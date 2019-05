Penalty de trei puncte pentru FC Botoşani în duelul cu liderul din play out

În deschiderea etapei a XI a din play out, vineri 17 mai s-a jucat partida FC Botoşani – Gaz Metan Mediaş în faţa a aproximativ 1.500 de spectatori. Cea de-a 16-a confruntare în Liga I dintre cele două echipe a fost condusă la centru de Horia Mladenovici, un arbitru cu doar vreo trei prezenţe ca arbitru în actuala ediţie de campionat, ajutat la tuşe de asistenţii Andrei Constantinescu şi Vlad Bârleanu. De menţionat că primele 15 partide dintre botoşăneni şi medieşeni s-au terminat cu câte patru victorii fiecare iar şapte meciuri s-au încheiat la egalitate. Pentru meciul cu liderul de play out, găzarii Mediaşului antrenaţi de Edy Iordănescu, , antrenorul Liviu Ciobotariu a contat pe următoarea formulă botoşăneană: Fraisl – Miron, Pițian, Burcă (min.49 Holzmann), Patache, Jonathan Rodriguez, E. Papa, Oaidă, Ongenda (min.87 Târşa), Golofca (min.80 Buş), Fabbrini. În min.10 s-a produs primul corner al meciului, acesta aparţinând oaspeţilor şi care a rămas fără rezultat pe tabela de marcaj. După care un minut mai târziu jucătorii botoşăneni beneficiază de două cornere consecutive rămase de asemenea fără finalitate. Abia în min.20 FC Botoşani derulează primul atac mai consistent în urma căruia Burcă şutează de la 12 metri în braţele portarului Pleşca, fost cândva component al echipei botoşănene, iar trei minute mai târziu albanezul Papa iroseşte o nouă ocazie de gol pentru botoşăneni. În min.31 este rândul oaspeţilor să rateze şi o fac prin Rondon al cărui şut este prins din două mişcări de portarul austriac Fraisl. Atacurile botoşănenilor se amplifică spre finalul primei părţi a jocului şi în min.43 Fabbrini este agăţat în suprafaţa de pedeapsă a oaspeţilor iar centralul Mladenovici arată fără ezitare punctual cu var. Penalty-ul este executat cu siguranţă de argentinianul Jonathan Rodriguez (foto) care şutează în dreapta portarului Pleşca şi 1-0 este scorul înregistrat la pauză pe tabela de marcaj. Chiar dacă în minutul de prelungire arătat de central, acelaşi Rodriguez expediază o torpilă de la 30 de metri direct în transversal porţii Mediaşului. În repriza secundă Mailat ratează în min.60 o mare ocazie de egalare iar în min.66 centralul Mladenovici îi arată cartonaşul roşu din prima lui Marius Constantin pentru injurii adresate asistentului Andrei Constantinescu şi oaspeţii rămân în zece jucători. Ca o un soi de “compensare” din min.69 încep să curgă “galbenele” în tabăra botoşăneană, Piţian, Golofca, Rodriguez şi Miron fiind cei sancţionaţi pentru faulturi de joc. Scor final FC Botoşani – Gaz Metan Mediaş 1-0 şi trei puncte importante se duc în traista moldoveneascăîn urma unei partide în care, la FC Botoşani, italianul Fabbrini a fost cel mai bun jucător iar francezul Ongenda cel mai slab. În urma acestei victorii FC Botoşani îşi consolidează locul 3 în clasamentul play out cu 35 de puncte, golaveraj 12-9. Iar la final de meci, antrenorul Liviu Ciobotariu a spus mulţumit: “Vreau să-mi felicit jucătorii pentru această victorie. A fost o victorie muncită, o victorie cu emoții. Am întâlnit un adversar foarte puternic, o echipă care nu întâmplător se află pe prima poziție. Veneam după o serie pozitivă de rezultate și jocurile îmi dădeau speranțe că putem obține cele trei puncte. Un joc foarte greu pentru noi, jucătorii au dat dovadă de caracter. Nu am avut timp la dispoziție să pregătesc acest joc. Am venit joi la ora 1.00, i-am lăsat pe jucători acasă, am mâncat seara împreună și a trebuit să ne pregătim de următorul joc. Ăsta este programul și nu avem ce face. În prima repriză ne-am descurcat destul de bine, am avut o posesie bună, situații de a marca. În a doua repriză am vrut să securizăm rezultatul, am stat mai mult în defensivă și am reușit să obținem cele trei puncte”. Din tabăra învinşilor, tehnicianul Edy Iordănescu, băiatul generalului Iordănescu, a declarat: “Sunt trist pentru că am fost destul de nedreptățiți. E frustrant pentru că în ultimele șapte zile am avut trei jocuri, ne-am supus programării. Deplasare la București, șase ore, joc cu Dinamo, șase ore înapoi. Marți joc acasă cu Iași, 30 de minute în zece oameni, un cartonaș inventat efectiv la Olaru. Ieri nouă ore pe drum. Am plecat la 8 din Mediaș și am ajuns la 17 aici, am mâncat prânzul, la 19 ne-am antrenat și am mâncat cina pe la 21 și un pic. Azi am făcut o mișcare de dezmorțire și am încercat ca energia pe care o mai aveam să o punem în joc, să ne apărăm poziția de lider al play-out-ului. Din punctul meu de vedere, este o viciere clară de rezultat. Arbitrii au fost foarte, foarte neinspirați. Mergem acum nouă ore pe drum și ne gândim cum am pierdut acest joc. S-a rupt echilibrul la un fault inexistent. Fundașul central al Mediașului era pe traiectoria atacantului, nu întinde piciorul, nu întinde mâna, nu lovește adversarul. Este static iar adversarul intră în el. Ce trebuia să facă Larie? Să se evapore? Nu putea să se ferească. Nu poți să dai așa penalty. Jucătorii intră la pauză extrem de nervoși, ne dă peste cap tot planul tactic. Încerci să liniștești echipa, să le explici că trebuie să se concentreze pe joc și nu pe greșeala de arbitraj și vine momentul în care rupi echilibrul în teren. Susții că ai fost apostrofat de jucătorul Mediașului. Eu am auzit de încă de două-trei ori tușierul când spunea: galben la numărul 24 că a protestat, galben la nu știu care. Noroc că nu s-a apucat să împartă galbene pentru că terminam cu 5-6 jucători”. În etapa următoare, FC Botoşani va juca la FC Hermannstadt, meci programat pentru marţi 21 mai de la ora 18.30, după care în penultima etapă la Botoşani va veni Dinamo Bucureşti, partidă ce se va juca luni 27 mai de la ora 21.00. Iar în ultima etapă, cu nr.14, FC Botoşani va merge în Dealul Copoului pentru “eternul derby” cu Politehnica Iaşi. (Gabriel BALAŞA)