în fruntea comunei Bălțați și este omul care a scos efectiv comuna din noroi. Relatam cândva că în diverse perioade a avut opoziție cruntă în Consiliul Local, a avut zeci de reclamații, care s-au dovedit a fi nefondate, mincinoase, mai clar spus, a fost „faultat” chiar și la accesarea fondurilor europene pentru comună, dar a reușit mereu să învingă deoarece s-a bazat pe credința lucrului bine făcut și a luptat să învingă pentru gospodarii din comună. Când ești sprijinit de comunitate parcă totul este mai ușor. Acum, la începutul celui de-al patrulea mandat, domnia sa afirmă că rezultatului votului din 27 septembrie este o confirmare a faptelor. „Mulțumesc oameni buni și dragi. Continuăm împreună”, a scris pe facebook primarul Vasile Aștefanei după alegeri. Mai la obiect, omul, inginerul Vasile Aștefanei se ghidează după un principiu vechi și frumos. „Înțelepciunea vieții e simplă, spune primarul ales pentru a patra oară în fruntea comunei Bălați, fă ca pe unde ai trecut să fie mai bine ca înainte”. Este deviza sub care lucrează, de 12 ani, inginerul Vasile Aștefanei în slujba comunei Bălțați din județul Iași. Rezultatele sunt mai mult decât grăitoare. Acum la Bălțați se vorbește de drumuri asfaltate, de apă curentă, canalizare, școli modernizate, cămin cultural în lucru la Bălțați, centru de zi pentru persoanele vârstnice, centru civic în lucru și multe alte investiții în beneficiul gospodarilor locului. Comuna Bălțați a fost așezată pe drumul dezvoltării de primarul Vasile Aștefanei și acesta-i un drum fără întoarcere.

„În urma desfășurării libere a votului, cetățenii comunei Băltați si-au exprimat clar dorința de continuare a dezvoltării și implementării de noi proiecte în satele lor. Felicitări și putere de munca domnului primar și echipei de consilieri”, a scris pe facebook după alegeri unul dintre sutele de cetățeni care l-au felicitat pe inginerul Vasile Aștefanei.

„Mult succes în continuare, comunitatea noastră are și va avea nevoie mereu de oameni hotărâți și destoinici. Întotdeauna vor mai fi lucruri de făcut pentru oameni”, scrie alt cetățean.

Aceste aprecieri ar fi lipsit dacă rezultatele muncii primarului Aștefanei, în 12 ani în fruntea comunei, ar fi fost inexistente. Altfel spus, aici, la Bălțați, la fel ca în multe comunități locale din Moldova și din România, gospodarii au ales în frunte pe cel care a demonstrat că știe să pună în aplicare proiecte mari de investiții pentru modernizarea întregii zone și creearea unor condiții mai bune de trai.

„Minciuna și prostia au fost învinse de fapte concrete. Au fost Costel Alexa (ministrul PNL în guvernul Orban), Rareș Bogdan și alții de la liberali și au făcut o campanie electorală urâtă, cu minciuni și prostii, dar oamenii au ales dezvoltarea. Au crezut că dacă vin aici și fac pe nebunii vor fi votați de oameni. S-au înșelat. Rezultatele votului înseamnă că vom continua împreună dezvoltarea comunei Bălțați”, a mai spus primarul Vasile Aștefanei.

Fiecare an reprezintă o etapă din programul de dezvoltare inițiat de primarul Aștefanei pentru Bălțați

Mereu am scos în evidență o realitate cruntă în România și anume că este foarte greu să lucrezi pentru dezvoltarea unei comunități din cauza hățișului legislativ și a haosului politic și guvernamental care au marcat ultimii ani. După alegerile din 2016 am crezut că, măcar patru ani, va fi liniște. Presa însă și multe organizații ale societății civile au fost plătite să întrețină o atmosferă de haos, pentru a organiza proteste pe teme închipuite, numai ca situația din România să fie tulbure. Aleșii locali și vorbim de cei care au reușit să realizeze investiții mari cu fonduri europene și guvernamentale au avut de înfruntat birocrația dar și atmosfera tensionată creată artificial. Cu toate acestea, indiferent de atmosfera tensionată și de scandal, mulți aleși locali au performat pentru că guvernele PSD au alocat cei mai mulți bani, din 1990 și până acum, comunităților locale. Altfel spus, au fost fonduri pentru dezvoltarea localităților și, mai important de atât, banii s-au alocat chiar dacă primarul era liberal. Situația s-a schimbat radical odată cu demiterea guvernului Dăncilă. Au venit liberalii la putere și s-au apucat de tăiat bani din toate sectoarele.

Trecând peste aceste neajunsuri, menționăm că la Bălțați s-a lucrat an de an pentru modernizarea comunității și a întregii zone. „Ne modernizăm în fiecare an. Oamenii au înțeles mesajul meu și al administrației locale și vom continua proiectele începute. Avem câteva obiective mari finalizate cum e podul de la Cotârgaci sau proiectul de asfaltare a drumurilor cu fonduri europene. Se asfaltează câte un sector de drum în fiecare sat. La școala de la Valea Oilor a fost schimbat acoperișul și plafonul care era din lut, iar la centrul civic se lucrează. Evident că s-au pietruit drumurile și se lucrează permanent la întreținerea acestora. Am cumpărat încă un tractor cu remorcă la primărie ca să avem utilajele necesare pentru lucrările din comună”, a spus primarul Vasile Aștefanei.

E îmbucurător faptul că, în ciuda greutăților generate de opoziția politică, la Bălțați s-au realizat obiective importante, iar programul pe următorii patru ani prevede alte investiții necesare.

Spuneam de opoziție politică. Într-o țară oarecum normală opoziția politică înseamnă confruntare de idei nu blocarea unor investiții publice așa cum se întâmplă în România. Trecând peste aspectele mai puțin plăcute, de menționat este că gospodarii locului au ales la Bălțați, de 12 încoace, varianta câștigătoare pentru comunitate. Primarul Vasile Aștefanei merită aprecierile tuturor pentru eforturile depuse dar mai ales pentru realizările reușite.