Peste vreo doi ani vor fi prețuri normale la energie electrică

După ce peneliștii la braț cu useriștii au aruncat pietroiul în balta liberalizării prețurilor la energie, ca să arate sponsorilor personali din Vest că ei sunt șmecheri la ei acasă, acum o armată de specialiști coordonați de premierul Ciolacu încearcă să-l scoată. S-a format comisie consultativă pentru a căuta soluții ca prețurile să nu sară în aer cum s-a mai întâmplat. Liberalizarea a făcut-o ministrul Virgil Popescu pe când era Ludovic Orban premier. Câtă șpagă au luat?

Zilele acestea ministrul Sebastian Burduja, de la Energie, a spus că abia într-un an sau doi vor fi prețuri normale la energia electric atât pentru consumatorii casnici cât și pentru cei industrali. Cum industria există, dar lipsește cu desăvârșire, au mai rămas de protejat consumatorii casnici. La Palatul Victoria a avut loc recent prima reuniune a Comitetului interministerial pentru protejarea consumatorilor vulnerabili și combaterea sărăciei energetice, organism consultativ înființat prin decizie a premierului Marcel Ciolacu la finele lui noiembrie, anul curent cu scopul de a identifica și propune soluții economice, sociale și legislative pentru stabilitatea sectorului energetic din România și a protejării categoriilor sociale vulnerabile.

Comitetul este condus de vicepremierul Marian Neacșu, în calitate de președinte, alături de vicepreședinții Sebastian Burduja, ministrul Energiei, și Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, iar în componența sa se regăsesc reprezentanți ai tuturor ministerelor și instituțiilor de stat cu rol în asigurarea stabilității în sectorul energetic din România.

Membri titular ai acestui for consultativ sunt, de asemenea, reprezentanți ai mediului universitar și ai producătorilor și furnizorilor de energie.

Discuțiile s-au centrat pe modalitățile prin care să se mențină echilibrul energetic pentru consumatorii casnici și industriali după ridicarea plafonării prețului la energie, prevăzută la finalul lui martie 2025.

”Avem nevoie de o tranziție lină spre noua etapă din sectorul energiei, care să țină cont de categoriile vulnerabile de consumatori, să nu ignore consumatorii industriali, iar impactul în viața zilnică al trecerii la etapa următoare să fie cât mai redus pentru întreaga societate” a subliniat vicepremierul Marian Neacșu.

La rândul său, ministrul Sebastian Burduja accentuat asupra faptului că, în primă fază, vor fi avute în vedere măsuri pe termen scurt de stabilitate energetică, urmând ca într-un orizont mediu de timp, prin investiții și soluții inovative de producere și stocare a energiei, să scadă prețul energiei. ”Avem nevoie de o piață cât mai lichidă din aprilie, neblocată de câțiva jucători. Într-un an-doi, vom sta foarte bine la prețul energiei”, a încheiat ministrul de resort.

După reuniunea de astăzi, urmează ca grupuri de lucru reunite sub umbrela comitetului să identifice tot spectrul de probleme care compun tabloul de bază în generarea de măsuri adecvate obiectivelor țintite, inclusiv implementarea unui nou cadru legislativ care să intre în vigoare înainte de expirarea prevederilor actuale și dezvoltarea unei politici naționale vizând combaterea sărăciei energetice.