Primăria Bălțați începe în forță noul an cu investiții importante

După sărbătorile de iarnă încep în forță lucrările la noi investiții importante pentru comuna Bălțați, spune primarul Vasile Aștefanei. „Sunt două proiecte mari, unul de un milion de euro pe fonduri europene care înseamnă 4,5 kilometri de asfalt. Am avut un proiect prin PNDL în care am realizat 4,5 kilometri de asfalt, iar proiectul cu fonduri europene vine în continuarea acestuia. Imediat după sărbătorile de iarnă vor începe în forță lucrările. La proiectul cu asfaltarea s-a trecut de faza licitației de execuție, lucrarea este atribuită, deci lucrările vor începe. Al doilea proiect prin Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești Focuri, deci tot cu fonduri europene, este pentru înfrumusețarea centrului civic, cu parcări, foișor pentru oficierea căsătoriilor și alte lucrări de modernizare. Am mai făcut un teren de sport pentru copii la școala de la Sârca, prin fonduri proprii și mai lucrăm la poduri și podețe. De asemenea, se lucrează la modernizarea Căminului Cultural din Bălțați. Proiectul include și dotarea Căminului Cultural”, spus primarul comunei Bălțați, Vasile Aștefanei.

Spuneam cândva despre comuna Bălțați, dar și-n alte cazuri, că uneori căutările durează destul de mult până ajunge în fruntea comunității un om dedicat și pasionat de ceea ce face. Satele comunei Bălțați au stat ani la rând în noroi, copiii învățau în condiții greu de imaginat, dar acum, după ani de muncă și investiții publice mari, situația este radical schimbată. Comuna Bălțați și-a ales în frunte, cu ani în urmă, un gospodar care a știut să acceseze fonduri europene și guvernamentale pentru dezvoltare, iar acum se vorbește în satele comunei de gaz metan, apă și canalizare, școli moderne și drumuri asfaltate. Investițiile publice au dat imbold și investițiilor private, mai ales că administrația locală manifestă deschidere față de potențiali întreprinzători. Totodată tradițiile sunt respectate și continuate aici pentru că zona are frumuseți spirituale nebănuite. E aproape imposibil, în hățișul creat de legislația românească, să dezvolți o comunitate, iar cine reușește este un erou, pentru că se hrănește din mulțumirea oamenilor locului, iar la Bălțați gospodarii satelor sunt pretențioși. (B. A.)