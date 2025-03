Parlamentul a aprobat un nou plan de sprijin pentru Republica Moldova

Eurodeputații au aprobat un acord provizoriu la care au ajuns negociatorii Parlamentului și ai Consiliului pe 19 februarie 2025 cu privire la Mecanismul de reformă și creștere pentru Republica Moldova . Prin granturi și împrumuturi cu dobândă scăzută, mecanismul urmărește să ajute Republica Moldova să facă față provocărilor majore cu care se confruntă, în special impactul profund al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei asupra securității, economiei și populației țării. Instrumentul ar trebui, de asemenea, să consolideze reziliența Republicii Moldova împotriva atacurilor hibride și a ingerințelor Rusiei care vizează procesele și instituțiile sale democratice. Principalele direcții stabilite în cadrul negocierilor dintre eurodeputați și Consiliu:

Creșterea sprijinului bazat pe granturi: negociatorii au convenit să aloce 520 de milioane EUR sub formă de granturi – o creștere de 100 de milioane EUR față de propunerea inițială – alături de 1,5 miliarde EUR sub formă de împrumuturi cu dobândă scăzută. Această ajustare va permite Moldovei să se reformeze fără a acumula datorii nesustenabile.

Acces accelerat la finanțare: mecanismul prevede o prefinanțare de 18% din sprijinul total, în creștere față 7% procentul propus inițial, permițând astfel mobilizarea rapidă a resurselor pentru a stimula securitatea energetică, infrastructura de combatere a corupției și modernizarea serviciilor publice.

Consolidarea capacităților administrative: 20% din fond nerambursabile vor fi alocate pentru consolidarea instituțiilor Republicii Moldova prin intermediul sistemelor de guvernanță digitală, formarea funcționarilor publici și reforme judiciare – condiții prealabile pentru o gestionare eficientă a fondurilor UE.

Un cadru de monitorizare consolidat: pentru a asigura un control parlamentar deplin, acordul instituie un dialog între Parlament și Comisie pentru a evalua periodic progresele înregistrate în punerea în aplicare. Acordul permite, de asemenea, contribuții voluntare din partea altor donatori, cum ar fi organizațiile financiare internaționale, pentru a oferi Republicii Moldova sprijin financiar suplimentar. În cele din urmă, mecanismul nu poate sprijini activități sau măsuri care ar submina suveranitatea sau integritatea teritorială a țărilor. Eurodeputații au adoptat mecanismul cu 499 de voturi pentru, 117 împotrivă și 44 abțineri.

Siegfried Mureșan (PPE, România), coraportor pentru Comisia pentru bugete, a declara: „Având în vedere evoluțiile geopolitice recente, UE este pregătită să acționeze. Angajamentul nostru este de a face mai mult și de a acționa rapid pentru a sprijini Republica Moldova și vecinii noștri în aceste vremuri dificile.

”Sven Mikser (S&D, Estonia), coraportor pentru Comisia pentru afaceri externe, a declarat: „Instrumentul demonstrează devotamentul nostru față de aderarea Republicii Moldova la UE, oferind un sprijin puternic pentru reformele esențiale. Majorăm componenta de granturi la 20,5% și rata de prefinanțare la 18%. Acest lucru va permite Republicii Moldova să consolideze instituțiile, să sporească siguranța energetică, să stimuleze creșterea economică și să asigure bunăstarea cetățenilor săi.”

Acordul provizoriu va trebui acum să fie aprobat de Consiliu. Instrumentul va intra în vigoare după aprobarea de către Parlament și Consiliu și după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE.

Între 2025 și 2027, mecanismul va oferi Republicii Moldova acces la maximum 1,885 miliarde EUR (în prețuri curente), din care până la 1,5 miliarde EUR sub formă de împrumuturi concesionale. Mecanismul oferă, de asemenea, granturi în valoare de 520 de milioane EUR, din care 385 de milioane EUR sub formă de sprijin financiar nerambursabil și 135 de milioane EUR rezervate pentru provizionarea împrumuturilor, reținute în bugetul UE ca garanție pentru investitori. Mecanismul de reformă și creștere face parte dintr-un plan mai amplu al UE de creștere economică pentru Republica Moldova, care vizează dublarea economiei sale în decurs de un deceniu , promovând în același timp stabilitatea socioeconomică. Instrumentul are la bază inițiativa similară din alte regiuni candidate la aderarea la UE, cum ar fi Mecanismul pentru Balcanii de Vest . Acesta este un important pas înainte pe calea aderării Republicii Moldova la UE.