Poli Iaşi a realizat scorul etapei în play out

Amenințat tot mai serios de conducerea clubului ieşean cu demiterea, antrenorul Flavius Stoican a reușit să își motiveze elevii. Moldovenii au făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale sezonului împotriva unor călărășeni lipsiți de orice idee ofensivă. Partida a fost arbitrată la centru de bucureşteanul Radu Petrescu ajutat la tuşe de asistenţii Vladimir Urzică şi Valentin Avram. Platini a deschis scorul în minutul 39, dintr-o pasă venită de la Patrick Petre, 1-0 fiind şi rezultatul înregistrat la pauză. Fostul dinamovist a început partida pe bancă, dar a intrat în locul accidentatului Andrei Burlacu. În partea a doua a jocului, ieșenii s-au dezlănțuit pe final. Joao Teixeira a marcat pentru 2-0 în minutul 71, dintr-o lovitură de la 11 metri, iar Ionuț Cioinac a majorat diferența în minutul 73 cu o lovitură de cap. Micuţul Patrick Petre a stabilit rezultatul final, unul neverosibil, la ultima acțiune a jocului, după ce a driblat portarul oaspete. Iată şi formaţia câştigătoare trimisă în teren de tehnicianul Flavius Stoican: Rusu – Gallego, Frăsinescu, Mihalache, Sin, Qaka, Cioinac (min.80 Mihăescu), Burlacu (min.22 P. Petre), Nascimento, Semedo (min.63 Teixeira), Platini. În celelalte meciuri din ale etapei a IX a din play out scorurile au fost: FC Botoşani – FC Voluntari 2-0, Dinamo Bucureşti – Gaz Metan Mediaş 2-0 şi AFC Hermannstadt – Concordia Chiajna 1-0. Iar clasamentul după nouă etape se prezintă astfel: 1. Gaz Metan Mediaş 38 puncte (golaveraj 16-6), 2. Dinamo Bucureşti 37 (14-6), 3. FC Botoşani 29 (9-9), 4. Politehnica Iaşi 28 (9-9), 5. FC Voluntari 23 (10-10), 6. AFC Hermannstadt 22 (5-13), 7. Dunărea Călăraşi 21 (5-13), 8. Concordia Chiajna 16 (11-13). Iar în etapa a X a programul de play out este: Dunărea Călăraşi – FC Botoşani (marţi 14 mai ora 18.15), Gaz Metan Mediaş – Poli Iaşi (marţi 14 mai ora 21.00), AFC Hermannstadt – Dinamo Bucureşti (miercuri 15 mai ora 18.15) şi FC Voluntari – Concordia Chiajna (miercuri 15 mai ora 21.00). Iar în etapa nr. 11 orarul partidelor de play out este următorul: FC Botoşani – Gaz Metan Mediaş (vineri 17 mai ora 20.30), Poli Iaşi – AFC Hermannstadt (sâmbătă 18 mai ora 15.30), Concordia Chiajna – Dinamo Bucureşti (sâmbătă 18 mai ora 18.00) şi FC Voluntari – Dunărea Călăraşi (duminică 19 mai). (Gabriel BALAŞA)