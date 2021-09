Prima comună care construiește școli în stil tradițional modern

Written by:

Printre dealuri frumos desenate pe harta naturii, comuna Roșiești, acolo unde a văzut lumina zilei cărturarul Veniamin Costachi alături de alți mari oameni ai nației române, este un model de dezvoltare aducând tradițiile în prezent.

Unii s-au repezit să inaugureze un baraj inaugurat, atenție, prin 1986. A fost o acțiune, cred ei, de imagine. Am spus cred ei pentru că refuzăm să acceptăm că poporul român ar fi atât de neinformat cum cred cei care inaugurează obiective făcute cu zeci de ani în urmă.

Alții, care chiar trudesc în folosul oamenilor care i-au ales, se simt oarecum jenați să inaugureze cu fast un drum de peste un kilometru de asfalt. Acești aleși locali sunt dintre cei mai gospodari. Oamenii au cei 7 ani de acasă. De partea cealaltă sunt aleșii care au ajuns din greșeală în fruntea comunităților ori în alte funcții publice. Aceștia dau de mâncat și de băut pe gratis ori inaugurează cu fanfară un semafor. Ciudățenii se petrec multe, însă revenim la modestia și vrednicia celor care sunt adevărate modele.

La Roșiești, pe meleagurile unde a văzut lumina zilei marele cărturar Veniamin Costachi, alături de alte personalități ale României, multe se schimbă de la un an la altul pentru că primarul Florin Anea are planuri mari. După o perioadă mai puțin fastă pentru comunitatea din apropierea Bârladului, iată că soarele a răsărit și deasupra Roșieștilor. Multe investiții publice au fost realizate în ultimii ani, dar nevoi sunt la fel sau chiar mai multe, pentru că și pretențiile oamenilor cresc. Coborând spre satul Roșiești, mi-au venit în minte imagini din urmă cu aproape 20 de ani când satele de aici au rămas izolate într-o iarnă din cauza căderilor masive de zăpadă. Se curățau drumurile atunci la lopată. Vrednicia oamenilor de pe aceste meleaguri am văzut-o de atunci. Tineri sau vârstnici, toți au ieșit să ajute la deblocarea drumului troienit. Până să vină utilajele solicitate de administrația locală oamenii au lucrat și au domolit vitregiile naturii.

Astăzi, multe drumuri sunt de asfalt în comună, iar administrația locală intervine permanent pentru ca oamenii să se poată deplasa când vor. Spuneam anterior că recent s-a finalizat asfaltarea unui drum de peste un kilometru în Gara Roșiești. E o investiție importantă pentru această comunitate, mai ales că acesul la fonduri este dificil. Cele mai multe comune din județul Vaslui, dar și din Moldova atrag greu fonduri europene, având în vedere condițiile care se cer. Am relatat și cu altă ocazie că e o tâmpenie să pui toate comunitățile la un loc și să le acorzi punctaj, la aprobarea proiectelor cu fonduri europene, în funcție de vecinătatea cu aeroporturi, porturi, căi ferate sau obiective turistice ori alte asemenea „minuni”. De aceea, multe comunități se dezvoltă cu ajutorul programelor naționale, așa cum a fost programul național de dezvoltare locală inițiat de PSD. Acum că a fost oprit acest program multe comune din Moldova au intrat în „conservare”.

Tradițiile sunt un izvor de frumusețe și aduc în viitor plus valoare

Revenind în frumoasa comună Roșiești e bine de precizat că pe lângă modernizarea mai multor drumuri, aici se construiesc unități de învățământ în stil tradițional modern. „Proiectul este făcut de un tânăr arhitect care-i din zonă. Vrea să-și lege numele de aceste obiective. Grădinița și școala din Roșiești vor avea elemente tradiționale și mult lemn. Suntem prima comună din județ care adoptăm acest stil tradițional-modern. Sunt două obiective foarte importante pentru comuna noastră. S-a semnat contractul de finanțare și urmează licitația de execuție”, a spus ambițiosul primar al comunei Roșiești, Florin Anea.

Văzând pasiunea cu care vorbește despre dezvoltarea și modernizarea comunității primarul de la Roșiești mă gândeam că regiunea Moldova și România în ansamblu se vor dezvolta doar atunci când vor fi la conducere cât mai mulți oameni dedicați, cât mai mulți oameni modești și educați. Ce să faci cu oameni care inaugurează obiective de acum câteva decenii doar ca să-și facă imagine? Sau cu oameni care stau toată ziulica pe facebook ca să-și facă imagine?

La Roșiești, în județul Vaslui, realitatea locului obligă la modestie, iar oamenii vrednici de pe aceste meleaguri pline de istorie trudesc zi de zi ca ziua de mâine să fie mai bună decât ziua de azi.