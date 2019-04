Primarul Mihai Chirica închide Iașul muritorilor de rând ca să redea demnitatea intelectualilor de teapa lui

Marile creiere de prin administrația locală ieșeană, că tot e campanie electorală, s-au gândit că dă bine la imagine dacă mimează lupta împotriva poluării. Cică inteligenții vor să interzică circulația mașinilor sub norma de poluare Euro 4. Specialiștii Primăriei Municipiului Iași au elaborat un proiect de hotărâre de Consiliu Local privind interzicerea, de la data adoptării hotărârii, a utilizării autovehiculelor înregistrate sub categoria Euro 3 inclusiv și non-Euro. De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2021 va fi interzisă utilizarea autovehiculelor înregistrate sub categoria Euro 4 inclusiv, iar începând cu data de 1 ianuarie 2023 utilizarea autovehiculelor înregistrate sub categoria Euro 5 inclusiv. În toate cele trei cazuri decizia se aplică pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Iași și numai în intervalul orar 06.00 – 22.00.

Toate bune și frumoase, dar cred „specaliștii” din administrația locală ieșeană că tot poporul are bani de mașini noi? Apoi, mai este un aspect. Cică de la prevederile menționate anterior vor fi exceptate autovehiculele îndreptățite să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase, autovehiculele care efectuează transport public local, ambulanțele, autovehiculele care transportă alimente, respectiv autovehiculele de depanare sau de transport, vehicule care au girofaruri galbene, autovehiculele militare, autovehiculele care transportă persoane cu handicap locomotor şi autospecialele televiziunilor acreditate. Băi Mihăiță, dacă-i lege nu-i tocmeală, parcă așa se spune în popor. Dacă e lege să fie lege pentru toți. Adică, țugulanul să-și cumpere mașină nouă și, dacă se poate, electrică, dar transportul public poate să meargă cu vechituri din 1970, iar televiziunile prietene ție pot merge cu mașini de pe vremea bunicii! Asta da, democrație! De unde ai învățat-o Mihăiță?

De remarcat este că nici marile orașe industriale sau nu din Germania, Franța, Polonia nu au restricționat accesul mașinilor mai vechi fără să pună la dispoziția muritorilor de rând variante de rezervă, iar ce n-au făcut ăia unde leafa cea mai mică e de zece ori mai mare decât în Iași face Mihai Chirica, primarul care este al capitalei Moldovei.