Pe meleaguri de poveste unde vrednicia și buna credință sunt soluții ale reușitei

Zi de zi ne convingem că vrednicia moldoveanului este o realitate, la fel ca ospitalitatea. O comună cu 1.800 de locuitori, cu multe sate, răzlețite, reușește performanțe greu de egalat chiar și de comunități mai grupate și mai mari. La Găgești, în județul Vaslui, primarul Costică Stupu a reușit să realizeze investiții publice la care abia dacă visau locanicii în urmă cu ceva timp.

Ce peste tot în Moldova sunt zone mai vizibile, care s-au dezvoltat mai repede și zone mai retrase care au fost lăsate în uitare. Mai trist este că zonele mai retrase au avut „lipici” pentru unii șmecheri, crezând că acolo totul este posibil. De unde că banii erau puțini, alocările de la nivel guvernamental se făceau pe culori politice, ca și acum, de fapt și acei bani erau trecuți pe persoană fizică de vreun primar care a crezut că a inventat mersul pe jos, cum spune moldoveanul. Comunitatea rămânea mai departe în noroi pentru ca unii să-și rotunjească averile. A trecut acea perioadă foarte tristă pentru comuna Găgești. Acum se fac investiții publice în realitate, iar oamenii apreciază că și deasupra comunei lor a răsărit soarele. Primarul Costică Stupu a inițiat atâtea investiții publice la Găgești cât abia dacă încercau să viseze localnicii.

Drumul județean recent modernizat șerpuiește pe coline și coboară în Găgești. Chiar de la intrarea în satul centru de comună se văd eforturile administrației locale pentru creșterea nivelului de confort, pentru a face zona mult mai atractivă. Am întâlnit multe investiții finalizate sau în lucru, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), program guvernamental desființat de guvernarea de azi pentru că era inițiat de guvernarea de ieri. Așa-i în România, dar asta-i altă poveste. Mai urlă și azi unii, care au fost la guvernare până recent, că s-au furat mulți bani de la PNDL. Ca să fie clar, această afirmație este o mare și gogonată minciună. PNDL, programul pus în practică de guvernul PSD, a scos la lumină mii de comunități locale și niciun primar n-a fost condamnat până acum că ar fi furat din banii statului. Mai degrabă s-a furat pe timpul guvernărilor PDL sau PNL. Trecem la probleme care merită cu adevărat atenție. Declarațiile pur politice interesează deloc pe cetățeanul de rând care vrea drum de asfalt până la poartă, școli moderne pentru copii, apă curentă în bătătură, centru social, cămin cultural, dispensar la el în sat, medic de familie la el în sat și așa mai departe. Apropo de medic de familie. Comuna Găgești este văduvită de medic de familie, ca multe alte comunități locale din județul Vaslui și din Moldova. Aici nu este medic de familie. Oamenii sunt obligați să meargă la Murgeni, dar și acolo au probleme. Medicii de familie de acolo au listele complete și doar cu multe rugăminți acordă consultații și locuitorilor din satele comunei Găgești. Direcția de sănătate publică Vaslui se face că nu înțelege, respectând nota în care se complac instituțiile publice din România „cadorisite” de vreo doi ani cu multe slugi politice galbene și albastre la conducere.

„Se lucrează la un dispensar nou și modern. Problema este medicul de familie. Ceea ce ține de noi facem. Adică asigurăm condiții foarte bune pentru cadre medicale și pentru oameni, dar de unde luăm medicul de familie care să deservească populația comunei?”, spune vizibil nemulțumit primarul Costică Stupu.

Apropo de nemulțumiri, primarul Stupu este obișnuit să rezolve problemele comunității. A preluat o situație imposibilă în urmă cu mai mulți ani. Câteva proiecte mari erau blocate pentru că dispăruseră banii. Guvernul alocase bani pentru construcția unor poduri absolut necesare în comunitate, dar banii s-au evaporat. Primăria era pe minus mult, iar primarul Costică Stupu a reușit să facă și multe investiții publice și să echilibreze situația administrației locale. Asta înseamnă management.

Spuneam că am făcut o vizită prin satele comunei. Acum vreo câțiva ani majoritatea drumurilor erau de pământ. Era jale aici la Găgești. Acum gospodarii locului au drumuri de asfalt și peste tot se construiesc ori s-au finalizat obiective de importanță majoră pentru comunitate. „Avem 9 investiții mari prin PNDL. Acum situația este mult diferită de alte timpuri. ~n acest program guvernamental, mai întâi se fac lucrările, devizul și apoi se decontează. Ce, se mai dau bani înainte cum se dădeau cândva? De ce să fac studiu de fezabilitate dacă n-am finanțare?”, mai spune primarul de la Găgești.

Grădiniță nouă, dispensar modern, centre sociale în lucru, dar cea mai mare problemă o reprezintă aducțiunea cu apă

Am văzut câteva șantiere în comună semn că aici situația se îmbunătățește pe zi ce trece. Totuși există o nemulțumire a primarului preluată de la gospodarii locului. „Cel mai important obiectiv este apa și canalizarea. Este o dorință a oamenilor. Mi-au spus de nenumărate ori: <<Ai făcut drumuri, ai făcut școli și altele, dar noi vrem apă>>. Apa este cel mai important obiectiv al meu, ca să nu spună că am stat degeaba la primărie”, afirmă în continuare primarul comunei Găgești.

De menționat în acest context este faptul că pe șesurile din Găgești sunt izvoare de mare adâncime. Dacă sapi la 60-70 de metri apa iese singură din pământ și este apă de calitate. Sunt și surse de suprafață ca peste tot dar sunt de calitate îndielnică, pe când apa de la mare adâncime este pură, este proprie consumului uman. Pe aceste surse de apă se bazează primarul Stupu ca să facă aducțiune cu apă în comună. „Era un proiect făcut degeaba pentru că e absurd să faci 40 de kilometri de rețea. Comuna are circa 1.800 de locuitori, e comună mică, dar e întinsă, cu multe sate. Cei de la Aquavas, operatorul județean de apă și canalizare, mi-au spus că e imposibil să faci așa ceva. 40 de kilometri de rețea e mai mult decât are un oraș. Cei dinaintea mea au dat degeaba 1,5 miliarde lei vechi pe proiect. Vom face rețea de apă dar cu foraje de mare adâncime, iar canalizarea o facem cu fose septice. Am achiziționat recent vidanjă cu dublă funcție, ai posibilitatea să o folosești și ca mașină de intervenții la incendii. Am reușit să asfaltăm câteva sectoare de drumuri foarte importante pentru oameni. La Tupilați am asfaltat un drum în pantă care devenea greu accesibil când ploua. Mai am câteva proiecte de asfaltare și după finalizare, problema drumurilor este rezolvată în proporție de 90%. Au fost 9 proiecte numai prin PNDL. Am avut apoi două proiecte pentru modernizarea iluminatului public. Tot prin PNDL rezolvăm problema celebrelor poduri. 3 poduri se contruiesc din nou, iar unul se modernizează. Pe fonduri europene avem un proiect pentru tablete destinate elevilor. Este la procedura de achiziție. Un alt proiect pe fonduri europene este pentru achiziția de măști și dezinfectanți. O altă reușită recentă este legată de plata taxelor și impozitelor locale. Revin și spun că apa și canalizarea, dar în special apa este cea mai mare problemă de rezolvat”, mai spune primarul comunei Găgești.

Reamintim că Primăria Găgești este prima instituție din județul Vaslui care calculează automat taxele locale și le încasează prin portalul de e-Guvernare. Primăria Găgești oferă posibilitatea plății tuturor taxelor locale și a amenzilor de pe orice dispozitiv conectat la internet. Este prima primărie din județul Vaslui care permite calcularea automată a valorii taxelor locale pe baza criteriilor stabilite prin Codul Fiscal și Hotărârile de Consiliu Local, precum suprafață, număr persoane, durată etc.

„Suntem o comunitate mică dar dinamică și acest lucru obligă administrația locală, respectiv primarul și aparatul său de specialitate, la eforturi susținute de modernizare a infrastructurii rutiere, sanitare și școlare.

Ne-am preocupat în primul rând de crearea condițiilor optime pentru implicarea activă a cetățenilor noștri pe piața muncii, ceea ce a dus la scăderea șomajului pe plan local și la creșterea veniturilor populației, am realizat aceasta prin organizarea unor cursuri pentru asistenți maternali și asistenți persoane vârstnice. Am asigurat consultant și sprijin pentru persoanele interesate, astfel că în prezent în cadrul comunității noastre activează 150 de asistenți maternali și 70 asistenți persoane vârstnice.

După mulți ani de eforturi nesistematice am început în ultimii 3 ani o abordare strategică a investițiilor în comunitatea noastră, în acest sens a fost întocmită Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Găgești 2014-2020.

În cadrul efortului nostru de dezvoltare, de un real folos a fost pentru noi accesarea fondurilor puse la dispozitie prin Programul Național de Dezvoltare Locală, program special structurat pentru abordarea de către comunitățile mici a unei dezvoltări armonioase a tuturor domeniilor de interes social.

Prin funcționarea sa, Programul Național de Dezvoltare Locală a ajutat în mod direct capitalul românesc să se consolideze și să se dezvolte, ca urmare a faptului că obiectivele de investiții finanțate prin acest program, au fost executate de către firme românești. Prin accesarea fondurilor puse la dispoziție de Programul Național de Dezvoltare Locală am avut în vedere modernizarea școlilor, a infrastructurii rutiere și a infrastructurii sanitare.

Prin accesarea fondurilor puse la dispoziție de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale am avut în vedere întreținerea optimă a drumurilor prin achiziționarea unui autogreder.

Prin accesarea fondurilor puse la dispoziție de Agenția Fondului de Mediu am avut în vedere utilizarea optimă și creșterea valorii terenurilor degradate din comuna noastră prin împădurirea a 106 ha.

Totodată prin informatizarea compartimentelor Impozite și taxe și Registrul Agricol și prin eforturile susținute realizate de specialiștii ce activează în cadrul acestor compartimente, am realizat o creștere a gradului de colectare a taxelor concomitent cu o creștere a transparenței activităților din acest domeniu.

Această preocupare ne-a dat posibilitatea asigurării de fonduri proprii pentru realizarea de investiții și lucrări în folosul oamenilor în domenii cum ar fi: învățământ, religie și sport, iluminat public, cultură”, mai spune primarul comunei Găgești Costică Stupu.

Având în vedere cele prezentate mai sus afirmăm și de această dată că proverbul cu omul sfințește locul este o certitudine. Aceste meleaguri de poveste se dezvoltă armonios făcând ca întreaga zonă să devină mult mai vizibilă și atractivă.