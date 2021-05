Planul Urbanistic General este un obiectiv foarte important pentru dezvoltarea orașului Vaslui

Written by:

Written on:

Fără să majoreze taxele și impozitele locale, administrația vasluiană a reușit să identifice fondurile necesare inițierii unor obiective majore. Odată cu modernizarea orașului, prin modernizarea străzilor, utilități, sprijin pentru domeniul economic, implicare în soluționarea problemelor sociale, dezvoltarea domeniului cultural, s-au creat premisele unei creșteri fără precedent a municipiului Vaslui. Acum Vasluiul arată ca un oraș european, construcțiile private și publice s-au înmulțit și este nevoie de un Plan Urbanistic General nou care să corespundă noilor cerințe. Sunt multe solicitări din partea cetățenilor pentru introducerea în intravilan a unor suprafețe de teren, iar suprafața administrativă a crescut. Fostele sate aparținătoare au devenit cartiere ale orașului Vaslui și se modernizează și, totodată, pentru multe suprafețe de teren din oraș aflate în extravilan există solicitări pentru introducerea în intravilan. „S-au eliberat anul trecut 580 de autorizații de construcție, deci orașul se dezvoltă. Noi avem grijă ca noile construcții să aibă acces la utilități și la străzi modernizate. Totuși e bine să avem răbdare pentru că-i imposibil să spunem că le facem pe toate deodată”, a mai spus primarul municipiului Vaslui.

E primăvară și ca-n fiecare an, cu excepția anului trist 2020, la Vaslui încep activitățile culturale care se duc până la finalul anului. Respectând restricțiile impuse prin lege, vasluienii se vor bucura în acest an de Trâgul de Paști, de manifestarea Mai cu Folk, de Serbarea Florilor, care se desfășoară pe 22-23 mai sau de concertul Filarmonicii din Copou. Acestea sunt cu adevărat vești bune pentru că vasluienii apreciază latura culturală a manifestărilor devenite deja tradiționale. Aceste manifestări culturale completează dezvoltarea armonioasă a municipiului reședință de județ. Al cui este meritul știe orice vasluian însă merită menționat din nou că ultimii ani, de când la șefia administrației locale este inginerul constructor Vasile Pavăl, constituie cea mai bună perioadă de dezvoltare a municipiului Vaslui. Orice afirmație contrară este minciună.

Încheiem reportajul de față spunând că au răsărit din greșeală și pe la Vaslui câțiva flecari. Astea sunt vremurile. Așa se numesc cei care au ajuns din greșeală, ca să evităm a spune altfel, prin Consiliul Local Vaslui. Aceștia sunt cu partidul în gură toată ziua, cu toate că, atenție, la Vaslui, de când este primar inginerul Vasile Pavăl, politica și partidul sunt noțiuni abstracte în administrația locală.