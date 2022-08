Pe urmele înaintașilor vrednici mânat de pasiunea pentru treaba făcută gospodărește

Written by:

Pe coline domoale ca vorba moldoveanului, acolo de când se știu, gospodarii de la Oșeștii Vasluiului au sărbătorit duminică ziua satului. Veche vatră moldovenească, satul Oșești păstrează încă tradiții frumoase. Aici, portul, cântecul, dansul, bucatele tradiționale moldovenești și înțelepciunea populară alcătuiesc un tablou viu parcă pictat de mâna unui maestru.

E o adevărată plăcere să calci pragul vechilor așezări moldovenești, unde frumusețea tradițiilor dar și obiceiurile moștenite arată cât de vastă este bogăția culturală și spirituală pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu. Cum se face că în locuri deosebite trăiesc și oameni deosebiți? „Să fim noi mai buni și, pe cât posibil, să ne abținem a judeca pe alții. Toți să punem umărul să facem comunitatea mai frumoasă. Nu toți vom face poduri, șosele și alte obiective, dar e bine să ne întrebăm tot timpul ce facem noi pentru comunitate”, a spus printre altele preotul paroh la sărbătoarea satului. Așa cum stă bine unor oameni gospodari, sărăbătoarea satului Oșești a fost deschisă cu o slujbă susținută de trei preoți. Priveam bucuria și mândria gospodarilor locului și-mi imaginam cum au fost mereu solidari mai ales în clipe de restriște, cum spune poetul. De aici, de la Oșești și de prin toate satele frumoase ale Moldovei și-au luat inspirația marii mânuitori de condei, că la sat frumusețea se îmbină armonios cu credința. Aici omul este mai aproape de Dumnezeu și de glie.

Cum gospodarii își aleg în frunte pe cel mai bun, că au ei un simț aparte, Oșeștii Vasluiului este bine administrat de un primar tânăr și ambițios. E om de-al locului care cunoaște problemele și caută permanent soluții pentru a moderniza comunitatea. Vorbeam cu domnia sa, cu ceva timp în urmă, și-mi spunea de eforturile ce se depun pentru a construi două unități noi de învățământ, pentru că legislația cam permite constructorilor să facă ce vor. O grădiniță nouă la Oșești va primi copiii comunității din toamnă. O altă grădiniță nouă a fost construită la Buda. E un sat vechi de răzeși care-și sărbătorește ziua la finalul verii. Acolo a fost prima femeie primar din România, iar minunea era consemnată cu litere mari în presa vremii. Iată că am ajuns la ceea ce spuneam anterior, că pe aceste meleaguri au trăit din toate timpurile oameni vrednici și hotărâți, iar urmașii lor se luptă să ducă mai departe cu cinste moștenirea spirituală.

„Doi ani am fost văduviți de această bucurie. Astăzi, în plină zi de vară, sărbătorim a XII-a ediție a sărbătorii satului Oșești. E o bucurie pentru mine să văd că ați venit în număr mare ca să fim împreună, să împărtășim gânduri și impresii, să ne sfătuim, pentru că împreună lucrăm să ne facem un trai mai bun. Aduc mulțumiri cetățenilor pentru că s-au implicat în activitatea de curățenie, pentru că, mai ales, la ceas de sărbătoare e bine să ne prezentăm în straie frumoase. Așa e obiceiul, așa e în firea lucrurilor. De asemenea, mulțumesc părinților că au răspuns afirmativ invitației noastre de a fi împreună astăzi”, a spus primarul comunei Oșești, Ioan Todirașcu.

„Trecând spre scenă, am auzit cum cineva spune să merg acolo, să merg la liberali. Noi (conducerea Consiliului Județean, n.r.) mergem peste tot, în toate comunitățile de oameni vrednici unde suntem invitați pentru că obiectivul nostru comun este să dezvoltăm toate localitățile județului. Au trecut doi ani de când am fost ultima dată aici. Apreciez eforturile administrației locale pentru realizarea unor obiective necesare. Am reușit să modernizăm drumul județean care vine în Oșești și vă spun acum că o să fac ceva ca până la anul să venim pe asfalt de la Negrești. E nevoie de această legătură. Fiind la ceas de sărbătoare vă doresc sănătate și împliniri pe toate planurile”, a spus președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, prezent la manifestarea de la Oșești.

„Promisiunile au fost făcute, cărțile au fost aruncate, deci îmi rămâne doar să vă adresez câteva urări: să aveți ploaie, pace și înțelegere. Sănătate și bucurie!”, a spus și vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan.

Cum tradițiile sunt îndrăgite pe aceste meleaguri, era imposibil să lipsească de aici un ansamblu folcloric. Cei mai mici dansatori ai comunei au creat cel mai emoționant moment al zilei când au urcat pe scenă în aplauzele tuturor. Directoarea Căminului Cultural din comună, Sofica Merilă, este o iubitoare de tradiții și se ocupă îndeaproape să educe copiii comunității în acest spirit.

Când soarele voia parcă să topească totul în cale, sărbătoarea comunei s-a „aprins”, iar noi am lăsat în urmă aceste meleaguri frumoase cu promisiunea că vom reveni cu aceeași bucurie și altă dată.