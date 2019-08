Politehnica Iaşi a făcut dresaj de zile mari cu urmaşii „câinilor roşii”

Vineri 9 august 2019, etapa nr.5 din Liga I, stadion „Emil Alexandrescu” din Iaşi, spectatori 7.000. Politehnica Iaşi: Denis Rusu, Adria Gallego, Cosmin Frasinescu, Bradley Diallo, Andrei Radu, Andrei Haţiegan (min.60 Platini), Nicandro Breeveld, Florian Loshaj, Juan Pablo Passaglia (min.60 Didac), Ovidiu Horsia, Andrei Cristea (min.72 Adrian Bălan). Antrenor Mihai Teja. Dinamo Bucureşti: Cătălin Straton, Gabriel de Moura, Linas Klimavicius, Denis Ciobotariu, Sin Andrei Dumitru, Deian Cristian Sorescu (min.65 Robert Moldoveanu), Alexandru Răuță (min.82 Ricardo Grigore), Kevin Bru, Andreas Mihaiu, Daniel Popa (min.83 Geani Creţu), Mattia Montini. Antrenor Sebastian Moga. Arbitri: central Sebastian Coţescu, asistenţi Ciprian Danşa şi Alexandru Cerei.

Neînvinsă în primele patru etape, Politehnica Iaşi şi-a continuat momentul de glorie şi în etapa a V a când, pe teren propriu, a dat piept cu amărâta echipă bucureşteană Dinamo Bucureşti. Pentru că renumita poreclă “câinii roşii” nu li se mai potriveşte dinamoviştilor de foarte mult timp, de peste un an de zile, de când au ajuns un soi de “padoc al milei” al Ligii I. Dinamoviştii sunt porecliţi de zeci de ani “câinii roşii”, dar nu mulţi, unii chiar suporteri împătimiţi ai echipei bucureştene, ştiu de unde vine această poreclă. Misterul a fost elucidat de Ion Pârcălab, fosta glorie dinamovistă care a jucat cu toţi fraţii Nunweiller şi care a explicat într-un interviu de ce au fost porecliţi Nelu şi Lică Nunweiller aşa. ”Am jucat și cu VI (Radu) și cu III (Ion) și cu IV (Lică), cu Nunweillerii. Câini erau denumiți pentru că jucau dur, la rupere, Nelu și cu Lică Nunweiller, iar ăia de la Rapid i-au numit așa fiindcă rupeau oasele, pe românește. Iar roșii fiindcă era echipamentul de această culoare. Asta ar fi definiția corectă a poreclei. Dar în echipa Dinamo nu erau doar Nunweillerii, mai erau și alți câini, mai un câine-lup, mai un doberman, mai un caniș, mai un dulău”, a precizat Ion Pârcălab. Iar Ion Nunweiller îşi aminteşte: “Eu şi fratele meu Lică evoluam fundaşi centrali şi eram răi în joc şi curajoşi. Noi, fiind copii de saşi, eram roşcaţi şi, când alergam, ne înroşeam foarte tare. Odată, într-un meci cu Rapid, atacanţii lor Dumitriu II şi Ionescu, care ne ştiau de frică şi nu-şi permiteau să ne dribleze, ne-au întrebat: Ce sunteţi, mă, aşa de răi? Parcă sunteţi nişte câini roşii. Apoi, suporterii lor au dus vorba mai departe şi aşa ne-a rămas porecla”. Revenind în Dealul Copoului din zilele noastre, să mai spunem că elevii ieşeni ai lui Mihai Teja şi-au mulţumit şi de data aceasta suporterii şi i-au învins pe adversari. Golurile victoriei au fost marcate în prima repriză de Nicandro Breeveld şi Ovidiu Horşia în minutele 23 şi 31. Iar la final de meci, tehnicianul Mihai Teja a spus mulţumit: „Suntem bucurosi că am câştigat în faţa unei echipe de tradiţie, o echipă cu o istorie în spate. Multumesc suporterilor care au venit în număr mare să ne vadă şi sper că au plecat mulţumiţi de la stadion. Îmi doresc să creştem de la joc la joc. Vreau să le spun jucătorilor şi suporterilor că trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, deocamdată nu am făcut nimic. Nu vreau să vorbesc despre Dinamo!”. Şi ca şi cum mesajele din tribune transmise dinamoviştilor, “B-ul, B-ul!”, nu ar fi fost suficiente pentru tabloul umilinţei totale, nici Sebastian Moga, antrenorul lui Dinamo, nu s-a ferit să-și critice public jucătorii pentru evoluția modestă din înfrângerea de pe terenul lui Poli Iași: „Chiar dacă am jucat cu doi atacanți, n-am avut șanse de gol. N-am venit cu centrări, n-am câștigat un duel unu la unu. Păcat! Am venit cu speranțe mari. N-am avut nici atitudine.Muncim în continuare și rămâne să sperăm. Iașiul nu ne-a surprins, dar am luat cu ușurință golurile pe niște greșeli personale. O să facem analiza jocului să vedem fiecare ce am greșit. Aveam pretenții mai mari. Au contat mult și cele cinci absențe ale noastre, pentru că în pregătiri am arătat altfel. Se simte lipsa lui Nistor, a lui Mrzljak. Cred că e cel mai slab debut al lui Dinamo din istorie (n.r. iar pentru ieşeni este cel mai bun debut de Liga I din istoria clubului moldovean). Să sperăm că echipa își va reveni odată cu revenirea antrenorului principal Eugen Neagoe”, a declarat Sebastian Moga. Menţionăm că, până la închiderea ediţiei ziarului, în etapa a V a s-au mai disputat meciurile: Academica Clinceni – Chindia Târgovişte 3-1, Gaz Metan Mediaş – Astra Giurgiu 1-0 şi CFR Cluj – AFC Hermannstadt 3-0. Iar după cinci etape liderul Ligii I este CFR Cluj cu 13 puncte, golaveraj 13-3. În etapa următoare, cu nr.6, Politehnica Iaşi va juca, duminică 18 august de la ora 21.00, la FCSB. (Gabriel BALAŞA)