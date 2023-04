Parteneriatul public-privat pentru protejarea copiilor de violență, exploatare și abuz, transpus în rezultate la nivelul județului Vaslui

La aproximativ un an de la colaborarea materializată în proiecte de anvergură pentru protejarea și sprijinirea copiilor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, dar și a celor aflați în situații de vulnerabilitate din județul Vaslui, Consiliul Județean Vaslui, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, UNICEF România și Asociația Alternative Sociale, aduc în atenția opiniei publice rezultatele parteneriatului public-privat care se reflectă în creșterea calității serviciilor sociale furnizate în domeniul protecției drepturilor copilului la nivel județean.

Conferința de presă a avut loc marți, 4 aprilie 2023, în Sala „Ștefan cel Mare” a Consiliului Județean Vaslui.

Directorul general al DGASPC Vaslui, Dragoș-Andrei Cazacu, a realizat sinteza colaborării dintre instituțiile partenere în ultimul an. ”Totul a pornit în luna martie anul trecut, când am primit un telefon de la doamna Elena Tudor, președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, pentru a mă pune în legătură cu reprezentanții UNICEF România. Întrevederea era prilejuită de contextul conflictului armat din Ucraina și necesitatea identificării mecanismelor de sprijin pentru persoanele refugiate. Această vizită în județul nostru a venit la momentul potrivit, când era necesară o gestionare concertată de către instituțiile publice și organismele private a unei situații cu care ne confruntam în premieră, o avalanșă de persoane fugite din calea războiului, mame și copii, care ajungeau în țara noastră epuizați, flămânzi, derutați și, în mod evident, speriați, cu nevoie vitală de ajutor. Cu toții am manifestat deschidere și, cu sprijinul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Huși, a Sectorului de Poliție de Frontieră Huși, a Primăriei Municipiului Huși, am reușit să operaționalizăm deschiderea a două centre Blue Dot în Vama Albița și în Tabăra de refugiați Huși, într-un timp foarte scurt. Am reușit, astfel, să asigurăm o abordare unitară în realizarea intervențiilor de înregistrare, securizare și monitorizare a copiilor proveniți din Ucraina. 34 de voluntari din cadrul DGASPC Vaslui (asistenți sociali, psihologi și juriști) și 4 translatori de limba rusă / ucraineană s-au implicat încă de la început în activitatea din cele 2 centre blue dot, specialiști instruiți pentru activitatea de înregistrare și intervenție în cazurile instrumentate de către UNICEF România.

Odată cu trecerea timpului, tot mai multe entități din spectrul public și privat s-au implicat în misiunea de a veni în sprijinul cetățenilor ucrainieni, iar parteneriatul la nivel local s-a intensificat cu fiecare zi. La nivel național s-a evidențiat nevoia de a crea un mecanism de monitorizare a copiilor, astfel că la nivel guvernamental, cu sprijinul UNICEF, a fost înființată platforma Primero, identificarea și înregistrarea copiilor fiind realizată la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și a Fundației SERA România. Din luna august și până în prezent, 1891 de copii au fost înregistrați în platformă.

Totodată, cu sprijinul UNICEF, vor fi înființate două noi servicii pentru prelurea apelurilor la numărul unic național de raportare a cazurilor de abuz asupra copiilor 119 și pentru asigurarea echipei mobile de intervenție, care vor răspunde nevoilor urgente ale mamelor și copiilor refugiați din Ucraina, precum și ale tuturor celorlalți copii din județul Vaslui.

A fost și este un parteneriat dinamic și iată că astăzi inaugurăm o nouă componentă extrem de importantă pentru copii, camera de audiere din incinta Complexului de servicii comunitare nr. 2 Bârlad, dotată de către UNICEF ȘI Asociația Alternative Sociale, un spațiu absolut necesar pentru asigurarea unui mediu adecvat derulării procedurilor de audiere în cazul copiiilor. Camera are dotări tehnologice de ultimă generaţie de transcriere şi înregistrare audio-video, unde minorii – martori sau victime ale abuzurilor de orice natură – sunt audiaţi într-un ambient prietenos şi profesionist.

Suntem recunoscători pentru sprijinul atât de consistent oferit de către partenerii noștri prezenți astăzi la Vaslui, UNICEF și Asociația Alternative Sociale. Așa cum am menționat la începutul intervenției mele, v-ați pus amprenta pe întreaga gamă de servicii destinate copilului”.

Totodată, directorul DGASPC Vaslui a ținut să mulțumească tuturor instituțiilor publice care interferează cu problematica de ordin social, prezente în număr semnificativ în sală, organismelor private și, nu în ultimul rând, colegilor din cadrul Direcției pentru profesionalism și implicare.

Dumitru Buzatu, Președintele Consiliului Județean Vaslui, a salutat prezența la eveniment a doamnei Tudor Elena, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și a subliniat sprijinul extrem de important în materializarea cu succes a proiectelor comune. „Consiliul Județean Vaslui și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului lucrează neîncetat, alături de partenerii lor, pentru protecția copiilor și a familiilor vulnerabile din județ. Progresele pe care le facem nu ar fi posibile fără sprijinul Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, căreia îi mulțumim pentru colaborarea excelentă. Ne bucurăm să-i avem alături de noi și reprezentanța UNICEF în România, care, împreună cu Asociația Alternative Sociale, au sprijinit proiectele pe care le anunțăm astăzi”.

În aceeași linie s-a situat și declarația doamnei Tudor Elena, prezentă pentru prima data în județul Vaslui în calitate de Președinte all Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. „Dată fiind prezența în număr mare a atâtor instituții, cred că putem considera întâlnirea noastră ca fiind una de lucru, nu doar o conferință de presă. S-au făcut pași mari, dar mai sunt multe de făcut la nivel de autorități locale (n.r. Primării). Rolul nostru este să sprijinim familia, astfel încât să prevenim separarea de părinți. Încercați să depuneți proiecte pe PNRR – centrele de zi sunt o soluție viabilă în acest sens. Județul Vaslui are nevoie de astfel de servicii, chiar dacă aici s-au făcut mari progrese.”

Reprezentanții UNICEF și Asociația Alternative Sociale, prezenți în județul Vaslui pentru două noi proiecte importante

Voica Tomuș, specialist în protecția copilului UNICEF în România, aflat în relație de parteneriat cu DGASPC Vaslui de peste 20 de ani a ținut să sublinieze următoarele: „Cu 23 de ani în urmă, am venit pentru prima oară în județul Vaslui. La acel moment, Vasluiul se afla în plin proces de închidere a centrelor de plasament, o noutate pentru sistemul de protecție a copilului la acea vreme. Am revenit, apoi, în județ și am rămas plăcut impresionată de progresele care s-au făcut în această direcție. Am apreciat la actorii locali faptul că promovează și susțin parteneriatul public-privat; este un județ pe care putem conta, aduce plus valoare oricărui proiect. UNICEF este un prieten al județului Vaslui și va rămâne în continuare.”

UNICEF România susține funcționarea numărului unic 119 pentru semnalarea cazurilor de abuz asupra copiilor la nivel județean, prin înființarea a două noi servicii pentru preluarea apelurilor și intervenția în teren. Echipele mobile de intervenție vor răspunde nevoilor urgente ale mamelor și copiilor refugiați din Ucraina, precum și ale tuturor celorlalți copii din județul Vaslui.

Tot ca element de noutate, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad, cu suportul financiar și logistic al UNICEF România și al Asociației Alternative Sociale, a fost inaugurate camera de audiere a copiilor victimă ale oricărei forme de violență sau abuz.

„Rolul nostru a fost de a amenaja camera de audiere. Camerele de audiere din Iași și Vaslui sunt cele mai bune, pentru că sunt amenajate în cadrul DGASPC-ului”, a declarat Alexandru Gulei, Director Executiv Asociația Alternative Sociale.

Tot ca obiect comun, reprezentanții Asociației Alternative Sociale au adus în atenție un nou proiect privind cartografierea serviciilor sociale, la care și-au dat concursul instituțiile partenere din județul Vaslui.

„În aceea ce privește cartografierea serviciilor sociale, inițiativa a apărut dată fiind nevoia de a ne reorganiza în raport cu fluxul de ucrainieni. Totodată, i-am identificat pe cei care pot ajuta persoanele vulnerabile și pe cei care o fac efectiv. Pe de altă parte, am observat că există și foarte multe instituțiii și ONG-uri care furnizează servicii fără să treacă printr-un proces de acreditare. Iată de ce sunt necesare mecanisme care să permită furnizorilor de servicii sociale să treacă rapid printr-un proces de licențiere. Și camera de audiere, și cartografierea serviciilor sociale au pornit într-un moment de maximă necesitate, dar ele sunt utile și altor categorii de persoane. Scopul final este realizarea unei platforme digitale, o hartă adresată persoanelor vulnerabile, care vor putea astfel să găsească și să acceseze servicii sociale adecvate.”

Larga participare de care s-a bucurat evenimentul demonstrează interesul major manifestat de către instituțiile publice care interferează cu problematica de ordin social și a organizațiilor neguvernamentale din domeniul protecției copilului cu privire la tematica abordată și constituie, deopotrivă, un angajament că demersurile pentru apărarea drepturilor copilului vor fi continuate și chiar intensificate.

Compartiment Comunicare DGASPC Vaslui