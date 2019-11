Președintele Iohanis încalcă legea și umilește poporul român

Written by:

Ce să mai înțeleagă poporul dacă președintele Iohanis și premierul Ludovic Orban încalcă legile țării? Oare poporul este atât de manipulat și îndobitocit încât nu vede cine încalcă legile țării?

Europa îl vrea pe Iohanis președinte pentru încă 5 ani. Bazându-se pe acest aspect, pentru că voturile se numără în Europa și mai puțin contează pe cine aleg românii, președintele României încalcă legile cu nesimțire. Mai mult de atât, umilește pur și simplu poporul român care a căzut în capcana întinsă de el. A urlat permanent că PSD vrea să comande justiția și poporul a înghițit momeala. Zilele trecute a mers pe un șantier la o așa zisă inaugurare chiar dacă meritul președintelui în construcția unei conducte de gaze este zero. După cum s-a văzut mereu în ultimii trei ani Iohanis a încercat să blocheze orice inițiativă a guvernului PSD în ceea ce privește investițiile publice. Nesimțirea e fără limite în cazul președintelui, pentru că vrea încă un mandat în care să se plimbe prin toată lumea. Ca umilința să fie totală, slugile președintelui, cu acceptul său, au pus oameni ținând indicatoare în mâini pentru ca „LUMINĂȚIA SA” președintele reformat să găsească drumul către șantierul în cauză. Acesta e respectul președintelui pentru români. Așa arată „România normală” a președintelui Klaus Iohanis. Manifestările grandioase din timpul dictaturii comuniste erau glume în raport cu megalomania acestui profesoraș de provincie ajuns președinte. Cum să pui oameni în loc de indicatoare rutiere? Suntem în epoca sclavagistă? Oamenii ăia care au stat cu indicatoarele în mâini, în ploaie, doar pentru moftul președintelui, au familii? Ce au înțeles copiii acelor oameni când și-au văzut părinții umiliți în așa hal? Cu ce imagine vor crește acei copii?

Defilările și manifestațiile din timpul comunismului au fost înfierate. Cel puțin atunci erau motive de sărbătoare, că se construia peste tot. Această umilință însă întrece orice limite, întrece chiar și imaginația comuniștilor. Trecând peste această umilință la care au fost supuși recent românii ajungem la încălcărea legilor cu nesimțire pe care o practică Iohanis de când e președinte. A încălcat Constituția de mai multe ori și recent a încălcat legea care interzice afișajul electoral pe mașini. Biroul Electoral Central a obligat Uniunea Salvați România să dezlipească reclama electorală de pe mașinile partidului. Zilele trecute o mașină a PNL avea chipul președintelui Iohanis. E clar deci că legea este doar pentru alții și deloc pentru Iohanis și PNL care-l susține. Mai departe vedem că premierul desemnat Ludovic Orban calcă pe urmele șefului său Iohanis. 3 miniștri ai cabinetului Orban au fost respinși în comisiile parlamentare. Toți premierii desemnați până acum au schimbat propunerile dacă cei desemnați au fost respinși de parlamentari. Până la urmă, vrea cineva ori nu, buni sau răi, parlamentarii reprezintă poporul. România este condusă de popor prin reprezentanți, adică prin parlamentari, spune Constituția României. Dacă toți premierii desemnați, timp de 30 de ani, au respectat regula și au făcut alte propuneri de miniștri în cazul în care unele propuneri au căzut în comisiile parlamentare, cum își permite Ludovic Orban să treacă peste votul aleșilor poporului? Ce are el în plus față de ceilalți premieri desemnați timp de 3 decenii? Să reamintim faptul că Ludovic Orban este, în acest moment, doar un șef de partid, ba mai este și fără loc de muncă, deci e un șomer care se vrea prim ministru ca să aibă și el o leabă babană. Dacă aleșii poporului respectă legea și regulamentele Parlamentului, Ludovic Orban, un cetățean oarecare, cum își permite să încalce legea și voința parlamentarilor, adică voința poporului? E clar că Iohanis și liderii liberali calcă în picioare legile României și, din păcate, poporul este prea îndobitocit ca să mai reacționeze. Fiecare doarme așa cum își așterne, spune o veche vorbă a poporului român. Tot acest popor va avea în frunte, în următorii ani, doi indivizi care încalcă legea. Sărac popor român bogat, bogăția o iau EI, iar tu rămâi cu umilința! (C. ȘTEFAN)