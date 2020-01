PNDL este pușculița românilor că statul ia cu 10 mâini și abia scapă câteva ceva la oameni

La Duda Epureni, în județul Vaslui, au fost finalizate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) investiții publice în valoare de 86 miliarde lei vechi.

Noul an începe, din păcate, cu vești mai puțin bune pentru români. Dobânzile la credite au crescut spectaculos, leul se devalorizează masiv, Fondul pentru Dezvoltare și Investiții dispare, însă apar noi taxe și impozite, între care se remarcă taxa auto care se „coace” acum în laboratoarele de la Cotoceni. Prețurile au crescut la toate produsele și serviciile, pensiile cele mai mici „îngheață”, ba mai mult de atât, în luna ianuarie pensiile se plătesc mai târziu ca să aibă Iohanis bani pentru avioanele vechi americane, că doar tot l-au pus americanii președinte. Prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) inițiat de guvernul PSD s-au realizat investiții publice pe tot cuprinsul țării. Guvernul președintelui Iohanis lansează minciuni cum că PNDL a fost pușculița primarilor PSD. Minciuna are picioare scurte. Mulți primari de la PNL au beneficiat de fonduri pentru investiții prin PNDL. Unii primari PNL s-au lăudat în campania electorală pentru europarlamentare cu investiții publice realizate prin PNDL și au plimbat candidații pe drumuri asfaltate cu bani alocați de guvernul PSD. Acum vreo doi ani în toate comunele și orașele pe unde am trecut se vorbea numai de PNDL. La momentul inițierii acestui program național de importanță strategică toți erau sceptici. Aveau dreptate să fie neîncrezători. Până atunci se vorbea numai de crize, de lipsă de bani, de sărăcie lucie. S-au găsit bani și programul a demarat în forță, iar azi se vorbește despre drumuri asfaltate, școli moderne și dispensare în multe localități ale României. Unii primari se gândesc la aducțiune de gaz metan, pentru că au reușit să asfalteze drumuri, să rezolve problema unităților de învățământ și să realizeze alte investițiile necesare. Gazul metan este necesar în toate localitățile pentru că-i mult mai ieftin decât lemnul, iar încălzirea cu gaz metan ar aduce economii serioase gospodăriilor.

Toate localitățile din România au beneficiat de fonduri guvernamentale pentru investiții publice. Zeci de mii de kilometri de asfalt s-au turnat, pe baza acestui program, prin localități unde noroiul făcea legea. Oamenii sunt mulțumiți că ies din gospodării pe asfalt. „PNDL a fost pușculița oamenilor, că statul ia cu zece mâini și dă cu jumătate de mână oamenilor. Am finalizat proiecte prin PNDL în valoare de 86 miliarde lei vechi. Altă posibilitate financiară era exclusă pentru comuna noastră ca să facem investiții publice așa de mari. S-au asfaltat drumuri, am avut proiect cu betonarea unor șanțuri, căminul a fost consolidat și acoperit, școala de la Bobești are acoperiș nou și mai avem în plan un kilometru de asfalt la Duda. Am terminat un pod unde erau mari probleme cu circulația. Investiția la pod s-a ridicat la 3,8 miliarde lei vechi. A fost un an bun, sper ca și-n 2020 să fie bani pentru continuarea programul de investiții. Mai este mult de lucru”, spune Petrică Chiriac, primarul comunei Duda Epureni.

Mulți aleși locali sperau să aducă gaz în localitățile lor, să asfalteze în continuare drumuri, să facă dispensare, adică să-și ducă mai departe programul de investiții publice prin Fondul pentru Dezvoltare și Investiții. S-a schimbat guvernul că așa au vrut cei din străinătate care au interes ca românii să rămână săraci și iată că un important instrument pentru finanțarea investițiilor publice locale a fost desființat. E vorba de Fondul pentru Dezvoltare și Investiții de la care multe comunități aveau mari așteptări. Acest fond era un mecanism de creditare accesibil comunităților locale. Prin acest fond s-ar fi realizat alte investiții publice necesare. Dezvoltarea țării și stimularea investițiilor private se face începând cu investiții publice. Dacă sunt drumuri de asfalt, apă curentă, canalizare, gaz metan, curent electric în orice localite, școli moderne pentru copii, dispensare, atunci apar și investițiile private care dau locuri de muncă și astfel crește nivelul de trai. Din păcate mecanismul de care vorbeam anterior a fost desființat de guvernul Iohanis. Ce interes are individul ăsta, pus în fruntea țării de unele cercuri influente din America și Europa, ca România să fie dezvoltată? Ce interes are individul ăsta ca satele Moldovei să aibă asfalt, apă curentă, canalizare, școli moderne în care să învețe copiii, dispensare în care să se trateze oamenii, cămine culturale în care să fie continuate tradițiile deosebit de frumoase din această zonă și investiții private care să genereze plus valoare? Răspunsul e la fiecare cetățean.

Că tot suntem la Duda Epureni. Cu ceva timp în urmă a fost un primar care a trecut și pe la fostul PDL patronat de Băsescu și pe la PNL și a stat destui ani în fruntea comunei. A prins și perioade în care au fost bani pentru investiții publice. Omul însă e „cârciumar, să trăiți” și cum să se priceapă el mai mult decât la „zeciuială”? Vremea „zeciuielii” a trecut demult și a fi primar acum e foarte greu pentru ești obligat de oameni să inițiezi investiții publice pentru modernizarea comunităților, așa că e aberant să vorbești acum de „pușculițe”. Liberalii însă mai au sechele de pe timpul când PNL fiind la guvernare aloca bani cu dedicație pentru anumite firme. Mai există și acum lucrări începute și neterminate din vremurile în care se dădeau bani cu dedicație pentru anumite firme. O parte din acei bani se regăsesc în averile multor politicieni și „bișnițmeni”. Inclusiv premierul de azi al României a trăit doar din politică pentru că e modest săracul! Cert este că oprirea finanțării investițiilor publice va aduce dezastru în localitățile patriei. Probabil asta este intenția lui Iohanis și ordinul pe care l-a primit odată cu sprijinul pentru obținerea celui de-al doilea mandat de președinte. Ar fi bine să ne înșelăm și dezvoltarea localităților Moldovei să meargă mai departe, dar deja încep să apară semnale de la Cotroceni cum că lipsesc banii necesari investițiilor publice, ba chiar e nevoie de noi taxe și impozite, pentru că e aberant ca românul să trăiască mai bine. (B. A. U.)