Polistiren expandat: Ce este și de unde îl cumperi în Iași

Unul dintre cele mai bune materiale de izolare, folosit la scară largă deja, este polistirenul. Polistirenul expandat este un materiale de izolare cu proprietăți termice foarte bune, care îți permite să realizezi anveloparea clădirii, obținând astfel atât un plus de confort la interior, cât și eficiență termică la nivelul clădirii. Te invităm să afli mai multe detalii despre polistiren, despre caracteristicile acestuia, dar și unde îl poți găsi, dacă ești din Iași.

În Moldova au fost izolate în ultimii ani nenumărate clădiri, majoritatea folosind polistirenul ca material de bază. Astfel dacă ai nevoie de polistiren Iasi ar trebui să știi că la Matis găsești întotdeauna cele mai bune oferte, care să te ajute să aduci și casei tale confortul dorit.

Ce este polistirenul expandat?

Polistirenul expandat, cunoscut și sub numele de Expanded PolyStyrene sau EPS, este un material termoplastic, folosit în general pentru anveloparea clădirilor. Polistirenul este un material prezent în aproape toate sectoarele de activitate, însă pe zona construcțiilor el aduce un aport semnificativ, deoarece într-un top al celor mai performante materiale de izolare, el ocupă o poziție fruntașă.

Dacă ar fi să facem o comparație între polistiren și celelalte materiale de izolare, vom vedea că există o anumită caracteristică ce face ca acest material să fie unul dintre cele mai performante. Coeficientul de conductivitate termică este criteriul după care se diferențiază materialele de izolare, această caracteristică însemnând de fapt capacitatea unui material de a permite aerului și implicit a căldurii să treacă la exterior.

Comparație între polistiren și alte materiale de izolare

Astfel, polistirenul se află în topul materialelor de calitate în ceea ce privește izolarea locuințelor, judecând după acest coeficient, deoarece diferențele de valori între el și celelalte două materiale concurente sunt deosebit de mici. Astfel, vata minerală are un coeficient de conductivitate termică λ de 0.04-0.05 W/mK, polistirenul are un coeficient de 0.04 W/mK, iar spuma poliuretanică are un coeficient de conductivitate termică de 0.02-0.03 W/mK.

Practic, cu cât valoarea acestui coeficient este mai mică, cu atât materialul este mai puțin permisiv la schimburi de căldură cu exteriorul, lucru ce înseamnă și un coeficient de izolare termică mare.

De ce contează coeficientul de izolare termică?

Dacă te-ai hotărât să izolezi o casă cu polistiren extrudat înseamnă că vrei ca în interiorul casei tale să se păstreze o armonie la nivelul ambientului interior. Izolarea termică a locuinței rezolvă problema consumurilor foarte mari cu energia și aduce confortul termic în casa ta.

Într-o locuință există câteva elemente structurale care întâmpină dificultăți din punct de vedere al retenției de căldură, iar aceste zone sunt denumite punți termice.

Punțile termice cunoscute sunt: acoperișul, planșeul peste subsol, planșeele în general și golurile pentru uși și ferestre. Pentru că o locuință nu este un monolit perfect atunci este lesne de înțeles că în zona îmbinărilor va fi cea mai mare pierdere a căldurii, în consecință aceste zone vor trebui izolate.

Din fericire polistirenul expandat rezolvă această situație, iar faptul că are și un preț cu mult mai bun decât celelalte tipuri de materiale de construcții face ca acest material să fie preferat atât de către beneficiari individuali, cât și de firmele de reabilitare a construcțiilor.

Polistirenul este un material care nu se deteriorează în timp și care nu permite dăunătorilor să creeze cuiburi în structură, care să deterioreze astfel izolația. Așadar polistirenul rămâne un material de bază în lucrările de reabilitare termică tocmai datorită proprietăților pe care le oferă.

Dacă și tu vrei să îți izolezi locuința, atunci tot ce îți rămâne de făcut este să cauți polistiren expandat în Iași și să te bucuri de avantajele pe care acesta le oferă la nivel de calitate și de eficiență.